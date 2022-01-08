Українські спортсмени Тищенко та Блашко здобули бронзу етапу Кубка світу з біатлону

Збірна Україна у складі Артема Тищенка та Дар'ї Блашко здобула бронзову медаль у змішаній естафеті 5-го етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина).

Наша команда має 1 хвилину 03,6 секунди відставання від лідера, обійшлася без штрафних кіл та використала 12 додаткових патронів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Перше місце виграла Росія (1 штрафне коло; 12 додаткових патронів), друге - Австрія (+41,5; 1, 13).

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Загалом у сингл-міксті стартували 27 збірних.

"Після першого етапу Україна була восьмою. Але Блашко чудово відпрацювала свій етап, ставши найкращою серед усіх учасниць, і передала естафету Тищенку на другій позиції. Тищенко також непогано провів третій етап, зберігши позицію у трійці лідерів. Блашко позицію не втратила та фінішувала третьою. Це перша медаль українців у нинішньому біатлонному сезоні", - пише РБК-Україна.

Завершиться п'ятий етап Кубка світу у неділю, 9 січня, гонками переслідування. Чоловіки долатимуть дистанцію 12,5 км, жінки - 10 км.