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США не дали візу "представниці" окупованого Криму на конкурс "Місіс світу" Малоземовій

США не дали візу

Сполучені Штати відмовили у видачі візи представниці на конкурс "Місіс світу" з тимчасово окупованого РФ Криму Анні Малоземовій.

Про це Малоземова повідомила в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Через візові обмеження я не зможу взяти участь у цьогорічному конкурсі [Місіс світу]", — написала Малоземова.

Згодом організаторка конкурсів краси у тимчасово окупованому Криму Вікторія Біль підтвердила, що Малоземова не поїде до США через відсутність візи.

"Наша Анна Малоземова, на наш превеликий жаль, не зможе приєднатися до конкурсу [Місіс світу]. Отримати візу у США нам не вдалося", — написала Біль в Instagram.

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"Місіс світу" — міжнародний конкурс краси, проводиться щорічно як конкурс краси для заміжніх жінок. Заснований у 1985 році.

Мешканці тимчасово окупованого Криму для отримання американської візи повинні звертатися до консульського округу посольства США в Києві.

Автор: 

віза (732) краса (7) Крим (14139) США (22778)


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Топ коментарі
+70
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08.01.2022 22:39
+48
Ще одна кацапка їхала у штати, щоб її там згвалтували і пограбували.
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08.01.2022 22:37
+44
С таким хлебалом на Моксву пусть катит - там гарантировано 1-е место:
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08.01.2022 22:45
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08.01.2022 22:36 Відповісти
Рапунсель, это 5 из 5)))
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08.01.2022 22:44 Відповісти
Не согласен - там все достойные. Ну, разве что "микрофон" немного недотягивает...
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08.01.2022 22:46 Відповісти
Ну позвольте, какая у дивчины грация! )) Тигрицца))
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08.01.2022 22:53 Відповісти
в данном случае к общему мнению прийти очень тяжело - потому что каждая имеет свою нотку своеобразия...
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08.01.2022 23:08 Відповісти
С таким хлебалом на Моксву пусть катит - там гарантировано 1-е место:
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08.01.2022 22:45 Відповісти
нe cвiжак точно
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08.01.2022 22:53 Відповісти
С таким хлєбалом її далі кацапії і випускати незя , щоб людей не лякала
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08.01.2022 22:37 Відповісти
Так потому и не дали визу...
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08.01.2022 22:41 Відповісти
Та да вона ж не на конкурс жахів їхала 😀
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08.01.2022 22:44 Відповісти
Её место у паРаши, а не в США.
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08.01.2022 23:26 Відповісти
Ще одна кацапка їхала у штати, щоб її там згвалтували і пограбували.
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08.01.2022 22:37 Відповісти
Зря с..сала,получается?
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08.01.2022 22:37 Відповісти
А мож недос..сала ?
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08.01.2022 22:45 Відповісти
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08.01.2022 22:39 Відповісти
Знову в ночі жахи снитися будуть - родички Малоземовой
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08.01.2022 22:41 Відповісти
Малоумова
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08.01.2022 22:43 Відповісти
///
Кокошник - плоский, остро заточенный металлический предмет, вставляющийся в поперечную прорезь в черепе самки человека. Изготавливается, преимущественно, из нержавеющей стали, и исполняет функцию своеобразной метафизической переборки между теменными долями головного мозга и затылочной частью, в которой, как известно, расположен мозжечок, отвечающий за двигательные функции самки (человеческой)
С незапамятных времен, кокошник являлся, также, и определенным показателем социального статуса самца (мужчины): в старину кокошники украшались затейливой резьбой, драгоценными и полудрагоценными камнями, изразцами, золотыми монетами, дурацкими бубенцами, слоновой костью, китовым усом, конскими подковами, а так же смешными надписями и рисунками - всем, что входило в сферу приоритетов мужчины, которому женщина разрешала вбить себе в голову кокошник.
В особых случаях на кокошники напаивались козырьки и забрала - козырьки спасали прекрасный пол от палящих солнечных лучей во время полевых работ, а об забрала удобно было разбивать молочных поросят.
Кокошник - роскошный девайс. Обладая омерзительными аэродинамическими свойствами, он не позволял самке передвигаться слишком быстро. Поэтому ее в кокошнике всегда можно было догнать и .... (исключение составлял сильный попутный ветер - благодаря эффекту парусности, женщина с мощной шеей и хорошо укрепленном в голове кокошником, могла развить скорость до 5-7 метров в секунду).
Со временем, обладательницы кокошников научились передвигаться приставным галопом - эта губительная тенденция вызвала демографический спад по всей расие-матушке.
Сейчас мода на кокошники постепенно возвращается. Простейший кокошник можно смастерить самому из новенькой саперной лопаты. Но ...Но если вы пришли со своей самкой в кино или в театр (ну мало ли))) - убедительная просьба: снимите ей кокошник. В противном случае, задние ряды могут набить хлебало и вам и... и не только хлебало...
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08.01.2022 23:02 Відповісти
Пропоную цей шедевр перекласти українською та дати окремою статтею в українську Вікіпедію.
Передбачаю приголомшливий успіх у галузі етнографії та дослідженні кацапів.
Упевнений, Мітець Подерв'янський схвалив би цей твір.🤣👍
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08.01.2022 23:14 Відповісти
гарна ідея! (дякую)
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08.01.2022 23:17 Відповісти
Это очень хорошо
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08.01.2022 23:33 Відповісти
Вася добавь..
і не только хлебало... и не только набить...
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09.01.2022 00:05 Відповісти
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09.01.2022 00:10 Відповісти
Аагааа...

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08.01.2022 22:49 Відповісти
Соцреалізм ?
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08.01.2022 22:53 Відповісти
Вот именно эта рюцкая красавица идеально воплощает моральную сучность своей вяликой страны и сваво глубоко духовного "народа".

Дать ей немедленно американскую визу !
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08.01.2022 23:29 Відповісти
Здається, Альоніще ожило:

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09.01.2022 00:52 Відповісти
Да, болотная нежить-нечисть в самом деле ожила...
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09.01.2022 00:59 Відповісти
Девушки?????
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09.01.2022 00:02 Відповісти
не... леди ))))
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09.01.2022 07:18 Відповісти
ляді
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09.01.2022 10:58 Відповісти
теща с женой .. ты как с нами разговариваешь мы же леди ... я с вами лядями пять лет живу...
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10.01.2022 12:14 Відповісти
Holy shit!!!!!!!!
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09.01.2022 01:40 Відповісти
Тепер зрозуміло хто був прообразом "залізної" Альонушки!
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09.01.2022 08:16 Відповісти
Нечогенькі, такі собі.
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09.01.2022 08:53 Відповісти
так вот в чем причина пьянства на Руси.
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09.01.2022 14:46 Відповісти
А это точно девушки?
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09.01.2022 23:51 Відповісти
Є альтернатива - Казахстан !
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08.01.2022 22:39 Відповісти
Потом Ереван, Таджикистан, абхазия, днр и тд. и поехала всем скрепным республикам которых нет на карте
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08.01.2022 22:52 Відповісти
"Глава комитета по международным делам британского парламента призвал правительство наложить арест на казахские активы в Великобритании стоимостью более 600 млн. фунтов за расстрел протестующих. Из них 370 млн. это элитная недвижимость, которая принадлежит семье Назарбаева."
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08.01.2022 22:40 Відповісти
і на будинок Шерлока теж арешт накладуть?

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-media-review/30949759.html
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08.01.2022 22:42 Відповісти
Расстреливала сРашка и ей ничего. Европа их не видит.
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08.01.2022 23:19 Відповісти
Нехай їде до дерипаски на яхту, він її по нейтральних водах покатає
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08.01.2022 22:40 Відповісти
Здається просто фейсконтроль не пройшла.
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08.01.2022 22:41 Відповісти
Думаете, она была в Киеве?

Мешканці тимчасово окупованого Криму для отримання американської візи повинні звертатися до консульського округу посольства США в Києві.
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08.01.2022 22:55 Відповісти
Скорее всего поперлась с РФским загранпаспортом с крымской пропиской😁😁
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08.01.2022 23:43 Відповісти
Ну як наша влада казахів підтримала , то це ще і за багато
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08.01.2022 22:45 Відповісти
просто Крым - это украинская территория для всего мира, кроме выгребной ямы и её утырочных сателитов, поэтому визу невозможно выдать, если апликант делает вид, что он оказламорженный кацап
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08.01.2022 22:46 Відповісти
Володимир, у вас офигенное чувство юмора.
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08.01.2022 23:25 Відповісти
Незачет. Не распяли в трусиках, монтажной пеной гранату в вагине не залили. Какие-то пластиковые русофобы, не истинные.
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08.01.2022 22:43 Відповісти
Монтажная пена устарело, лучше в жопу ********* ...
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08.01.2022 22:49 Відповісти
Так я ж и говорю - пластиковые русофобы, не настоящие.
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08.01.2022 22:50 Відповісти
Гарна новина!
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08.01.2022 22:44 Відповісти
Как в США? В пиндосию к америкосам которые на расийушку нападать все время хотят? Ето же изменааааа!!!! В Сызрани твое место или на Ленинградке.
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08.01.2022 22:46 Відповісти
Сизрань це тимчасово окупована територія тюрок московієй , так що тільки на окружну
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08.01.2022 22:54 Відповісти
це добре бо в США її могли згвалтувати солдати НАТО , Машка Захарова казала не я .
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08.01.2022 22:54 Відповісти
сродати НАТО тікатимуть врізнобіч від такої "красуні"
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08.01.2022 23:23 Відповісти
сорян, солдати
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09.01.2022 13:58 Відповісти
В ДНР она будет пользоваться непреходящим успехом.
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08.01.2022 22:55 Відповісти
"Альонушка" - ти чого це? Ану в болото назад! Квакати!
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08.01.2022 22:58 Відповісти
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08.01.2022 23:27 Відповісти
Камней с неба все больше и больше=))))
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08.01.2022 23:05 Відповісти
Максимум "мисс дагестанский написюнник" на овощном рынке в Ялте.
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08.01.2022 23:35 Відповісти
Бандєравци, мля...
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08.01.2022 23:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Ту на саморезах: российский самолет рассыпался на части в Китае
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08.01.2022 23:55 Відповісти
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09.01.2022 00:15 Відповісти
Такими Стерненко дуже продуктивно займається, треба надіслати йому скрін...
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09.01.2022 00:35 Відповісти
Кацапожидня во всей красе.
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09.01.2022 01:19 Відповісти
Страшно красивая. Почти как снегурочка которую установили в Башкортостане.
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09.01.2022 00:34 Відповісти
Красуні з Магнітогорська:

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09.01.2022 00:55 Відповісти
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09.01.2022 01:13 Відповісти
мисс мимо...
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09.01.2022 03:22 Відповісти
Не накупит жвачек и джинсав

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09.01.2022 07:18 Відповісти
для бродячих визы в США не выдают.
ведь россиян в США недавно причислили к бродячим а теперь то и подавно после оккупации Казахстана.
да и наверняка она сотрудница спецслужб.
других сегодня с Чумного Барака в США не выпускают
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09.01.2022 07:36 Відповісти
Нехай з Машою Распутіною їде в Гімалаї, туди відпустять.
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09.01.2022 08:19 Відповісти
Комментаторы,особенно женского пола!Представляю какие вы уродины!От зависти пишете гадости.
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09.01.2022 10:53 Відповісти
Красивая бабища! жаль, шо дурна
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10.01.2022 15:11 Відповісти
Красота вещь проходящая, но индустрия красоты это очень большой рынок труда, многие пытаются в нём закрепиться. Особенно молодым этот рынок очень подходит, все люди стараются быть красивыми, особенно если это связано с бизнесом. Я встречал целые списки http://ajur-salon.ru/50-vysokooplachivaemyh-vakansij-v-sfere-krasoty-i-kosmetologii/ высокооплачиваемых профессий в сфере красоты. Это огромный бизнес, который не перестанет работать в кризис, всегда найдутся люди, желающие выглядеть красиво.
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12.02.2022 20:40 Відповісти
 
 