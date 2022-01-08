У США через "Омікрон" фіксують пік госпіталізацій дітей до 5 років, - Центр з контролю захворювань
У США фіксують пік госпіталізацій серед дітей до 5 років.
Новий штам коронавірусу "Омікрон" масово вражає дітей: у США зафіксували пік госпіталізацій дітей до 5 років. У них діагностують "Омікрон". Як повідомили у Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), наразі рівень госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За словами директорки відомства Рошель Валенскі, ця тенденція "засвідчує необхідність щеплення". Вона додала, що у США повністю вакциновані проти коронавірусу лише 16% дітей віком від 5 до 11 років, а від 12 до 18 років – не більше 50%.
Нагадаємо, у США дозволили застосування бустерних доз вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech для підлітків від 12 до 15 років та для дітей від 5 до 11 років з ослабленим імунітетом.
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ця тенденція "засвідчує необхідність щеплення". Джерело:
хай це хтось з притомним інфекціоністів або педіатрів прокоментує.
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-science-health-pandemics-rochelle-walensky-0f9d46ab55b0f2f6951ffddd6ca8a511
Там взагалі резюме звучить так: "Фаучі та Валенскі наголошують що один з найліпших шляхів для захисту найменших дітей - вакцинація всіх інших." ( Fauci and Walensky have emphasized that one of the best ways to protect the youngest children is to vaccinate everyone else.)
Але барани сміялися.
Коли пишеш про права людей, які утискаються (тут " борці" вже думають, щоб заборонити "ізгоям" і в продуктові магазини та аптеки йти, а як замовлятимуть доставку - то при доставці перевіряти, чи особа штрикнута експериментальною субстанцією) - то "привілейованим" - поки що - "ржачно" (с).
Спочатку "борці" тріщали про уколізацію вразливих груп, потім - старших за віком. Тоді - решту дорослих. Але все це супроводжувалося вяканням про ВИНЯТКОВУ ДОБРОВІЛЬНІСТЬ укольчика. І про 3, 4, 5 і т.д. дози ніхто не говорив. Тепер добираються до найменших діток (вагітних поштрикали, до викидніа).
Але біомаса вірує далі у " турботу" про неї.