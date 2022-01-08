Данілов про авіакатастрофу рейсу МАУ в Ірані: Це був теракт - вони чекали на наш літак

Два роки від дня катастрофи рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у небі над Іраном минуло сьогодні, 8 січня. Терористичним актом назвав її секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

"Те, що сталося 8 січня 2020 року, було терористичним актом, вчиненим проти цивільного літака", — заявив Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Дом".

Секретар РНБО також висловив розчарування тим, що, за його словами, Іран відмовився співпрацювати у розслідуванні та виплаті компенсації за збитий рейс PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

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Данілов зазначив, що до і після передсвітанних ракетних ударів Ірану по рейсу PS752 іранська влада дозволила зліт інших цивільних літаків з аеропорту Тегерана.

"У нас склалося враження, що вони (іранці. — Ред.) чекали на наш літак. Ми можемо припустити це", — сказав він.

Також секретар РНБО заявив, що ті, хто нібито очікував на удар по літаку МАУ, були високопоставленими іранськими чиновниками.

"Мабуть, це був наказ вищого керівництва. Жоден оператор (ППО. - Ред.) не може ухвалити таке рішення самостійно", — зазначив Данілов.

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У квітні 2021 року в інтерв'ю канадській газеті Globe and Mail Данілов говорив, що, на його думку, збивання Іраном рейсу PS752 було "навмисною атакою".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.