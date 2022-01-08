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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Данілов про авіакатастрофу рейсу МАУ в Ірані: Це був теракт - вони чекали на наш літак

Данілов про авіакатастрофу рейсу МАУ в Ірані: Це був теракт - вони чекали на наш літак

Два роки від дня катастрофи рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у небі над Іраном минуло сьогодні, 8 січня. Терористичним актом назвав її секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

"Те, що сталося 8 січня 2020 року, було терористичним актом, вчиненим проти цивільного літака", — заявив Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".

Секретар РНБО також висловив розчарування тим, що, за його словами, Іран відмовився співпрацювати у розслідуванні та виплаті компенсації за збитий рейс PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

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Данілов зазначив, що до і після передсвітанних ракетних ударів Ірану по рейсу PS752 іранська влада дозволила зліт інших цивільних літаків з аеропорту Тегерана.

"У нас склалося враження, що вони (іранці. — Ред.) чекали на наш літак. Ми можемо припустити це", — сказав він.

Також секретар РНБО заявив, що ті, хто нібито очікував на удар по літаку МАУ, були високопоставленими іранськими чиновниками.

"Мабуть, це був наказ вищого керівництва. Жоден оператор (ППО. - Ред.) не може ухвалити таке рішення самостійно", — зазначив Данілов.

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У квітні 2021 року в інтерв'ю канадській газеті Globe and Mail Данілов говорив, що, на його думку, збивання Іраном рейсу PS752 було "навмисною атакою".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Данілов Олексій (1259) Іран (2030) МАУ (823)


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Топ коментарі
+25
Погоджуюсь з Даніловим - збили навмисно.
Але Данілов не каже мету цього.
А мета - залякати Зеленського. Пора вже суспільству дізнатися, що робив президент в Омані в січні 2020-го.
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08.01.2022 16:23
+23
Агент ГРУ РФ Ермак тайно возил Зелю на встречу с Патрушевым, договаривались про капитуляцию Украины и о создании нового союзного государства - новый СССР-2.
А самолет приказали сбить, чтобы был посговорчивее. Потом и Кадырову приказали попугать Зеленского.
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08.01.2022 16:26
+22
Ти краще розкажи, що робив Буратіно в Омані? З кимось зустрічався , чи гроші переховував???
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08.01.2022 16:18
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Вуха та довгий лапатний ніс стирчать з бункеру...
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08.01.2022 16:09 Відповісти
Скорее всего, они ожидали кого-то из пассажиров, для них важного. Типа оппозиционера или подозреваемого в шпионаже и имеющего важные компрометирующие их документы и тп. Возможно, он не сел в самолет. Возможно, сел. И они теперь просто морозятся.
пс. Думаю, на Зеленского и его запугивание им наплевать, не тот уровень их интересов.
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08.01.2022 18:11 Відповісти
та всі знають, що передбачали появу: лідера Всесвіту із млрд. дерев, сусіда з холодцем та горілкою без запрошення, вселенських сватів обрізаних Умані із мусульманами. інфа100%
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08.01.2022 18:46 Відповісти
И это всё что рассказал шмаркля ? Маловато будет !
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08.01.2022 16:12 Відповісти
Якщо це був теракт то лише на замовлення мацкви.
І про що бубочка намагається домовлятисьз путєном, віч на віч???
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08.01.2022 16:15 Відповісти
Бубочка з ким зустрічався в Омані ? З Путіним? Чи може з кимось іншим ? Щоб його залякати вони сказали, що зіб'ють той літак яким він мав намір повертатися. Тому він повертався на літаку Московії.
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08.01.2022 16:25 Відповісти
При бажанні зебуба міг долетіти через любу країну, а воно всралось і сиділо в Омані.
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08.01.2022 19:28 Відповісти
Ти краще розкажи, що робив Буратіно в Омані? З кимось зустрічався , чи гроші переховував???
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08.01.2022 16:18 Відповісти
Агент ГРУ РФ Ермак тайно возил Зелю на встречу с Патрушевым, договаривались про капитуляцию Украины и о создании нового союзного государства - новый СССР-2.
А самолет приказали сбить, чтобы был посговорчивее. Потом и Кадырову приказали попугать Зеленского.
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08.01.2022 16:26 Відповісти
З Ірану двічі втекли надто обізнані фахівці, втретє аятоли не могли допустити такого, а тому дали команду збити літак. Це знають всі, але чомусь продовжують грати в дурника.
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08.01.2022 16:18 Відповісти
а перед вылетом в аэропорту специалистов конечно не могли задержать
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08.01.2022 17:35 Відповісти
Вони телепортувались на борт. Вони ж надто обізнані!
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08.01.2022 19:30 Відповісти
куда смотрело министерство по делам телепортации Ирана? Или их подкупили?
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08.01.2022 21:39 Відповісти
Так ми і не дізналися, як найвеличніВший потрапив з Буковелю в Оман. На які гроші відбувався банкет. Ким сім'ї голобородьки приходиться дерьмак? Куди пропав Янелох, після збиття беніного літака з українськими громадянами і чому ВАЗеленський повернувся в Україну літаком патрушева?
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08.01.2022 16:23 Відповісти
Дерьмак - куратор кловун от ФСБ.
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08.01.2022 17:15 Відповісти
Я Ваш дедушка- Кокос,
С Єрмаком из ватьі.
Диктатуру Вам принёс,
Обезьян с гранатой. (Кварталас горбатьій).

https://www.youtube.com/watch?v=RD_Pv-cEct0&t=47s ЗЕЛЯ БЕНЕЧКИН отброс
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08.01.2022 18:51 Відповісти
Погоджуюсь з Даніловим - збили навмисно.
Але Данілов не каже мету цього.
А мета - залякати Зеленського. Пора вже суспільству дізнатися, що робив президент в Омані в січні 2020-го.
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08.01.2022 16:23 Відповісти
Маячня. Залякати ЗЕ? Де тут зв'язок??? Хоча всяку херню можна притягнути за вуха.
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08.01.2022 18:26 Відповісти
Маячня сивої кабили)
Якщо кацапи хотіли б "залякати" зеленського то заборонили б прокат його гівнофільмів. Отут він би злякався. А літак, з чужими йому людьми, - йому більш ніж побую.
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08.01.2022 16:33 Відповісти
Ты что, из детсада?
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08.01.2022 17:01 Відповісти
Данілов-дом, шобла-****, брехня-виправдовувння, зелень-плесинь
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08.01.2022 16:36 Відповісти
Так,вони чекали наш літак та збили його не випадково.Тільки ось вже багато разів перепитую що ПЕРЕВОЗИВ наш літак так всі мовчать.Адже при половинній загрузці літака пасажирами літак затримали на 45 хвилин із-за перезавантаження.Так чи не те що в літаку тайно перевозили стало причиною його збиття?
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08.01.2022 16:37 Відповісти
И "это" просто испарилось при крушении?
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08.01.2022 18:12 Відповісти
Викурили гашиш...
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08.01.2022 18:28 Відповісти
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08.01.2022 16:37 Відповісти
Вечно он бред несет, вот зачем им наш самолет.
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08.01.2022 16:40 Відповісти
Жадность причина. В преддверии атаки американцев, поднимать самолет
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08.01.2022 16:41 Відповісти
а по времени и месту совпадают атака и сбитие?зачем же бедную сову опять на глобус натягивать?
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08.01.2022 17:05 Відповісти
7 января в 17:30 по времени восточного побережья США (8 января в 01:30 мск) власти Ирана нанесли ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные. в результате «человеческой ошибки» в обстановке повышенной боевой готовности вооружённых сил, связанной с возможным ответом США на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB ракетный удар Ирана по американским военным объектам в Иракеhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_Boeing_737_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B [⇨] .
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08.01.2022 20:39 Відповісти
ну и нафига тут твои фантазии?нарисовал бы уже на карте су-25 размером с авианосец,шоб все документально было...
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08.01.2022 20:54 Відповісти
Преддверие атаки? Забористая дурь у кремляди пошла.
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08.01.2022 18:16 Відповісти
Осталось только узнать,какая польза от этого Ирану?
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08.01.2022 16:52 Відповісти
А ты не задумывался никогда о следующем - а раше от этого польза была? Например чтобы жестоко отомстить украм за то, что весь груз ответственности за сбитый малазийский Боинг упал в Гааге именно на них? Злость сорвать, показать биндерам что рука мацквы достаёт их везде и т.д. Как на счёт такой теории. А уговорить иранцев на такой шаг за рашистские ништяки я думаю несложно.
Версия вторая - в самолете было до 97% пассажиров-иранцев правда большинство из них уже с паспортами Канады Британии США стран Европы и др. Возможно что кто то улетал из Ирана с какой то инфой, секретами, диссидентскими делами и т.д. И тогда решение по восточному изуверски простое - завалить весь самолёт. Может быть
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08.01.2022 17:04 Відповісти
Хватит нести чушь без всяких фактов, особенно про месть украм.
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08.01.2022 17:07 Відповісти
Для меня, когда мне говорили ещё в начале 2000 гг о возможном отжатии Крыма РФевией мне это тоже казалось тогда чушью… а оказалось что тот человек был прав! Может мне тоже ответить тебе тем же? На мою чушь сказать что ты шановный чушь порешь? Я уже ничему не удивляюсь, рашистское фсб и гру способны на всё и всегда! И примеров этому уже достаточно.И ты меня в этом никогда не переубедишь.
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08.01.2022 17:14 Відповісти
Не потрібно бути Вангою, щоб знати, що кацапи будуть відбивати Крим. Особисто я чекав цього з 90-х.
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08.01.2022 19:34 Відповісти
Согласен. Но одно но по поводу изуверства. А если от решения уйдёт ли информация или человек из страны зависит умрут тысячи людей в войне или нет?
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08.01.2022 17:38 Відповісти
Позвольте узнать для начала - Вы мужчина или женщина? Только не говорите -«какая разница» а то будет как то по булгаковски.
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08.01.2022 17:45 Відповісти
Дочка привязала мордокнигу к моей почте на gmail. Теперь высвечиваюсь вот так😁
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08.01.2022 17:57 Відповісти
Понял, бывает. Ты задал вопрос - отвечаю - иранцы, если вам уже так приспичило, сбивайте свои самолёты, мы вам по этому поводу ни слова не скажем, а наши не трожьте.
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08.01.2022 18:04 Відповісти
Вот. Так и должено было сказать наше прости госпади руководство. С разрывом дип отношений, эконом. санкциями если есть чем надавить. А вот это возможно, мы думаем и тд от снбо это полная импотентность.
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08.01.2022 18:10 Відповісти
Видимо наше прости господи…., имеет какие то бабки со старых Украино-иранских контрактов и поэтому молчит….
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08.01.2022 19:43 Відповісти
Мальчик 42 годика и не лох😁
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08.01.2022 18:01 Відповісти
Я много над чем задумывался. Только моя фантазия не подтверждена фактами. Хочется оф.заявлений от властей. И не пустых а с фактами.
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08.01.2022 17:47 Відповісти
Польза Московии ! Её никто даже не обвиняет! А ведь это был не только приказ Путлера сбить самолёт МАУ, но ещё и исполнители-офицеры России, которые это выполнили в Тегеране. Да, Россия поставила в неловкое положение Иран, но и не очень, ...благодаря предательству во власти Украины и ποχγιξμγ владельца МАУ.
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08.01.2022 17:31 Відповісти
Я так и не понял про пользу. В чем для россии польза?
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08.01.2022 17:36 Відповісти
А не в чем… мстительному путлеру душу отвести и отомстить украм-биндерам…во-вторых самолёт тоже денег стоит…. как тебе такой ответ?
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08.01.2022 17:50 Відповісти
Хрінова відповідь. Такі літаки завжди застраховані. Та й Іран виплатив би гроші в будь якому випадку.
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08.01.2022 18:35 Відповісти
Никак. Россия не будет заниматься такой мелочью.
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08.01.2022 19:11 Відповісти
Значит 200-300 погибших это мелочь? Ну узнаю руку мацквы. Ты товарисч не из мацквы ли свои посты строчишь? И рашка у тебя с большой буквы и путлера наверное уважаешь? Ты зачем тут?
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08.01.2022 19:30 Відповісти
Значит ты пишешь что 200-300 это нормально для россии? И тут же пишешь : узнаю руку мацквы? У тебя раздвоение? Определись как то.
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08.01.2022 19:56 Відповісти
А то что рашка с большой буквы,так это исправление ошибок Гугла.
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08.01.2022 19:59 Відповісти
Не передёргивай не в храп играем врун! Если ты пишешь - рашка то Гугл никак не правит, не ври. Ты же называешь эту страну уважительно.А за что эту страну уважать? Для меня мацква, рашка и куйло - это одно и тоже! И 200-300 погибших для меня отнюдь не мелочь.
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08.01.2022 20:12 Відповісти
Для тебя не мелочь.Но я писал не о тебе, а о кацапстане. Для них это ничто. А вообще я думаю что зря тебе что-то доказываю.Оставайся при своём мнении.А время покажет.
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08.01.2022 20:40 Відповісти
Ну ще можна притягти за вуха Бєню, щоб поступливішим був.
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08.01.2022 19:37 Відповісти
ФСБ так нашугало бубочку, что у него теперь недержание и он хочет встретиться с дядей Володей, чтобы сняли с него порчу.
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08.01.2022 17:55 Відповісти
шугати переляканого нарика, що гудка боїться (відоме відео) чи у Ватикані із бронебійними памперсами ходить- немає сенсу. Все накриє собою суперьдЄрьмак ОПою.
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08.01.2022 19:01 Відповісти
В Иране так-то террористический режим, союзный касабам.
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08.01.2022 18:18 Відповісти
поясніть як за пультом ракети опинився терорист ? які були вимоги ? я думав Данилов розумнійший , а ні як вся зе-команда .
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08.01.2022 17:03 Відповісти
Данилов и разведка знают ГОРАЗДО больше, чем говорят. Таковы правила
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08.01.2022 17:17 Відповісти
Да после вагнеровцев уже никто никому ничего не говорит - себе дороже! Сольют на раз!
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08.01.2022 17:52 Відповісти
так же, как за пультом БУК-а сбившего Боинг оказались кадровые расейские кацапы.

они какие то требования выдвигали, не помнишь?
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08.01.2022 17:30 Відповісти
з Курська приїхали , але на них не було шевронів , тому терористи ! іранський офіцер був на бойовому посту в формі з шевронами тому військовий злочинець ! але юридично я можу помилятись , хай юристи виправлять ..
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08.01.2022 17:44 Відповісти
стріляли московіти, бо вони ніколи не дозволяють навіть торкатися своєї зброї, ніколи й нікому
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09.01.2022 08:52 Відповісти
Элементарно, совок поставил рухлядь исламским террористам, те и сели за пульт.
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08.01.2022 18:19 Відповісти
там за пультом був офіцер на бойовому чергуванні . не думаю що він самостійно приймав рішення про збиття . а якщо це дійсно терорист то Іран хай відправить його до Гааги і зніме з себе відповідальність .
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08.01.2022 18:30 Відповісти
Навіть новачок міг би побачити, що це великий літак на злеті, а не ракета на посадці.
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08.01.2022 19:41 Відповісти
московіти бачили
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09.01.2022 08:54 Відповісти
Дурнику-данІлове, на біса ти про це патякаєш без жодних доказів? Твоє собаче діло полягає лише в тому, щоб виплатили гроші сім'ям загиблих. Ліпше розкажи як "ваґнерівців" кацапам віддали, виродку блаЗЄнський.
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08.01.2022 17:22 Відповісти
Припустити, мабуть. И это глава снбо?
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08.01.2022 17:31 Відповісти
Зачем???
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08.01.2022 17:35 Відповісти
Зачем террористические режимы совершают теракты? Риторический вопрос.
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08.01.2022 18:20 Відповісти
Кожен теракт має свою мету. А вона очевидна: залякати Зеленського щоб він підписував все що йому пропонували москалі в Омані.
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08.01.2022 17:49 Відповісти
Что он несет? И главное, зачем?
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08.01.2022 17:55 Відповісти
хайпует, пользуясь тем, что у иранского режима международная репутация террористического.
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08.01.2022 18:21 Відповісти
Перш ніж говорити, яку користь з цього мала Україна, Московія чи Іран, треба знати про що говорив Зеленський з Патрушевим. Зрозуміло, що шкоди Іран від цього ніякої не отримав, крім моральної. А вся поведінка шмарклі останні 2 роки говорять про те, яких збитків від цього зазнала Україна, а всі перемоги Московії колишні, сьогодення і особливо майбутні розкажуть недосвідченному обивателю про переваги, отримані Московією в результаті цієї зустрічі.
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08.01.2022 18:42 Відповісти
Може й збили навмисно, проте завдали більшого удару саме по своїх громадянах, яких на тому борту було відсотків з 90 від всіх пасажирів
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08.01.2022 19:24 Відповісти
Ты наверное невнимательно сми тогда читал? Около 95-97% пассажиров были иранцы. Из них подавляющее большинство - иранцы с паспортами стран Европы, Канады, Штатов и других. Летели именно рейсом нашего МАУ потому, что так удобнее и дешевле чем лететь скажем через Турцию, рашу или Азербайджан их авиалиниям. Большинство стран ЕС авиа Сообщения с Ираном не имеют. Ну вот вроде всё…
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08.01.2022 19:38 Відповісти
Они сбили же не просто так его, они не хотели, чтобы кто-то (или что-то) покинуло Иран. Скорее всего, как раз именно иранец/иранка.
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08.01.2022 19:39 Відповісти
Точно. Наступного разу, коли захочуть зняти Вас із поїзда, пустять його під укіс.
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08.01.2022 19:45 Відповісти
Це сама неймовірна версія.
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08.01.2022 19:46 Відповісти
Ну а для чего тогда, расскажите, если уже все утверждают, что приказ сбить самолёт пришёл с самого верху, и самолёт был именно этот?
Возможно, они не нашли то, что искали либо точно не знали, у кого из пассажиров это что-то, что представляло для них интерес, поэтому решили, что лучше сбить целый самолёт и косить под техническую неиспраность (как в начале и было), чем дать этому чему-то попасть в чужие руки.
Либо же данные о человеке или вещи, которые не должны покинуть Иран, пришли слишком поздно, чтобы успеть снять это с самолёта. а цена потери этого была выше, чем целый самолёт.
Почитайте реальные шпионские истории XIX-XX вв, там целые самолёты и пароходы взрывали в чужих странах с самыми разными целями без всякого зазрения совести. Это не единичный случай. Просто здесь, возможно, события развивались слишком быстро либо не по плану для властей Ирана, чтобы действовать на опережение или лучше скрыть следы.
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08.01.2022 20:11 Відповісти
Ну может быть и так. Как одна из версий. Согласитесь упыри, из за одного/одной иранца в жертвы 200-300 человек + самолёт. Тут некоторые пишут что для рашки это мелочи, а я отвечаю что на рашку похоже - это у них 200-300 чел. Мелочи…людоеды короче..
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08.01.2022 19:48 Відповісти
Хренові діла у Данілова, коли піариться на справі, котора нагадує про Оман
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08.01.2022 19:39 Відповісти
Да все они (слуги каломыйского) прекрасно понимают то, что если зельц уйдёт или его уйдут, все слуги автоматически и сразу становятся никем и ничем! Прекращаются зарплаты, бабки в конвертах, как вода между пальцев сразу утекает власть и влияние. Некоторые попадают под следствие или под другие разборки. Так шо этот Данилов не один такой….
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08.01.2022 19:52 Відповісти
Як говорив Богдан, Боба проник в близький круг до Буби, через звязки у вищому керівництві РФ, Зразу ж після цього і відбулися смотрини в Омані, туди літав і Медведчук, як полпред Путіна. Смотрини Буби та Боби склались, після цього буба завернув голоблі по газу, по оборонпрому, ракетах і вийшов на тропу війни проти Байдена. Руді заскочив на чайок, його з Єрмаком познайомив сам Патрушев. Про хабар не говорять але просто так відмовитись від 13 ярдів з Газпрому, без зеленої валюти зеленому не обійшлось. бабушка української корупції за 2009 підпис ання договору взяла 400 млн. Медведчук 300, і ще 100 Бакай, І це за рахунок долі самого Віті Ростовського. Вітя жорстоко відомстив бабушці. Однак М.П. Патрушев сам не все вирішує, Тому і пауза заглядання (трійка семірка і туз) в ОКО Путіну затягнулась у часі.

Єрмак будучи шкільного віку вчився в середній школі в Кабулі, бо батько працював кадровиком в торговому представництві ( сапоги за сленгом). А Микола Платонович служив офіцером КГБ в посольстві, послом же був Борис Іванов прямий начальник у свій час О.Калугіна, а Патрушев в Калугіна був помічником. там же і тінь Діми Гордонистого маячить на дальньому плані.
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08.01.2022 19:53 Відповісти
шарий провів розслідування біографії Данилова до Києва, і там повідомив, що у 1997 році ОПГ Доброслава створило молодіжну лігу, де засвітився Портков, навіть газету їх редагував. А після убивства Доброслава, данилов залишив міську раду і опинився у Києві разом з юним портковим, тоді ще студентом заочником Юрфаку, якого не існувало. То не Портков стимулював призначення людини в малиновому піджаку із золотим цепом на шиї на пост секретаря всього Совбезу. А Ви питали кому платити авторитетні бізнесмени за те, щоб їх фіо спотворили, і так аж 108 разів.
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08.01.2022 20:11 Відповісти
Як би там не було, але іран поклав на всих і вся. От що значитить мирний атом.
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08.01.2022 20:47 Відповісти
Ух ты, как оперативно отреагировали---прошло всего два года!
может вспомним, что блеял гринпоц про это, ДО того, как резко высказались канадцы и сам Иран признал сбитие ракетой самолета?
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08.01.2022 21:15 Відповісти
А что сделал этот грёбаный СНБО в частности и Украина , как государство , в целом, чтоб добиться справедливости международных инстанциях? "Выразил сожаление" - и это всё ?!
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09.01.2022 11:27 Відповісти
 
 