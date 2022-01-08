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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Блінкен нагадав, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО: "Ми готові рішуче відповісти на подальшу агресію"

Блінкен нагадав, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО:

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО. На його думку, те, що відбувається в Україні стосується не тільки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву посольства США в twitter.

"Давайте будемо дуже чіткими щодо цього: НАТО не вторгалося в Україну; НАТО не вторгалося в Грузію; НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це все за останні роки, серед багатьох інших речей, зробила саме Росія", - сказав Блінкен під час брифінгу після термінового засідання НАТО.

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"І це Росія знову нарощує війська вздовж кордону України. Вони хочуть втягнути нас у дискусію про НАТО, а не зосередитись на цих діях, які є їхньою агресією щодо України", - додав він.

"Агресивні дії Росії є загрозою миру та безпеці в Європі. Ми готові рішуче відповісти на подальшу російську агресію. Але дипломатичне рішення все ще можливе і бажане, якщо Росія його обере", - зазначив Блінкен.

Автор: 

НАТО (6441) росія (65129) США (22778) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+28
Респект Блінкену!
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08.01.2022 17:31
+15
Московія та її населення, це терористи і окупанти.
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08.01.2022 17:49
+11
Досить балакати, у нюхло гебешному виродку прийшов час дати, тварюка весь світ перевертає, а вони лірику розвели
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08.01.2022 17:55
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Респект Блінкену!
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08.01.2022 17:31 Відповісти
блинкен не отгавкиваться должен, а запретить кацапам визы в США и страны НАТО. Вот тогда ему будет респект
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08.01.2022 18:06 Відповісти
Блінкін вам нічого не винен. Забудьте про слово «должєн» по відношенню до інших країн. Єдиний хто вам «должєн» це президент Зєлєнскій.
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08.01.2022 18:19 Відповісти
в скобки надо брать слово "президент". нет у нас законно избранного президента
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08.01.2022 18:33 Відповісти
Ні, це не правда. За президента Зеленського проголосувало досить великий процент населення. Я, в свою чергу, противник президента Байдена але він президент і із цим приходиться я жити. Зрозумійте одне- як можна вимагати чогось від партнерів, коли вами обраний президент оточив себе агентами країни- агресора і практично відсторонився від своїх прямих обов'язків!?
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08.01.2022 18:39 Відповісти
Ні, правда. Є "презедент", який захопив владу з допомогою мафії шляхом великого обману.
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08.01.2022 20:30 Відповісти
ти що їх рахував? чи повірив змі потроха і ахметова про 65% проголосовавших, коли на дільницях вітер завивав? В кінці-кінців проголосувати за зе - це ж не душу продати. Ті ж голосовавші можуть і вигнати його драною мітлою до параші
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09.01.2022 15:25 Відповісти
Это как?
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08.01.2022 21:49 Відповісти
Персонально Блінкен, можливо, і не винен. Але держава, під прапором якої Ви ховаєтесь, винна. Винна за обманта за беззубість. Не Україна в 90-х викрутила всім руки, а Україні викрутили погрозами. Так що НЕ НАДА!
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08.01.2022 20:27 Відповісти
та дайте им серьезно и реально как в Сирии ...- и они успокоятся и откатят ... чего сопли жевать ...
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08.01.2022 17:32 Відповісти
Как в Сирии им могут дать только Трамп, а у байдена и нынешней импотентной администрации нет яиц и вообще они (дем партия) заняты распилом США, им не до Украины.
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08.01.2022 18:14 Відповісти
Дуже багато слів.Саме демократичний друг України дозволив північний потік добудувати.
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08.01.2022 17:35 Відповісти
_Тот "друг" и сейчас ожесточённо защищает СП-2 от Конгресса - не даёт ему сделать больно путлеру!
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08.01.2022 17:42 Відповісти
Руися не знает дипломатии, нужно дать в пятак, там она и закончится
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08.01.2022 17:38 Відповісти
_Бла-бла-бла - а маньяк в это время действует, стремительно и решительно. Тем более жалким и неадекватным предстаёт бла-бла-бла!
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08.01.2022 17:39 Відповісти
Что делать если жертва маньяка заглядывает в глаза маньяка и ищет там любовь?
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08.01.2022 17:43 Відповісти
Путоботы иду на! Без дискуссий.
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08.01.2022 17:52 Відповісти
Ну и иди.
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08.01.2022 18:00 Відповісти
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08.01.2022 17:39 Відповісти
Дело говорит! Если б кроме слов ещё оружия побольше. За Джавелины спасибо, но нужно ещё много всего.
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08.01.2022 17:39 Відповісти
пустая болтовня представителя полностью импотентного правительства Байдена.
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08.01.2022 17:41 Відповісти
That's right але президент України чомусь відпочиває в Буковелі.
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08.01.2022 17:47 Відповісти
это временное явление, ему еще два года отдыхать, потом все резко закончится
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08.01.2022 19:08 Відповісти
Не дотянет зеклоун до конца своей каденции , а если не дай Бог это случится , то Украины не будет 😠
Гнать нужно и немедленно кремлёвскую кротоферму , которая окупировала Банковую 😡
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08.01.2022 19:59 Відповісти
А де йому вiдпочивати- на березi Карського моря?
Я би й сам там вiдпочив тиждень-два.
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09.01.2022 03:32 Відповісти
Поляки, чехи, балтійські країни дивляться на нас, і десь...глибоко в душі, тішаться, що вже у НАТО
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08.01.2022 17:42 Відповісти
Чому глибоко в душі? Хіба ганебно радіти тому що забезпечив свою безпеку? Від всієї душі радіють.
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08.01.2022 17:47 Відповісти
я думаю ,в найблизчий час там будуть Швеція і Фінляндія .
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08.01.2022 17:54 Відповісти
Зараду пора принять реальность.
Россия сегодня это неосовок аля ,Путлер.
Совку невозможно что то доказать по определению. Законы логики здесь не работают. Вы просто устанете искать общий язык с генератором бреда.
Единственный язык, который понимает совок - это сила. Только с силой совок будет считаться. Будет ненавидеть, но будет считаться.
Вариант найти логику - это утопия
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08.01.2022 17:44 Відповісти
коцабы только палку понимают. такова реальность.
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08.01.2022 18:03 Відповісти
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08.01.2022 17:45 Відповісти
Видно по морді , що це русофашист і подонок 😠
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08.01.2022 20:01 Відповісти
Схоже ця верхівка вживає заборонені хімічні речовини. Подивіться на очі, такими легко керувати
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08.01.2022 23:49 Відповісти
Московія та її населення, це терористи і окупанти.
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08.01.2022 17:49 Відповісти
Можна і потрібно нарікати на політику ганебної адміністрації Байдена але ж український президент чомусь тупо і публічно бухає за гроші платників податків в той час, коли переслідуваний ним колишній президент відстоює українські інтереси. Я щось не те написав?
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08.01.2022 17:49 Відповісти
_То, но! Дело вовсе не в Украине. Проблема - и угроза! - фашистская расия! Причём угроза уже отнюдь не просто Украине, а, как минимум Европе! Но скорей за всё для всего мира.
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08.01.2022 17:57 Відповісти
Еееее… ваш президент вже відпочив?
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08.01.2022 18:02 Відповісти
он не наш
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08.01.2022 18:08 Відповісти
А чий?
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08.01.2022 18:09 Відповісти
зебилов.
А Байден ваш?
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08.01.2022 18:10 Відповісти
Я не голосував за Байдена але він демократично обраний президент і значить мій. Він вам щось винен-винен, Женя-Женя?
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08.01.2022 18:13 Відповісти
я не голосовал за зеленского, и он не мой. Все вопросы к зебилам.
Буд. меморандум - винен чи ні? не, не слышали...
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08.01.2022 18:14 Відповісти
ОК. А я не голосував за Байдена. Так де ваш президент?
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08.01.2022 18:16 Відповісти
Але обурюєтесь ви чомус Байденом.
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08.01.2022 18:17 Відповісти
нашим идитом мы тоже обуруємося, якщо ви не помітили. Але воно дурне, и что с него взять. Ваш не недоумок, потому с него и спрос больше.
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08.01.2022 18:21 Відповісти
Ні, не так. Президент Байден відповідає перед американськими виборцями. Не українськими, американськими. Це різні країни, на різних континентах. У різних країн можуть бути різними інтереси із різними прерогативами. На сьогоднішній день, ситуація на кордоні України дуже погрозливі але вона напряму не загрожує Америці. Ця ситуація загрожує Україні. Як вас так тривожить сьогоднішня ситуація вимагайте дій від своєї влади в першу чергу. У вас відсутні суди і державою в ручному режимі керує російський агент пан Єрмак. Що в такі ситуації ви вимагаєте від американської влади я не розумію!?
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08.01.2022 18:29 Відповісти
Я чудово розумію Вашу логіку, пане Мирославе, але особа, яка зараз ніби виконує обов'язки президента США, здається, у серпні 2019, перебуваючи в Україні, заявила, що зробить Україну пріорітетом своєї зовнішньої політики, коли стане президентом.

Тому українське населення, яке з таким нетерпінням чекало його перемоги і з неймовірним завзяттям вітало його та раділо, має моральне право ставити подібні запитання: що там, з пріорітетом.
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08.01.2022 23:36 Відповісти
После нескольких дней противостояния в Казахстане, сопровождающегося настоящими уличными боями, в Россию отбыл первый самолет, перевозящий тела убитых в перестрелках силовиков и военных. Об этом сообщил в Фейсбук казахский блогер Қанат Ибрагимов, ссылаясь на собственный источник в «корпусе - А».

«Первый военно-транспортный борт, заполненный "грузом 200", благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в Россию», - написал он.
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08.01.2022 17:53 Відповісти
розетки погасят кредиты за айфончик
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08.01.2022 18:34 Відповісти
Досить балакати, у нюхло гебешному виродку прийшов час дати, тварюка весь світ перевертає, а вони лірику розвели
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08.01.2022 17:55 Відповісти
Поки вони розводять «лірику», вами обраний паяц бухає на курорті.
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08.01.2022 18:04 Відповісти
что как-бы уравнивает импотентность обоих
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08.01.2022 18:09 Відповісти
Байден не президент України. Зеленський президент України. Де ваш президент?
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08.01.2022 18:10 Відповісти
мы говорим что перед лицом кацапской угрозы что зеленский, что байден реагируют неадекватно. Зе конечно никто не переплюнет в неадеквате, но такой стране как США которая запросто и давно должна была нагнуть зарвавшихся шизофреников, еще со времен оккупации донбаса и крыма, - должно быть стыдно.
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08.01.2022 18:13 Відповісти
Байден не президент України. Зеленський президент України. Байден президент США. Це на американському континенті на захід від атлантичного океану. Де ваш президент?
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08.01.2022 18:15 Відповісти
США сегодня смачно макнули хамскими обвинениями в убийствах и изнасиловании. И это заявление не кого попало, МИДа РФ!!!
Так де ваш президент ?
утерся после такого плевка в лицо??
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08.01.2022 18:18 Відповісти
Мій президент перебуває в Вашингтоні і робить те, що повинен робити-працює на користь Америки. В його обов'язки не входить реагувати на провокаційні заяви дикунів. Питання в тому де президент твоєї країни, котрого обрала твоя нація для захисту твоєї держави. Де президент Зеленськи? Коли відбудеться його прес-конференція по результатам перемовин країн ЄС і Америки з РФ? Коли? По останнім даним він розливав бухло своїм корешам в Буковелі.
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08.01.2022 18:23 Відповісти
… і як я розумію ці кореша резиденти країни-агресора. Що в цій ситуації робити іноземним партнерам?
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08.01.2022 18:31 Відповісти
стимулювати снайпера, що буцімто неврівноважений, якщо піймають... (мрії омріяного мрійником)
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08.01.2022 19:54 Відповісти
Поки наші воіни гинуть на Донбасі, а біля наших кордонів стоять москалі , наш гавнокомандуючий Зе потерпілий , п'є горілку в Буковелі і катається на сноуборді 😡
найстрашніше те, що читаючи коментарі учасників форуму ,
є люди ( якщо можна так назвати ) захищають його і співають
диферамби цьому обнаглівшому наркоші 🙁
Народ , якщо ви громадяни нашоі краіни , а не боти із Ольгіно ,
що з Вами ?
Чи сліпі і глухі , та геть нічого не розумієте ?
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08.01.2022 20:15 Відповісти
Точно на користь ?
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08.01.2022 23:30 Відповісти
Я його ,З, не обирав, вірно Байден - США , але зараз не тільки безпека України під загрозою, а і весь світ може спалахнути
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08.01.2022 18:37 Відповісти
звідки ви це взяли що його обрав народ? це не США, товаришу Мирослав
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09.01.2022 15:34 Відповісти
НАТО ніколи не нападало на Україну, а рашка нападала завжди. Ворог північний лише бреше і нападає підступно
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08.01.2022 18:01 Відповісти
Я так бачу, що єдиний, хто хоч щось робить на міжнародній арені для захисту України це Порошенко. І що його чекає вдома? -арешт за сфабрикованими звинуваченнями. Подібні дії адміністрації президента Зеленського можна відверто назвати як що не зрадою, то очно як саботаж.
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08.01.2022 18:08 Відповісти
І котрий раз я віддаю шану Президенту Порошенко. Як треба любити свій нарід, щоб продовжувати захищати його незважаючи на зраду. Українці зрадили Порошенко так само як американці Трампа. Тільки час все розставить по місцям.
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08.01.2022 18:49 Відповісти
порохобот намалювався). Він уже стільки налюбив свій нарід, що у ахметки і ко кармани тріскаються, а в українці з голоду пухнуть
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09.01.2022 15:37 Відповісти
Молодец, Блинкен!Честь и уважение ему!
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08.01.2022 18:39 Відповісти
Самый простой вопрос к кацапам : Сколько , хотя бы , за последние 100 лет убили украинцев кацапы и сколько американцы, даже не только США , а весь континент северная , южная и центральная Америка.
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08.01.2022 19:16 Відповісти
верно.
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09.01.2022 14:48 Відповісти
 
 