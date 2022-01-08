Чоловік, який відсидів за наркотики, прийшов з прапором СРСР під військкомат в Ізмаїлі, - ЗМІ
Із цим прапором він погрожував "дійти до Берліна".
Про це із посиланням на джерела в поліції повідомляє одеське видання "Думська", інформує Цензор.НЕТ.
44-річний безробітний місцевий житель, якого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, а також до кримінальної за придбання, зберігання або перевезення наркотиків без мети збуту, прийшов до будівлі військкомату із прапором СРСР.
"Прапор вилучили, громадянина опитали та відпустили під особисте зобов'язання. Наразі вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей за ч.1 ст. 436-1 КК України - за публічне використання символіки комуністичного та інших тоталітарних режимів", - повідомило джерело в поліції.
Максимальне покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк до п'яти років із конфіскацією майна.
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-Совэтскый.
Чувак просто заблудился. Ему на белорусско-польскую границу. Там сейчас таких желающих "до Берлина" - хоть жопой жуй.
пролетарі усіх країн, ширяйтеся!
циркев ВР выступает и дрочит. Но в зоопарке ему было бы самое место. Уверен что через пол года обезьяны более на человека будут похожи чем Кива
Ой не даремно Моісей водив свій народ пустелею 40 років! І наших ватників та совкодрочерів теж треба, щоб вони забули про ковбасу по 2,20, сидячи по самі вуха у лайні міфів "руського миру"
навпаки, за таке порівняння премудрим (жодного разу не ідіотським) законом передбачається кримінальна відповідальність
з чим вас і вітаю, наймудріший!
Чувак мабуть у теплій камері хоче перезимувати. Але краще б вітрину розбив ніж з совкодрочерним стягом ходив по місту.
Отдельное фе анонимному журналажнику Цензора: какая связь его прошлой судимости и описываемого поступка? Повесить ярлык и похайповать?
Весь интернет забит *********** с рассказами о светлом прошлом совка, где тут мирный протест, пропаганда тоталитарной секты.
Наверно, идея вредная. А кто решает, что она вредная? Что это за безошибочный интеллект?
Вот мне кажется, что самая вредная идея - врать. Особенно, когда врет государство. А когда оно врет, оно начинает запрещать высказывать противоположное мнение. Причем начинает с запретов "очевидно" плохих идей, а потом постепенно переходит к тотальной диктатуре.
Ферштейн? Я, вообще-то, объясняю элементарные вещи, которые должен знать каждый человек об устройстве человеческого общества.
И да - СССР-ный и третьерейхный флаги представляют одинаково мерзкие режимы.
А вот насчет того что с флагом в такое время - то это верх идиотизма , хотя бы из за чувства самосохранения - даже бибизяна бы на такое не пошла. Но учитывая наличие совсем недалеко от этого места , анклава кацапских
собаксолдат , которые воют пуская слюни , в ожидании команды "фас" - то видно какая то из собакосолдат его покусала.