УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4778 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 145 32

Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу, війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Станиці Луганської, - штаб ООС

Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу, війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Станиці Луганської, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 8 січня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень. З них 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення. У бік ПІСКІВ збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. В напрямку БОГДАНІВКИ та КРИМСЬКОГО ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рух більшістю гуманітарних дорожніх коридорів на Донбасі заблоковано російськими найманцями, - Держприкордонслужба

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили в штабі ООС.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.

Автор: 

обстріл (28435) Донбас (22355) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Швидкого одужання нашому захисникові.
показати весь коментар
08.01.2022 17:45
+10
Тихо, тихо, испортите в Буковеле отдых нашему величайшему.
показати весь коментар
08.01.2022 17:55
+8
піщов "нарІд" ...- у них війни немае...





показати весь коментар
08.01.2022 17:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидкого одужання нашому захисникові.
показати весь коментар
08.01.2022 17:45 Відповісти
Знищувати будинки москвотерористів,позбавляти пенсій та субсидій членів їх родин.
показати весь коментар
08.01.2022 17:53 Відповісти
У меня вопрос такой - почему путин 8 лет бомбит Украину ? И до каких пор на это сквозь пальцы будет смотреть весь цивилизованный мир ???
показати весь коментар
08.01.2022 18:28 Відповісти
До тих пір поки Франція й Німеччина дуже залежні від кривавого московицького газу та грошей.
показати весь коментар
08.01.2022 23:33 Відповісти
Тихо, тихо, испортите в Буковеле отдых нашему величайшему.
показати весь коментар
08.01.2022 17:55 Відповісти
піщов "нарІд" ...- у них війни немае...





показати весь коментар
08.01.2022 17:59 Відповісти
В цих теж.

показати весь коментар
08.01.2022 18:08 Відповісти
Притула реально дуже багато поміг та помагае ЗСУ ...- це факт ...
показати весь коментар
08.01.2022 18:14 Відповісти
"піщов в нарід"- слуга ...
показати весь коментар
08.01.2022 18:15 Відповісти
И есть же дятлы которые с нариком фоткаются.
И это же далеко не бедные люди, бизнесмены. Чем же они думают?
показати весь коментар
08.01.2022 18:21 Відповісти
можливо потрібно закупляти в Нігерії..

В Нигерии представили новый минозащищенный бронеавтомобиль. ВИДЕО


https://sprotyv.info/video/v-nigerii-predstavili-novyj-minozashhishhennyj-broneavtomobil-video
показати весь коментар
08.01.2022 17:57 Відповісти
Мы можем производить в 1000 раз лучшие бронеавтомобили ! И ещё и зарабатывать на этом ! Мешает только одно - корупция !
показати весь коментар
08.01.2022 18:31 Відповісти
спочатку хоча б такі ...
показати весь коментар
08.01.2022 18:37 Відповісти
Не нагнетайте, видите наш верховный военнсовет проводит.
показати весь коментар
08.01.2022 18:00 Відповісти
показати весь коментар
08.01.2022 18:05 Відповісти
Вот когда откопают из сугроба Буковели еще тепленькое тельце зеледента, тогда и будет адекватная ответка рашистам. А всем зебирателям от всей души желаю быть привязанными к столбу и с вашими словами "божья роса" быть под душем из обычной зеленки. Как только отмоетесь, так сразу поймете что такое Украина и что такое "по-приколу".
показати весь коментар
08.01.2022 18:09 Відповісти
Путлер после вакцинации в Бункере...
показати весь коментар
08.01.2022 18:16 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам. Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
показати весь коментар
08.01.2022 18:23 Відповісти
тихого вечорочка, синочки...

показати весь коментар
08.01.2022 18:36 Відповісти
а тим часом німецькі ліваки-п*****и

У бундестазі ФРН висунули цинічні вимоги Україні щодо Криму, Донбасу та НАТО

https://lenta.ua/ua/u-bundestazi-frn-visunuli-tsinichni-vimogi-********-shchodo-krimu-donbasu-ta-nato-114099/
показати весь коментар
08.01.2022 19:54 Відповісти
Гітлеровцями були, та гітлеровцями і залишились.
показати весь коментар
08.01.2022 21:05 Відповісти
тут якраз не місцеві "хоботяться". хоча там місцевих скоро і не буде.
показати весь коментар
08.01.2022 21:10 Відповісти
Прокляті на віка рашиссти, горіти в аду їм !
показати весь коментар
08.01.2022 23:34 Відповісти
Сегодня вкидывается вопрос взыскания спорных газовых долгов с населения за все прошедшие годы по температурным коэффициентам - там суммы четырехзначные.Вылитый Казахстан.Обостряется ситуация с притеснениями оппозиции,арестом Порошенко.Готовится социальный взрыв.После парочки митингов на майдане,Путин с немцами введут миротворящие силы на покрашенных белой краской танках(компромис с НАТОЙ,чтоб ВСУ не стреляла).Такая сказка сегодня легко становится былью...
показати весь коментар
09.01.2022 02:59 Відповісти
 
 