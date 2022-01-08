Роковини авіакатастрофи рейсу МАУ в Ірані: Трюдо зустрівся із родичами жертв - відзвітував про роботу з вшанування пам'яті та розслідування

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо поспілкувався із родичами жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це сам Трюдо написав на своїй сторінці у твіттер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Напередодні роковин збиття Іраном літака рейсу PS752 я віртуально зустрівся із родичами жертв. Розказані ними історії про їх близьких завжди будуть зі мною - й наш уряд не спиниться у боротьбі за справедливість та підзвітність", - заявив Трюдо.

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Окрім прем’єр-міністра, участь у зустрічі взяв також міністр транспорту Омар Альгабра, міністр імміграції Шон Фрейзер, спеціальний радник прем’єра Ральф Гудейл та глава канадського МЗС Мелані Джолі.

"Під час зустрічі ми розповіли родичам про роботу, яку робимо для вшанування пам’яті та досягнення справедливості для їх втрачених близьких", - розповіла Джолі.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.