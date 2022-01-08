Блінкен нагадав, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО: "Ми готові рішуче відповісти на подальшу агресію"
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО. На його думку, те, що відбувається в Україні стосується не тільки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву посольства США в twitter.
"Давайте будемо дуже чіткими щодо цього: НАТО не вторгалося в Україну; НАТО не вторгалося в Грузію; НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це все за останні роки, серед багатьох інших речей, зробила саме Росія", - сказав Блінкен під час брифінгу після термінового засідання НАТО.
"І це Росія знову нарощує війська вздовж кордону України. Вони хочуть втягнути нас у дискусію про НАТО, а не зосередитись на цих діях, які є їхньою агресією щодо України", - додав він.
"Агресивні дії Росії є загрозою миру та безпеці в Європі. Ми готові рішуче відповісти на подальшу російську агресію. Але дипломатичне рішення все ще можливе і бажане, якщо Росія його обере", - зазначив Блінкен.
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Гнать нужно и немедленно кремлёвскую кротоферму , которая окупировала Банковую 😡
Я би й сам там вiдпочив тиждень-два.
Россия сегодня это неосовок аля ,Путлер.
Совку невозможно что то доказать по определению. Законы логики здесь не работают. Вы просто устанете искать общий язык с генератором бреда.
Единственный язык, который понимает совок - это сила. Только с силой совок будет считаться. Будет ненавидеть, но будет считаться.
Вариант найти логику - это утопия
А Байден ваш?
Буд. меморандум - винен чи ні? не, не слышали...
Тому українське населення, яке з таким нетерпінням чекало його перемоги і з неймовірним завзяттям вітало його та раділо, має моральне право ставити подібні запитання: що там, з пріорітетом.
«Первый военно-транспортный борт, заполненный "грузом 200", благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в Россию», - написал он.
Так де ваш президент ?
утерся после такого плевка в лицо??
найстрашніше те, що читаючи коментарі учасників форуму ,
є люди ( якщо можна так назвати ) захищають його і співають
диферамби цьому обнаглівшому наркоші 🙁
Народ , якщо ви громадяни нашоі краіни , а не боти із Ольгіно ,
що з Вами ?
Чи сліпі і глухі , та геть нічого не розумієте ?