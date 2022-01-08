Токаєв видалив свої твіти про нібито 20 тисяч "терористів", які напали на Алмати

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв видалив свої повідомлення у твіттері про нібито 20 тисяч "терористів", які напали на Алмати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Главное"

Напередодні Токаєв написав кілька повідомлень у твіттері, де висловився про масові протести в країні.

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Зокрема, він повідомив, що в Алмати сталося нібито шість атак, влаштованих 20 тисячами "терористів". Також він заявив про "бандитів", які орудували в Алмати, і додав, що не веде переговорів із "терористами": "Ми повинні їх убити".

"Керівництво ними здійснювалось із спеціального центру. Деякі з них говорили не казахською мовою", - запевняв Токаєв.

Однак, увечері 8 січня Токаєв видалив ці свої записи у твіттері. Інші ж повідомлення, написані Токаєвим у тій самій гілці, залишилися.

Цю ж інформацію підтвердив і головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедіктов: "Президент Казахстану Токаєв видалив твіти про 20 тисяч терористів, які напали на Алмати".