Блінкен нагадав, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО: "Ми готові рішуче відповісти на подальшу агресію"

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО. На його думку, те, що відбувається в Україні стосується не тільки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву посольства США в twitter.

"Давайте будемо дуже чіткими щодо цього: НАТО не вторгалося в Україну; НАТО не вторгалося в Грузію; НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це все за останні роки, серед багатьох інших речей, зробила саме Росія", - сказав Блінкен під час брифінгу після термінового засідання НАТО.

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"І це Росія знову нарощує війська вздовж кордону України. Вони хочуть втягнути нас у дискусію про НАТО, а не зосередитись на цих діях, які є їхньою агресією щодо України", - додав він.

"Агресивні дії Росії є загрозою миру та безпеці в Європі. Ми готові рішуче відповісти на подальшу російську агресію. Але дипломатичне рішення все ще можливе і бажане, якщо Росія його обере", - зазначив Блінкен.