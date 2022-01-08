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Новини Коронавірус і карантин
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У США через "Омікрон" фіксують пік госпіталізацій дітей до 5 років, - Центр з контролю захворювань

У США через

У США фіксують пік госпіталізацій серед дітей до 5 років.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" масово вражає дітей: у США зафіксували пік госпіталізацій дітей до 5 років. У них діагностують "Омікрон". Як повідомили у Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), наразі рівень госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За словами директорки відомства Рошель Валенскі, ця тенденція "засвідчує необхідність щеплення". Вона додала, що у США повністю вакциновані проти коронавірусу лише 16% дітей віком від 5 до 11 років, а від 12 до 18 років – не більше 50%.

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Нагадаємо, у США дозволили застосування бустерних доз вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech для підлітків від 12 до 15 років та для дітей від 5 до 11 років з ослабленим імунітетом.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5064) США (22778)


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Топ коментарі
+12
рівень госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч Джерело:

ця тенденція "засвідчує необхідність щеплення". Джерело:

хай це хтось з притомним інфекціоністів або педіатрів прокоментує.
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08.01.2022 18:34
+6
Сволочі готують до примусової вакцинації дітей
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08.01.2022 19:12
+4
Готовят колоть и до 5 лет
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08.01.2022 18:33
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Готовят колоть и до 5 лет
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08.01.2022 18:33 Відповісти
рівень госпіталізованих дітей віком від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 тисяч Джерело:

ця тенденція "засвідчує необхідність щеплення". Джерело:

хай це хтось з притомним інфекціоністів або педіатрів прокоментує.
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08.01.2022 18:34 Відповісти
до речі, а кількість госпіталізацій до 5 років взагалі не зазначено.
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08.01.2022 18:59 Відповісти
Коментувати варто першоджерело, а не вільний (насмиканий з різних шматків) переказ наших високопрофесійних журналістів.
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-science-health-pandemics-rochelle-walensky-0f9d46ab55b0f2f6951ffddd6ca8a511

Там взагалі резюме звучить так: "Фаучі та Валенскі наголошують що один з найліпших шляхів для захисту найменших дітей - вакцинація всіх інших." ( Fauci and Walensky have emphasized that one of the best ways to protect the youngest children is to vaccinate everyone else.)
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09.01.2022 03:11 Відповісти
Дякую за посилання. Вкрай маніпулятивна стаття, як на мене.
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09.01.2022 10:59 Відповісти
Довбані маркетологи,здохніть від своїх уколів, пік серед дітей - це скільки, 3 чол. на 300🍋?
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08.01.2022 18:34 Відповісти
3 на 300 000
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08.01.2022 19:07 Відповісти
Сволочі готують до примусової вакцинації дітей
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08.01.2022 19:12 Відповісти
У тебя и без вакцины кино в голове.
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08.01.2022 19:33 Відповісти
Ты просто от уколов боишься. У тебя даже коленки дрожат. Вот ты и придумал для себя оправдание.
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08.01.2022 19:46 Відповісти
В тебе надмірно розвинена фантазія . Це не є для тебе проблемою в реальному житті? Подумай про це . Я серйозно кажу. Якщо навчитись її контролювати можна зменшити кількість проблем , а інколи, з її допомогою знайти нестандартні рішення якихось проблем.
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08.01.2022 20:01 Відповісти
Я что бы не болеть готов прививаться утром и вечем во все дни недели кроме пятницы.
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08.01.2022 20:10 Відповісти
А она от не болеть тебя не спасет не обольщайся,а то ты думаешь,что шмурдяка вогнал по быстрому и спрятался?
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08.01.2022 21:20 Відповісти
Уже проверил на себе и родных. Когда летом был на Родине то привился и перед отъездом собрались родственники, человек 16. Половина привитых. Одна семейная чета пришли заболевшими. Дня через два дня они попали в ковидный госпиталь, где мужчина, чуть не умер. Он и поныне не восстановился. А я улетел. Так вот инфицированы были все участники застолья, но привитые, вообще без признаков болезни, а непривитые заболели, кто тяжело, кто ни очень, но разделение на больных и здоровых, четко по факту прививки.
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08.01.2022 21:37 Відповісти
Говорилося ж вже: мета - вколоти ВСІХ.
Але барани сміялися.
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08.01.2022 21:10 Відповісти
И бабла отмыть на баранах! А перед этим узкоглазые рекламу прокрутили,как толпы на улицах падают
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08.01.2022 21:24 Відповісти
Це - само собою.
Коли пишеш про права людей, які утискаються (тут " борці" вже думають, щоб заборонити "ізгоям" і в продуктові магазини та аптеки йти, а як замовлятимуть доставку - то при доставці перевіряти, чи особа штрикнута експериментальною субстанцією) - то "привілейованим" - поки що - "ржачно" (с).

Спочатку "борці" тріщали про уколізацію вразливих груп, потім - старших за віком. Тоді - решту дорослих. Але все це супроводжувалося вяканням про ВИНЯТКОВУ ДОБРОВІЛЬНІСТЬ укольчика. І про 3, 4, 5 і т.д. дози ніхто не говорив. Тепер добираються до найменших діток (вагітних поштрикали, до викидніа).

Але біомаса вірує далі у " турботу" про неї.
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08.01.2022 21:44 Відповісти
Зае..утся пыль глотать
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08.01.2022 21:25 Відповісти
Во твари !!! Разгоняют фейковую волну для того чтобы подобраться к детям !!! Ну не мрази !!!
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09.01.2022 00:54 Відповісти
 
 