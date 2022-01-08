Чоловік, який відсидів за наркотики, прийшов з прапором СРСР під військкомат в Ізмаїлі, - ЗМІ

Із цим прапором він погрожував "дійти до Берліна".

Про це із посиланням на джерела в поліції повідомляє одеське видання "Думська", інформує Цензор.НЕТ.

44-річний безробітний місцевий житель, якого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, а також до кримінальної за придбання, зберігання або перевезення наркотиків без мети збуту, прийшов до будівлі військкомату із прапором СРСР.

"Прапор вилучили, громадянина опитали та відпустили під особисте зобов'язання. Наразі вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей за ч.1 ст. 436-1 КК України - за публічне використання символіки комуністичного та інших тоталітарних режимів", - повідомило джерело в поліції.

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Максимальне покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк до п'яти років із конфіскацією майна.