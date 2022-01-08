Великій Британії потрібна гіперзвукова зброя для конкуренції з РФ, - начальник штабу оборони генерал Радакін
Велика Британія повинна мати гіперзвукову зброю, щоби конкурувати з Росією.
Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін в інтерв'ю The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Ліга".
Він зазначив, що РФ вкладає значні ресурси у три сфери: підводні програми, суперракети (гіперзвукові та великої дальності) та системи заборони доступу до певних зон (наприклад, російська система ППО обмежує доступ іноземних літаків до зон біля Калінінграду).
За його словами, Великій Британії необхідно розробити гіперзвукові ракети, щоб конкурувати з нарощуванням військової потужності Росії.
"У нас їх (гіперзвукових ракет. – Ред.) немає, а вони мають бути", – сказав Радакін.
Він також зазначив, що підводна загроза РФ стосується не лише підводних човнів, а й світової інформаційної системи – прокладених по дну океану кабелів, якими передається переважна частина світової інформації та інтернет-трафіку.
За його словами, Росія збільшила можливості створення загроз цим кабелям. На питання, чи вважатиметься знищення кабелів актом війни, Радакін відповів: "Так".
Також він повідомив, що викликає "глибоку тривогу" ситуація з російськими військами навколо України. Радакін підготував британському уряду "військові варіанти" відповіді, проте не розповів, які саме.
Гіперзвукова зброя зазвичай летить до цілей на нижчих висотах, ніж балістичні ракети, і може досягати швидкості 6200 км/год, зазначали у Reuters. При цьому аналітики кажуть, що головна особливість гіперзвукової зброї – не швидкість, а маневреність.
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Чому тогда ви блокуєте прийтяття України до НАТО?
Але ж і кацапам відомо, що на українських заводах ремонтують тіж комплекси С-125. Все на вітчизняній електроніці. Хоча кращеб було на аналогічній штатовський, або японьскій.
Как показал опыт последних лет, кацапы отгребают везде, где им дают мзды … И турки, и американцы это давно доказали. При чем без последствий
бо, окрім галімих мультиків, вони ніяких доказів не давали
Кто выдержит?
Турбины - один вид заменили, от второго отказались (серия кораблей слишком мала)
Баллистические ракеты сама Украина уже 30 лет как не делает.
https://russian.eurasianet.org/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
Что у путина есть реально - так это гипер-Альцгеймер.
с лицензией на убийство ******.