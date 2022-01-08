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Чоловік, який відсидів за наркотики, прийшов з прапором СРСР під військкомат в Ізмаїлі, - ЗМІ

Чоловік, який відсидів за наркотики, прийшов з прапором СРСР під військкомат в Ізмаїлі, - ЗМІ

Із цим прапором він погрожував "дійти до Берліна".

Про це із посиланням на джерела в поліції повідомляє одеське видання "Думська", інформує Цензор.НЕТ.

44-річний безробітний місцевий житель, якого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, а також до кримінальної за придбання, зберігання або перевезення наркотиків без мети збуту, прийшов до будівлі військкомату із прапором СРСР.

"Прапор вилучили, громадянина опитали та відпустили під особисте зобов'язання. Наразі вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей за ч.1 ст. 436-1 КК України - за публічне використання символіки комуністичного та інших тоталітарних режимів", - повідомило джерело в поліції.

Читайте: 17-річного хлопця, який спалив прапор України в Маріуполі, засудили до 1 року позбавлення волі, - прокуратура

Максимальне покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк до п'яти років із конфіскацією майна.

Автор: 

Ізмаїл (167) Одеська область (3208) СРСР (346) прапор (482) військкомат (432) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+71
Ну а кто еще может с красной тряпкой шляться? Наркоманы, алкоголики,умственно неполноценные и прочие отбросы человечества.
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08.01.2022 20:54
+44
І ще кацапи.
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08.01.2022 21:05
+40
То одне й те ж.
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08.01.2022 21:08
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Лопатою по сраці разів з триста--назовсім відіб"ють бажання ходити на Берлін. а покличуть на мацковію
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08.01.2022 20:53 Відповісти
- Где Вы научились так хорошо говорить по-английски?
- В армии. Обязательная подготовка.
- Где ты научился автобус водить?
- В Киеве.
Администратор гостиницы:
-Иван Данко… Русский?
Шварцнеггер:
-Совэтскый.
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08.01.2022 23:21 Відповісти
Ну а кто еще может с красной тряпкой шляться? Наркоманы, алкоголики,умственно неполноценные и прочие отбросы человечества.
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08.01.2022 20:54 Відповісти
І ще кацапи.
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08.01.2022 21:05 Відповісти
То одне й те ж.
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08.01.2022 21:08 Відповісти
И 73%
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08.01.2022 21:08 Відповісти
зато теперь он не наркоман какой-то там, а политический уже. вот так!)))
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09.01.2022 08:12 Відповісти
Краще б йому дорогу до Берліна показали
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08.01.2022 20:54 Відповісти
До берлина тяжело, а до Вены легко...В Дунай ***** и пусть плывет вверх по течению
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08.01.2022 21:15 Відповісти
До Вєни... тільки задерти по вище рукав, і вже там. 😁
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08.01.2022 21:43 Відповісти
Я би запровадив публічну порку батогами, за совкову та комунячу пропаганду…
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08.01.2022 20:57 Відповісти
Коли мені було років 8,в селі Скельки Василівського району Запорізької області здійснилася екзекуція крадія свині-на сільскому майдані,сам він ліг на колоду,схожу на гімнастичну,і за добровільність(інакше був би зданим в міліцію), отримав він на десять ударів менше-це на очах зібравшихся сельцян,яких наперед попередири-але дітлахам приходити на майдан було заборонено.Тому я лише чув про що балакали мої батьки і їх знайомі.
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08.01.2022 21:24 Відповісти
Я народився в селі Скельки у 1948 р-під час голоду,коли моя мати отримувала 400 грам хліба,а батько,офіцер,отримував 800 грам хліба і 1 кіло якої небуть крупи на місяць.В матері для мене не стало молока дуже швидко,а молочних кухонь дітям тоді зовсім не було.
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08.01.2022 21:29 Відповісти
когда електростанции под бульдозер - они все построены исключительно на совковой и комунячей пропаганде
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08.01.2022 23:54 Відповісти
Под шум нового года, переправить было надо на ту сторону Дуная, и через румынское окно, как Остапа Бендера, с флагом на Берлин и запустить. Румыны бы тоже пропустили.
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08.01.2022 20:57 Відповісти
в ссср были трудовые лагеря, он туда хочет.
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08.01.2022 20:58 Відповісти
дозу он хочет
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08.01.2022 21:00 Відповісти
Похоже сидел очень долго, или просто дурак ватный
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08.01.2022 20:59 Відповісти
нарколыга. мозги все высушил
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08.01.2022 21:00 Відповісти
Вирішив повернутися до тюрми-там годують і є де ночувати.За флаг СРСР бити не будуть,а строк невеликий дадуть-отже зиму перезимує.
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08.01.2022 21:32 Відповісти
та зеле хоть три года дайте за Украину легкого поведения или за газированный автомат ссср
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08.01.2022 21:01 Відповісти
О.Генрі. Фараон та хорал. Сіквел.
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08.01.2022 21:01 Відповісти
Йому тупо заплатили декілька гривень.
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08.01.2022 21:02 Відповісти
"Не знал он бедный, что закончилась война."
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08.01.2022 21:02 Відповісти
Вот это руснявое токарев в конце своей жалкой житухи обнищал настолько, шо приехал в страну-помойку денег на лечение клянчить. Но истинно православные русские денег ему не дали, так и подохло это русское брайтонское чмо.
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08.01.2022 21:07 Відповісти
За своих братанов-дикарей обиделось?
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08.01.2022 21:11 Відповісти
Да-да, я тебе верю. Это ж не ты запостил руснявого из брайтонского зоопарка.
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08.01.2022 21:15 Відповісти
No, in my everyday life I speak English. And I don't post pics of dead russian monkeys.
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08.01.2022 21:19 Відповісти
Я тебе послав, брудна подоляцька курва. Тебе. Іди вже геть.
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08.01.2022 21:21 Відповісти
А шо, він здох вже?
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08.01.2022 21:14 Відповісти
Ще мiнулого року.
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08.01.2022 21:16 Відповісти
Може то ківа перевдівся(бо прикидатись придурком йому не треба - це його постійний стан психіки) і нюхнувши кізяка пішов "на штурм" воєнкомату 😂
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08.01.2022 21:03 Відповісти
Наркоман штолє? (С)
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08.01.2022 21:05 Відповісти
Наркота? С флагом ссср? У пацана стало быть был запас зелья, от и штырит.
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08.01.2022 21:05 Відповісти
Від трави так не штирить, солі або лсд
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08.01.2022 21:16 Відповісти
Та ну не, я думаю тут что-то потяжелее.
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08.01.2022 21:21 Відповісти
А в чем новость то? Все закономерно. 🤣
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08.01.2022 21:06 Відповісти
Наверное до сих пор прёт его наркота.
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08.01.2022 21:06 Відповісти
Бубочка помилует или обменяет
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08.01.2022 21:07 Відповісти
Да нет, он возьмёт его к себе, в "слуги народа', зачем такого кадра терять?
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09.01.2022 12:46 Відповісти
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08.01.2022 21:08 Відповісти
как Байдена увидишь, сходу в табло, нефиг нам прокуроров САП навязывать назначить "до конца года", "до конца года". Короче, зеленому лыжнику *опа
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08.01.2022 21:59 Відповісти
---угрожал "дойти до Берлина".

Чувак просто заблудился. Ему на белорусско-польскую границу. Там сейчас таких желающих "до Берлина" - хоть жопой жуй.
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08.01.2022 21:09 Відповісти
Мабуть з ЗЄлєю в одному добробаті служив?
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08.01.2022 21:09 Відповісти
за что ідейного борця за пролетарське розкумарювання скривдили?
пролетарі усіх країн, ширяйтеся!
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08.01.2022 21:10 Відповісти
русскагаварящій сумашеччій
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08.01.2022 21:10 Відповісти
))))))))))))))))
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08.01.2022 22:18 Відповісти
та в безвыходди пацан .обещали дозу за провокацию,он и согласился
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08.01.2022 21:11 Відповісти
Наблюдал сегодня абизяну в зоопарке. Она ссала. Почему этого нет в топе цензора?
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08.01.2022 21:13 Відповісти
Та потому что не цикаво! Вот если бы ты наблюдал в клетке Киву и он дрочил…. Вот тогда бы действительно только в топ
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08.01.2022 21:31 Відповісти
Кива уже в цирке в ВР выступает и дрочит. Но в зоопарке ему было бы самое место. Уверен что через пол года обезьяны более на человека будут похожи чем Кива
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08.01.2022 21:43 Відповісти
А чому дивуватися? В мене є знайомі зі сходу України, які ВЖЕ ненавидять ЗЕ! і його ушльопків, але свято вірять, що якщо б яник не втік і встиг "запросити" московитську армію в Україну, на підтримку "Беркуту", то ми б були зараз як сир у маслі! Спроба достукатися до їхніх мізків завше невдала. Хоча деякі з них мають вищу освіту і знають ланцюжок "причина-наслідок".

Ой не даремно Моісей водив свій народ пустелею 40 років! І наших ватників та совкодрочерів теж треба, щоб вони забули про ковбасу по 2,20, сидячи по самі вуха у лайні міфів "руського миру"
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08.01.2022 21:13 Відповісти
Ну тут все вочевидь, просто нехай подивляться на курс долара до рубля на росії, там вродє ***** нікуди не тікало.
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09.01.2022 00:17 Відповісти
Малорос під солями
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08.01.2022 21:14 Відповісти
ми знаємо, що на расісі більшовизм не визнається різновидом фашизму
навпаки, за таке порівняння премудрим (жодного разу не ідіотським) законом передбачається кримінальна відповідальність
з чим вас і вітаю, наймудріший!
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08.01.2022 21:20 Відповісти
чо не построить психушку отдельно, и всех совецких людей туда
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08.01.2022 21:18 Відповісти
так уже давно. В рашке. Психушка размером со страну.
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08.01.2022 21:35 Відповісти
+1500
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08.01.2022 22:20 Відповісти
тільки ЯО і зброю треба відібрати, і парканом обнеси, та й яр з крокодилами не заважатиме
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08.01.2022 22:56 Відповісти
Додому проситься,потрібно пожаліти.
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08.01.2022 21:24 Відповісти
трошки гумору
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08.01.2022 21:31 Відповісти
ВОт это его торкнуло
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08.01.2022 21:34 Відповісти
Так зачем идти под военкомат? Надо было сразу на Берлин. русские пьяные понты.
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08.01.2022 21:40 Відповісти
Так переведите его через границу дайте подсрачника и отправьте на Берлин. Меркель с Макароном таких любят. Ето их клиент с которым хотят вести переговоры
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08.01.2022 21:40 Відповісти
На рояле х#ром играл?
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08.01.2022 21:42 Відповісти
)
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08.01.2022 22:23 Відповісти
Треба ж десь перезимувати. А в тюрмі макарони безплатні.
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08.01.2022 21:51 Відповісти
"Прапор вилучили, громадянина опитали та відпустили під особисте зобов'язання. Наразі вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей за ч.1 ст. 436-1 КК України - за публічне використання символіки комуністичного та інших тоталітарних режимів" Джерело:
Чувак мабуть у теплій камері хоче перезимувати. Але краще б вітрину розбив ніж з совкодрочерним стягом ходив по місту.
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08.01.2022 22:01 Відповісти
Типова вата...
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08.01.2022 22:13 Відповісти
это флаг победы и ВСЕ
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08.01.2022 22:26 Відповісти
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08.01.2022 22:43 Відповісти
Ось так і знав! Що усі ці адепти секти "ковбаси 2.20, ссср і Сраліна" наркомани з зацвившими мізками!
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08.01.2022 22:54 Відповісти
Увидев Зеленского в президентах, подумал, что свои уже в городе?
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08.01.2022 23:17 Відповісти
А чему вы радуетесь? Что человек не может выражать свою точку зрения? Так вы ничуть не умнее его. Право на мирный протест? Не, не слышали!
Отдельное фе анонимному журналажнику Цензора: какая связь его прошлой судимости и описываемого поступка? Повесить ярлык и похайповать?
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09.01.2022 00:10 Відповісти
​​​​​​​Причинно-следственная связь....
Весь интернет забит *********** с рассказами о светлом прошлом совка, где тут мирный протест, пропаганда тоталитарной секты.
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09.01.2022 00:46 Відповісти
А что, протест не мирный? Мужик кого-то побил? Кто-то увидел красный флаг и побежал записываться в тоталитарную секту? В чём смысл вашего вранья?
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09.01.2022 02:04 Відповісти
Для того и запрещается символика нацистов, коммунистов и прочих, как крайне вредная и античеловечная. Протест чего? чикатило против человечества. Вы, боты кремля, сначала лезете с пропагандой комуняцкой ладыком и по братски, потом миллионы гнобите в лагерях.
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09.01.2022 08:57 Відповісти
Вредная символика? Это как?
Наверно, идея вредная. А кто решает, что она вредная? Что это за безошибочный интеллект?

Вот мне кажется, что самая вредная идея - врать. Особенно, когда врет государство. А когда оно врет, оно начинает запрещать высказывать противоположное мнение. Причем начинает с запретов "очевидно" плохих идей, а потом постепенно переходит к тотальной диктатуре.

Ферштейн? Я, вообще-то, объясняю элементарные вещи, которые должен знать каждый человек об устройстве человеческого общества.
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09.01.2022 15:46 Відповісти
Я тебя правильно понял, что нормально также с флагом третьего рейха бегать по улице или ку-клукс-клана или только с серпом и молотом. Нормальный человек должен понимать, что это символы пропаганды диктаторских античеловеческих режимов.
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09.01.2022 19:28 Відповісти
Ну так нормальный с ними и не будет бегать. т.к. это не нормально. Но не нормально и прямо противоположное - запрещать это делать. Крайности убивают.

И да - СССР-ный и третьерейхный флаги представляют одинаково мерзкие режимы.
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10.01.2022 00:18 Відповісти
На судимостях (абсолютно не совместимых по тяжести с преступлениями "сильных страны этой" ) журналисты цензора , да и не только цензора, хайпят от души причем всегда. Это правда. Только слепой не увидит. Делают это с поводом и без повода, и когда за это ничего не будет. )

А вот насчет того что с флагом в такое время - то это верх идиотизма , хотя бы из за чувства самосохранения - даже бибизяна бы на такое не пошла. Но учитывая наличие совсем недалеко от этого места , анклава кацапских собак солдат , которые воют пуская слюни , в ожидании команды "фас" - то видно какая то из собакосолдат его покусала.
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19.01.2022 01:26 Відповісти
В южной Бессарабии ватно-пророссийского населения очень много.В армию там призывать проблематично,Россию любят и все.
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09.01.2022 07:15 Відповісти
Ну, ещё наш слуга "народа" Илья Кива, тоже любитель всего русского.
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09.01.2022 12:30 Відповісти
Та надо было ему в придачу к флагу дать ещё и паспорт с гербом совка и деревянный ППШ и отправить в Берлин…. Интересно как далеко бы этот чертяка дошёл??? Это ж надо так водяру вместе с колёсами глотать!!!!
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09.01.2022 21:07 Відповісти
 
 