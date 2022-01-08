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Українські спортсмени Тищенко та Блашко здобули бронзу етапу Кубка світу з біатлону

Українські спортсмени Тищенко та Блашко здобули бронзу етапу Кубка світу з біатлону

Збірна Україна у складі Артема Тищенка та Дар'ї Блашко здобула бронзову медаль у змішаній естафеті 5-го етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина).

Наша команда має 1 хвилину 03,6 секунди відставання від лідера, обійшлася без штрафних кіл та використала 12 додаткових патронів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Перше місце виграла Росія (1 штрафне коло; 12 додаткових патронів), друге - Австрія (+41,5; 1, 13).

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Загалом у сингл-міксті стартували 27 збірних.

"Після першого етапу Україна була восьмою. Але Блашко чудово відпрацювала свій етап, ставши найкращою серед усіх учасниць, і передала естафету Тищенку на другій позиції. Тищенко також непогано провів третій етап, зберігши позицію у трійці лідерів. Блашко позицію не втратила та фінішувала третьою. Це перша медаль українців у нинішньому біатлонному сезоні", - пише РБК-Україна.

Українські спортсмени Тищенко та Блашко здобули бронзу етапу Кубка світу з біатлону 01

Завершиться п'ятий етап Кубка світу у неділю, 9 січня, гонками переслідування. Чоловіки долатимуть дистанцію 12,5 км, жінки - 10 км.

Автор: 

біатлон (79) нагорода (1260) спорт (1619)


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Топ коментарі
+12
молодці- вітаю с першим подіумом в сезоні нашу збірну-
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08.01.2022 17:08
+11
Молодці !!!
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08.01.2022 17:08
+8
Молодці, дякую, було файно!
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08.01.2022 17:08
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молодці- вітаю с першим подіумом в сезоні нашу збірну-
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08.01.2022 17:08 Відповісти
Молодці, дякую, було файно!
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08.01.2022 17:08 Відповісти
Молодці !!!
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08.01.2022 17:08 Відповісти
замильдоненная по самые гланды паРашка.
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08.01.2022 17:40 Відповісти
Допинг -контроль не отменили,просто результат проб не сразу будет.
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08.01.2022 17:51 Відповісти
А если полное переливание крови, перед пробой (возможно - неоднократное). А так же имплант с функцией реалистичного выделения мочи от "чистого донора", вместо своей???
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08.01.2022 17:53 Відповісти
Ну да, это сколько же нужно влить чтоб постоянно смешиваемая кровь стала полностью чистой, это нереально.
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08.01.2022 18:06 Відповісти
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08.01.2022 17:57 Відповісти
Латыши выжали из выдуманного Западом "допинга" по максимуму. Мельдоний теперь суперсредство от усталости.
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08.01.2022 18:01 Відповісти
Мельдоний, стандартное лекарство, выписываемое кардиологом в России при переутомлении и вызванных им проблемах с сердцем. Мне на раз выписывался ещё начиная лет с 15 назад.
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08.01.2022 18:08 Відповісти
Маркетологи Grindeks решили повернуть ситуацию в свою пользу. Теперь мельдоний продают как витамины.
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08.01.2022 18:12 Відповісти
а може це московітам повезло шо всі суперники виставили дублюючі склади?
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08.01.2022 18:29 Відповісти
ДЯКУЄМО !!

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08.01.2022 17:50 Відповісти
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08.01.2022 17:58 Відповісти
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08.01.2022 17:59 Відповісти
Браво! Щирі вітання! Успішних гонок нашим біатлоністам.
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08.01.2022 18:08 Відповісти
Вітаю!! Бажаю СИЛ, Наснаги, Натхнення, та можливостей!!!
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08.01.2022 19:48 Відповісти
Нарешті ! Вітаю !
А то такий сумний сезон поки для наших !

Вдалих стартів, швидкої лижні і влучних пострілів ! Медалей, одним словом !
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08.01.2022 21:20 Відповісти
 
 