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Токаєв видалив свої твіти про нібито 20 тисяч "терористів", які напали на Алмати

Токаєв видалив свої твіти про нібито 20 тисяч

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв видалив свої повідомлення у твіттері про нібито 20 тисяч "терористів", які напали на Алмати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Главное"

Напередодні Токаєв написав кілька повідомлень у твіттері, де висловився про масові протести в країні.

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Зокрема, він повідомив, що в Алмати сталося нібито шість атак, влаштованих 20 тисячами "терористів". Також він заявив про "бандитів", які орудували в Алмати, і додав, що не веде переговорів із "терористами": "Ми повинні їх убити".

"Керівництво ними здійснювалось із спеціального центру. Деякі з них говорили не казахською мовою", - запевняв Токаєв.

Однак, увечері 8 січня Токаєв видалив ці свої записи у твіттері. Інші ж повідомлення, написані Токаєвим у тій самій гілці, залишилися.

Цю ж інформацію підтвердив і головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедіктов: "Президент Казахстану Токаєв видалив твіти про 20 тисяч терористів, які напали на Алмати".

Токаєв видалив свої твіти про нібито 20 тисяч терористів, які напали на Алмати 01

Автор: 

дезінформація (342) Казахстан (873) протест (2397) Twitter (291) Токаєв Касим-Жомарт (85)


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Топ коментарі
+44
Если вы забыли или совсем не знали - Восстания казахов против русских оккупантов.
В 1783-1797 годах - восстание под руководством Сырыма Датова.
В 1822-1824 годах - восстание под предводительством батыра Жоламана Тленшиулы.
В 1824-1825 годах - восстание под руководством последнего хана Среднего Жуза Губайдуллы.
В 1826-1838 годах восстание под руководством султана Каиып-Гали Есимулы.
В 1836-1838 годах - восстание Исатая Тайманулы и Махамбета Утемисулы
В 1837-1847 годах - масштабное восстание под руководством внука хана Абылая - султана Кенесары.
В 1853-1857 годах - восстание под предводительством батыра Есета Котыбарулы.
В 1856-1858 годах - восстание под предводительством батыра Жанкожы Нурмухаммедулы на Сырдарье.
В 1870 году - восстание на Мангышлаке под предводительством Досана Тажиулы.
1916 год - восстание в связи с мобилизацией мужского населения Средней Азии и Казахстана в возрасте от 19 до 43 лет
За период с 1928 года по 1932 год в Казахстане произошло 372 антисоветских восстания.

https://www.facebook.com/olegsandro.panfilov?__cft__[0]=AZUFRugxwVQYblRNV9HloViNn4rGtLSjzOytBAOkfh78BQ7pSASjGAw3taGd-emyBn65DNW4bRE6hx9VF1nILh6NxaJVlkroMMg54DA3H-eqoKW9Se43UVdhuXnOXsVnsqI&__tn__=-]K-R Oleg-Sandro Panfilov
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08.01.2022 16:27
+25
Этот "президент Казахстана" мне кого-то напоминает. А вспомнил! Николая Азарова после пластической операции!
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08.01.2022 16:38
+19
Токаєв то новий півень у ***** ,після пашиняна і луки дояра.
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08.01.2022 16:32
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Правила форума Рада форумчан
Если вы забыли или совсем не знали - Восстания казахов против русских оккупантов.
В 1783-1797 годах - восстание под руководством Сырыма Датова.
В 1822-1824 годах - восстание под предводительством батыра Жоламана Тленшиулы.
В 1824-1825 годах - восстание под руководством последнего хана Среднего Жуза Губайдуллы.
В 1826-1838 годах восстание под руководством султана Каиып-Гали Есимулы.
В 1836-1838 годах - восстание Исатая Тайманулы и Махамбета Утемисулы
В 1837-1847 годах - масштабное восстание под руководством внука хана Абылая - султана Кенесары.
В 1853-1857 годах - восстание под предводительством батыра Есета Котыбарулы.
В 1856-1858 годах - восстание под предводительством батыра Жанкожы Нурмухаммедулы на Сырдарье.
В 1870 году - восстание на Мангышлаке под предводительством Досана Тажиулы.
1916 год - восстание в связи с мобилизацией мужского населения Средней Азии и Казахстана в возрасте от 19 до 43 лет
За период с 1928 года по 1932 год в Казахстане произошло 372 антисоветских восстания.

https://www.facebook.com/olegsandro.panfilov?__cft__[0]=AZUFRugxwVQYblRNV9HloViNn4rGtLSjzOytBAOkfh78BQ7pSASjGAw3taGd-emyBn65DNW4bRE6hx9VF1nILh6NxaJVlkroMMg54DA3H-eqoKW9Se43UVdhuXnOXsVnsqI&__tn__=-]K-R Oleg-Sandro Panfilov
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08.01.2022 16:27 Відповісти
Как бы они монголы-степняки. Пограбил и убежал в степь. Сейчас на самом деле мало что изменилось. Одно из главных преступлений СССР это превращение великой Степи в ряд государств, где теперь правят баи остальными как своими рабами. Это культурная катастрофа уровня африканского колониализма.
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08.01.2022 16:36 Відповісти
В колониальном языке есть такое понятие компадор. Вот Назарбаев, Токаев это компадорская элита.
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08.01.2022 16:38 Відповісти
Компрадор.
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08.01.2022 16:39 Відповісти
Токае это не компадор. Токаев это ********.
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08.01.2022 17:10 Відповісти
А основной целью комунистической власти то и было смешивание и обезличивание наций союза.
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08.01.2022 16:46 Відповісти
Ненажерство правящей верхушки возмутило казахский народ. Тут не нужны старые корни, тут необходимо понимание будущего своей независимой страны.
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08.01.2022 16:49 Відповісти
главное преступление ссср-это то,что он начал восстанавливать расейскую империю.
так же как сейчас главное преступление *****- попытки восстановить ссср
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08.01.2022 16:59 Відповісти
у тебя детские представления о казахах,у них были огромные стада и они кочевали от Астрахани до Омска,вот кацапы-реальная орда.убить.пограбить,превратить в родную говень.
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08.01.2022 17:12 Відповісти
А також, Грудневе повстання (Желтоксан) 16 грудня 1986р - виступ молоді під антирадянськими гаслами в Алмати.Події грудня 1986 стали першими в СРСР масовими мітингами, в ході яких висувалися антирадянські і націоналістичні гасла.
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08.01.2022 17:09 Відповісти
Трошки забрехався.
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08.01.2022 16:27 Відповісти
как то скромно 20 тысч мог бы 200.тысяч или 2 мулльона..чего уж.. собака виляющая хвотстом он понмиает что его статус ЖИВОЙ ТРУП ЕСЛИ НЕ ПУТИН закопает... ТАК СВОИ БОШКУ ОТРЕЖУТ .....и самое главное всей его семье клану...
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08.01.2022 16:38 Відповісти
"Скажите, что на вас напали 10 заговорщиков на белых конях в черных полумасках. - Меньше, чем на 100 не согласен."
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08.01.2022 17:11 Відповісти
Да какая разница, один хер все сглотнули, как так и надо!
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08.01.2022 16:27 Відповісти
Казахстанское ***** № 2 . Первое зовут: Назар
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08.01.2022 16:30 Відповісти
не, это не ***** по определению! ***** лезет в другие государства!
это казахстанский овощ №2
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08.01.2022 16:41 Відповісти
Він свою справу зробив ,кацапи війська вели ....
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08.01.2022 16:32 Відповісти
Токаєв то новий півень у ***** ,після пашиняна і луки дояра.
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08.01.2022 16:32 Відповісти
С таким количеством полезных ископаемых в Казахстане , это скорее курица несущая золотые яйца.
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08.01.2022 17:12 Відповісти
Там всё принадлежит китайцам, фрацузам и американцам. Если попробуют переделить, то сразу же вспомнят Токаеву что он злой диктатор.
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08.01.2022 17:48 Відповісти
Китайское они трогать и не будут , что не скажешь про остальных.
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08.01.2022 17:52 Відповісти
Российский бизнес тоже там присутствует в немалой степени.
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08.01.2022 17:53 Відповісти
Висловлюючі свої думки стосовно подій у Казахстані , не забувайте , що наприкінці грудня минулого року проходила зустріч країн СНД . Як мило під ручку ці старці-керівники розходилися , обмірковуючи нову "халепу" ...
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08.01.2022 16:34 Відповісти
Потому что надо найти эти двадцать тысяч, а что-то тяжело их найти.
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08.01.2022 16:34 Відповісти
просто хоче виправити 20К на 100К
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08.01.2022 16:36 Відповісти
На 19 миллионов
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08.01.2022 16:43 Відповісти
Этот "президент Казахстана" мне кого-то напоминает. А вспомнил! Николая Азарова после пластической операции!
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08.01.2022 16:38 Відповісти
Підора з пластикою *****...
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08.01.2022 18:03 Відповісти
"Демоны были ,но самоликвидировались ..."(с)
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08.01.2022 16:42 Відповісти
20к демонов самоликвидировались, зато теперь 20к "братьев" летят на помощь на военно-транспортных самолетах
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08.01.2022 18:02 Відповісти
Падлюка!
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08.01.2022 16:42 Відповісти
Посмотрите в Ютьюб. Народ обчистил все магазины телефонов. Буржуи должны страдать.
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08.01.2022 16:42 Відповісти
Так кто виноват в том что власти обезопасили себя, и не обезопасили магазины. То есть всех ментов кинули на защиту своих задниц. Это преступление чиновников.
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08.01.2022 16:45 Відповісти
Путлер после ультиматумов США и НАТО сделал ход конем...,замочив в сортире Казахстан...,кстати захвать Капитолия в США был 6 января 2021 года...,Трамп стал не наш,зато Токаев наш...,типичная Гэбнявая Туфта к годовщине обсерона в США...
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08.01.2022 16:43 Відповісти
Пора бомбить Воронеж!
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08.01.2022 16:53 Відповісти
Следующий Майдан Путлера будет в Туркмении...,там много газа...
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08.01.2022 16:46 Відповісти
Або Азербайджан! Там нафта теж!
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08.01.2022 16:58 Відповісти
там ще і турки є.... З турками у )(уйла не виходить ліктями штовхатися.
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08.01.2022 17:08 Відповісти
Зассал? Да видно,что гомункул гэбэшный. Пластика морды налицо.Как пятая копия путлера.)
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08.01.2022 16:55 Відповісти
ну пусть теперь восстановит погибших...умник
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08.01.2022 16:57 Відповісти
Весь Казахстан расхерячили. Слава Богу в Украине на газ адекватные цены и такое не может произойти! Ведь правда, Владимир Александрович?
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08.01.2022 16:57 Відповісти
Правда-правда. Украинцы любят зелю и ждут выразить свою любовь.
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08.01.2022 20:19 Відповісти
А теперь как обосновать иностранные войска в Казахстане?
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08.01.2022 16:58 Відповісти
Там вже кажуть, що то були не понаєхавші терористи, а були метадонові наркомани, яким роздавали наколоті апельсини... Та ж методичка, що й у віті проффесора і людки
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08.01.2022 16:58 Відповісти
Обычная методичка гебни. Как только пошли разговоры про вторжение извне стало понятно, что начали лить русскую пропаганду. Также как у Лукашенко, который начал про украинских националистов и Польшу шпарить. Сами они до такой мерзости не додумались бы.
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08.01.2022 16:59 Відповісти
Повторюється історія з хлопчиком у трусиках.
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08.01.2022 17:01 Відповісти
Токаев удалил твиты? Кто-то скоро "удалит" Токаева... Опасно ему теперь в лифте ездить или в кафешки ходить.
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08.01.2022 17:05 Відповісти
Кацапы аэродром охраняют, есть возможность свалить, и это не лишнее...
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08.01.2022 19:03 Відповісти
Тепер казахи будуть знати - за кого їх має ************* влада ******** токаєва-назарбаєва: вони або "терористи"(якщо ціною свого життя та здоров'я відстоюють свої людські права), або "мірнаєнасєлєніє"(по-простому скотобидло, якщо й далі терпітимуть знущання прорашистської верхівки над собою). Хай кожен обирає - ким хоче бути, і в якій країні житимуть їх діти. Бо поки ще є хоч якась змога ОБИРАТИ. Бо у рабів вибору НЕМАЄ - в них є тільки воля їх хазяїна!
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08.01.2022 17:20 Відповісти
Кумедный дядька, сначала нарассказывал дичи, а потом слился. Кого-то мне напоминает😁😁😁
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08.01.2022 17:25 Відповісти
Он в промежутке между этими событиями ещё стал виновен в убийствах и предательстве. Это не потрёшь.
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08.01.2022 20:18 Відповісти
Из Казахстана в Россию вылетел первый «черный тюльпан»
Общество 08-янв, 16:339 1 415 0

После нескольких дней противостояния в Казахстане, сопровождающегося настоящими уличными боями, в Россию отбыл первый самолет, перевозящий тела убитых в перестрелках силовиков и военных. Об этом сообщил в Фейсбук казахский блогер Қанат Ибрагимов, ссылаясь на собственный источник в «корпусе - А».

«Первый военно-транспортный борт, заполненный "грузом 200", благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в Россию», - написал он.

Он добавил, что «воинственные заявления типа: "Будем расстреливать террористов без предупреждения!", - вложенные московскими спичрайтерами в ботоксные уста Касымжомарта Токаева, на деле оказались беспочвенными и невыполнимыми».

Нелигитимный "президент" и государственный изменник Касымжомарт Кемелевич Токаев НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ РЕАЛЬНОЙ ВЛАСТИ и РЕСУРСОВ.

Войска и полицейские Казахстана НЕ В СОСТОЯНИИ обеспечить правопорядок и поддерживать конституционный строй, по одной простой причине: ОНИ НЕ ИМЕЮТ БОЕВОГО ОРУЖИЯ. Во всяком случае, отсутствуют боевые заряды.

Эта абсурдная ситуация сложилась потому что Касымжомарт Токаев НЕ ДОВЕРЯЕТ КАЗАХСКОЙ АРМИИ И ОРГАНАМ ПРАВОПОРЯДКА.

Нелигитимный президент и изменник Родины Касымжомарт Токаев боится, что казахские полицейские и солдаты со своим оружием перейдут на сторону Восставших.

Нурсултан Назарбаев находится в Дубаях, посылая приказы и указания Токаеву, пребывая в иллюзиях что они будут выполняться.
Но все саботируют и игнорят безвольного и деморализованного Токаева.

Отметим, что информация из Казахстана поступает противоречивая, так как страна находится в информационной блокаде, интернет работает с перерывами.

Между тем количество убитых и раненых и со стороны протестующих, и со стороны силовиков - стремительно растет, что подтверждают все источники информации.

* * * * *

"Дорогие казахи!
Режим Токаева сдал нашу независимую страну Путину и ФСБ!
Токаев - прорусский преступник и палач, который проливает кровь наших братьев и сестер в Алматы и др. городах!
Он ввел русских, белорусских и армянских интервентов на нашу родную казахскую землю!
Сейчас идет информационная война!
Не верьте, что народ запада Казахстана ушел с улиц и сдался.
Это ложь!
По последней информации, народ Жанаозена и Актау вооружен и ждет прибытия токаевских русских карателей.
Ждет их встретить градом свинца и разрывом гранат!
Мангыстау будет обороняться до последнего!
Русские оккупанты Токаева-Путина найдут себе могилу в степях Мангышлака!
Степь большая!
Добро пожаловать в ад!"
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08.01.2022 17:34 Відповісти
http://www.facebook.com/100008877886960/videos/298085072335714/ www.facebook.com/100008877886960/videos/298085072335714/

....раша пропагандистское издание РИА Новости опубликовало видео эвакуации российских граждан из Казахстана. Если честно - лучше бы не публиковали.
Итак, десантники сопровождают старый, ржавый ПАЗик на какой-то заброшенный аэродром, внешнее состояние которого ничуть не лучше того транспортного средства, на котором привезли для эвакуации граждан "сверхдержавы".
Но, главное то, что транспортное средство с гражданскими ехало во главе колоны, с десантниками. Не в середине, а во главе колоны были гражданские! Ощутите этот сюрреализм и пренебрежение.
Чем вы суки гордитесь? Что вы показываете? А, хотя да, я же забыл. Это ведь доктрина российской армии, установленная Путиным еще в 2014 в Крыму - вы прячетесь за спинами женщин и детей.
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08.01.2022 17:38 Відповісти
Кто удалит Токаева? Врага народа казахстана.
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08.01.2022 17:43 Відповісти
только народ
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08.01.2022 17:57 Відповісти
Да, воздать ему за предательство и пролитую кровь должен сам народ.
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08.01.2022 20:16 Відповісти
бурят едет в Казахстан

https://youtu.be/iA8ZQuDPFTw
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08.01.2022 17:47 Відповісти
Бурят сказал что у него половина друзей в Украине на чернозем превратили.
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08.01.2022 18:27 Відповісти
Токаєв зрадник і ворог казахського народу.
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08.01.2022 17:55 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=5100858883282178&set=a.747741671927276 Текст казахского архитектора Айдара Ергали, участника событий в Алмате

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08.01.2022 18:07 Відповісти
Комуняцкая преступная илеология не имеет религиозных границ, к двум православным убийцам, путлеру и луке, можно добавить убийцу исламиста, но есть ощущение, шо террорист токаев будет поаеген казахским народом.
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08.01.2022 18:11 Відповісти
путин + лукашенко + пашинян. Все кто принимал участие в подавлении протестов, кто послал туда войска, а также население этих стран которое молчало, а значит молчаливо способствовало, должны ответить. Нету больше простых армян, русских и белорусов. Есть пособники убийц - у них руки в крови казахов, украинцев, грузин, сирийцев, ливийцев.
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08.01.2022 20:14 Відповісти
Боится за свою шкуру. Прекращает вещать то, что ему наказывал Назарбай...
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08.01.2022 18:12 Відповісти
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08.01.2022 18:28 Відповісти
Первый борт с грузом 200 отбыл в Россию! Вел ком ту в Казахстан!! ...Токарев будет повешен!))
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08.01.2022 18:33 Відповісти
токарева будут рвать на куски голыми руками родственники всех убиенных.
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08.01.2022 20:10 Відповісти
Ему на этом этапе для формирования общественного мнения внутри Казахстана, выгодно не завышать а занижать численность участников протеста. Это что бы путин поторопился ввести, было надо показать большую численность.
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08.01.2022 18:52 Відповісти
Подмывается.
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08.01.2022 20:02 Відповісти
Не выйдет. За пролитую кровь придётся ответить. Жизни не вернуть, как твитЫ потереть.
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08.01.2022 20:09 Відповісти
прокралися непомітно) 20000 оце зрадник так зрадник зразу до ***** на поклін
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08.01.2022 22:01 Відповісти
Казахский зебуїн.
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09.01.2022 08:18 Відповісти
 
 