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Великій Британії потрібна гіперзвукова зброя для конкуренції з РФ, - начальник штабу оборони генерал Радакін

Великій Британії потрібна гіперзвукова зброя для конкуренції з РФ, - начальник штабу оборони генерал Радакін

Велика Британія повинна мати гіперзвукову зброю, щоби конкурувати з Росією.

Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін в інтерв'ю The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Ліга".

Він зазначив, що РФ вкладає значні ресурси у три сфери: підводні програми, суперракети (гіперзвукові та великої дальності) та системи заборони доступу до певних зон (наприклад, російська система ППО обмежує доступ іноземних літаків до зон біля Калінінграду).

За його словами, Великій Британії необхідно розробити гіперзвукові ракети, щоб конкурувати з нарощуванням військової потужності Росії.

"У нас їх (гіперзвукових ракет. – Ред.) немає, а вони мають бути", – сказав Радакін.

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Він також зазначив, що підводна загроза РФ стосується не лише підводних човнів, а й світової інформаційної системи – прокладених по дну океану кабелів, якими передається переважна частина світової інформації та інтернет-трафіку.

За його словами, Росія збільшила можливості створення загроз цим кабелям. На питання, чи вважатиметься знищення кабелів актом війни, Радакін відповів: "Так".

Також він повідомив, що викликає "глибоку тривогу" ситуація з російськими військами навколо України. Радакін підготував британському уряду "військові варіанти" відповіді, проте не розповів, які саме.

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Гіперзвукова зброя зазвичай летить до цілей на нижчих висотах, ніж балістичні ракети, і може досягати швидкості 6200 км/год, зазначали у Reuters. При цьому аналітики кажуть, що головна особливість гіперзвукової зброї – не швидкість, а маневреність.

Автор: 

Велика Британія (5576) зброя (7461) росія (65129)


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Топ коментарі
+12
Чим вона краща? Що в нас є таке,чого в НАТО немає? В нас електроніку не випускають і не розробляють.А без цього в ********* світі,техніка це вже брухт.
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08.01.2022 20:48
+10
Такі заяви,підвищують самолюбство москалів.Немає в них таких ракет.
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08.01.2022 20:45
+10
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08.01.2022 21:02
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Україна має кращу наукову базу, ніж всі члени члени альянсу з 1999.

Чому тогда ви блокуєте прийтяття України до НАТО?
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08.01.2022 20:44 Відповісти
Чим вона краща? Що в нас є таке,чого в НАТО немає? В нас електроніку не випускають і не розробляють.А без цього в ********* світі,техніка це вже брухт.
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08.01.2022 20:48 Відповісти
Все є.Авіація,ракети,підводні човни,безпілотники,кораблі і тд.
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08.01.2022 21:13 Відповісти
Підводні човни типу "Запоріжжя" ? Це як ЗАЗ-966 і Тесла.
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08.01.2022 22:08 Відповісти
Та і такого човна зараз вже не в змозі зробити.
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08.01.2022 22:14 Відповісти
Наприклад, комлекс РЛС Кольчуга.
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08.01.2022 21:29 Відповісти
Застаріле лахміття.Ну чесно.
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08.01.2022 21:32 Відповісти
Таке лахміття, що тільки за фейк, що Кучма продав комплекс Іраку, з ним поруч відмовлялися навить фотографуватися.
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08.01.2022 22:06 Відповісти
Ну і що? Америкаці навіть були би проти звичайного автомату. Це взагалі нічого не означає. В нас електронніки немає. Мікрочіпів не роблять, навіть конденсаторів і то не виготовляють. Для реального випуску чогось, потрібне високотехнологічне виробництво.
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08.01.2022 22:11 Відповісти
Мені ліньки з вами суперечатися на цю тему.

Але ж і кацапам відомо, що на українських заводах ремонтують тіж комплекси С-125. Все на вітчизняній електроніці. Хоча кращеб було на аналогічній штатовський, або японьскій.
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08.01.2022 22:26 Відповісти
Яке підприємство в нас випускає чіпи? Яке підприємство хоча би віддалено нагадує американські?
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08.01.2022 22:42 Відповісти
А хрен там , все роблять на імпортній електроніці , тай всі найкращі промислові девайси роблять на AD(USA).
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26.05.2022 13:27 Відповісти
Трошки розробляють...
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26.05.2022 13:24 Відповісти
Казкарь
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26.05.2022 13:20 Відповісти
Такі заяви,підвищують самолюбство москалів.Немає в них таких ракет.
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08.01.2022 20:45 Відповісти
Інакше не профінансують.
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08.01.2022 20:47 Відповісти
Ну куда там знаниям генералов НАТО до знаний комментаторов Цензора.))
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08.01.2022 21:01 Відповісти
лол НАТО специально так говорит чтобы правительства больше давали им финансирования.Это такой хитрый ход.Хотя в НАТО прекрасно понимают что в РФии никакой гиперзвуковой ракеты нету и что расеянское вооружение это лютый кал.
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08.01.2022 21:14 Відповісти
Таке ніхто немає обговорювати в змі.
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08.01.2022 21:15 Відповісти
Всё гораздо проще: Чтобы загнать кацапов под плинтус, надо вооружать того, кто готов воевать - Украину. Что то передавать тайно, что то открыто. Плюс западных «ихтамнетов» хотя бы на первое время.
Как показал опыт последних лет, кацапы отгребают везде, где им дают мзды … И турки, и американцы это давно доказали. При чем без последствий
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08.01.2022 21:26 Відповісти
Україна не може розібратися з москальськими агентами,в середині.Тому навряд чи будуть масово давати.
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08.01.2022 21:35 Відповісти
Крымский мост уже 5 лет как смыло..
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08.01.2022 23:47 Відповісти
За скільки візьмете. Гарантія 12 міс.
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08.01.2022 20:47 Відповісти
Початкова ціна. 1 292.58 грн.

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08.01.2022 20:55 Відповісти
Счастливые годы настали, для ВПК...
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08.01.2022 20:48 Відповісти
- Мені потрібні твоя одежа, чоботи і мотоцикл.
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08.01.2022 20:50 Відповісти
значить вже є
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08.01.2022 20:55 Відповісти
Хаха, США и то сделать не могут.
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08.01.2022 20:55 Відповісти
ніхто нє сравніцца с матільдой маєй!
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08.01.2022 20:56 Відповісти
Уже давно сделали, русский.
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08.01.2022 21:03 Відповісти
навпаки, наявність такої зброї в мордору викликає великі сумніви
бо, окрім галімих мультиків, вони ніяких доказів не давали
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08.01.2022 21:06 Відповісти
США испытали гиперзвуковую ракеты еще в сентябре 2021. Одна с наземным пуском, другая - с бомбардировщика.
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08.01.2022 21:10 Відповісти
Разберутся. Это же не русские.
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08.01.2022 21:13 Відповісти
та в расісі з любими пусками суцільні проблеми, не переймайся
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08.01.2022 21:14 Відповісти
God Save The Queen!
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08.01.2022 21:01 Відповісти
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08.01.2022 21:22 Відповісти
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08.01.2022 21:25 Відповісти
та да )))) в рашке этих ракет...как гуталину... после каждого сенокоса )))

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08.01.2022 21:02 Відповісти
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08.01.2022 21:02 Відповісти
так пускай нарисуют как ***** нарисовало-дёшего и сердито
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08.01.2022 21:02 Відповісти
Маячня. Потрібно використання гіперзвукової зброї прирівняти до ЯЗ. Тобто, при її використанні повинна бути атака по мацкві ядерною зброєю. І не потрібно тратитись на всяку фігню.
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08.01.2022 21:04 Відповісти
база в черниговской обл лучше любой гиперракеты
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08.01.2022 21:04 Відповісти
Гонка вооружений стартовала!
Кто выдержит?
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08.01.2022 21:08 Відповісти
Чим більше таких правильних генералів ,тим швидше ми прийдем до НАТО.
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08.01.2022 21:09 Відповісти
Вони (москальня) не можуть зробити нормальний авіа і вертолітний двигун, бо вони створюються в Запоріжжі, вони не можуть повторити газотурбінну установку для кораблів, що виготовляються в Миколаєві, в них проблеми з балістичними ракетами ,це Дніпро. Яка до біса гіперзвукова зброя. Блеф, блеф і ще раз блеф кремлівських жуліків.
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08.01.2022 21:17 Відповісти
Двигатели на вертолёты заменили (кроме тех что идут на Ми - 26. На замену разрабатывается новый двигатель под новый вертолёт, а старый - прекрасно покупается у Украины)
Турбины - один вид заменили, от второго отказались (серия кораблей слишком мала)
Баллистические ракеты сама Украина уже 30 лет как не делает.
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08.01.2022 21:26 Відповісти
Ви забули про космос, і те що нині руцьких касманафтав кормлять американці, тому що рабсея не може доставити їм харчі.
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08.01.2022 21:52 Відповісти
Но те же англичане в прошлом году несколько 8 (!) раз покупали пуски "Союзов" для своих спутников.
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08.01.2022 21:59 Відповісти
Це хто написав!? РОСКОСМОС!!????? Вперше чую.
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08.01.2022 22:10 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/OneWeb_satellite_constellation#List_of_launches
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08.01.2022 22:24 Відповісти
https://news.ru/cosmos/roskosmos-otkazalsya-kommentirovat-proval-nauki/ https://news.ru/cosmos/roskosmos-otkazalsya-kommentirovat-proval-nauki/


https://russian.eurasianet.org/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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08.01.2022 22:13 Відповісти
Почитал. Да, ещё запустили 20-тонный (!) модуль к МКС. И у него была куча проблем, которую решали.
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08.01.2022 22:25 Відповісти
на данном этапе нужна сплоченность всей боевой мощи стран НАТО чего и боится РФ.
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08.01.2022 21:21 Відповісти
Не беспокойся, генерал, почитай этот форум и уверуй, что нет ничего у москалей кроме мультиков.
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08.01.2022 21:36 Відповісти
Если бы у кремлёвского гипертоника была гиперракета, он бы запускал её каждый месяц, чтобы пощекотать себя за самолюбие.
Что у путина есть реально - так это гипер-Альцгеймер.
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08.01.2022 22:13 Відповісти
Так их весь год каждые несколько недель запускали. Сначала с надводного корабля, потом с подлодки в надводном положении, потом в подводном, потом залпом...
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09.01.2022 00:34 Відповісти
Великобритании нужны мультики, как у кацапов.
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08.01.2022 22:14 Відповісти
Нужно кино серьёзное, чтобы кремляди в штаны наложили, как это было с видеороликом от Рейгана в 80-х. И начали тратить сотни миллиардов на противодействие оружию, которого не существует.
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08.01.2022 22:38 Відповісти
Что Великобритании нужно - так это некиношный Агент 007
с лицензией на убийство ******.
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08.01.2022 22:52 Відповісти
Якісний стьоб, толінг!👍
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09.01.2022 03:16 Відповісти
Радакін - адмірал, а не генерал
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09.01.2022 09:46 Відповісти
 
 