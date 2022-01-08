США не дали візу "представниці" окупованого Криму на конкурс "Місіс світу" Малоземовій
Сполучені Штати відмовили у видачі візи представниці на конкурс "Місіс світу" з тимчасово окупованого РФ Криму Анні Малоземовій.
Про це Малоземова повідомила в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
"Через візові обмеження я не зможу взяти участь у цьогорічному конкурсі [Місіс світу]", — написала Малоземова.
Згодом організаторка конкурсів краси у тимчасово окупованому Криму Вікторія Біль підтвердила, що Малоземова не поїде до США через відсутність візи.
"Наша Анна Малоземова, на наш превеликий жаль, не зможе приєднатися до конкурсу [Місіс світу]. Отримати візу у США нам не вдалося", — написала Біль в Instagram.
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"Місіс світу" — міжнародний конкурс краси, проводиться щорічно як конкурс краси для заміжніх жінок. Заснований у 1985 році.
Мешканці тимчасово окупованого Криму для отримання американської візи повинні звертатися до консульського округу посольства США в Києві.
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Кокошник - плоский, остро заточенный металлический предмет, вставляющийся в поперечную прорезь в черепе самки человека. Изготавливается, преимущественно, из нержавеющей стали, и исполняет функцию своеобразной метафизической переборки между теменными долями головного мозга и затылочной частью, в которой, как известно, расположен мозжечок, отвечающий за двигательные функции самки (человеческой)
С незапамятных времен, кокошник являлся, также, и определенным показателем социального статуса самца (мужчины): в старину кокошники украшались затейливой резьбой, драгоценными и полудрагоценными камнями, изразцами, золотыми монетами, дурацкими бубенцами, слоновой костью, китовым усом, конскими подковами, а так же смешными надписями и рисунками - всем, что входило в сферу приоритетов мужчины, которому женщина разрешала вбить себе в голову кокошник.
В особых случаях на кокошники напаивались козырьки и забрала - козырьки спасали прекрасный пол от палящих солнечных лучей во время полевых работ, а об забрала удобно было разбивать молочных поросят.
Кокошник - роскошный девайс. Обладая омерзительными аэродинамическими свойствами, он не позволял самке передвигаться слишком быстро. Поэтому ее в кокошнике всегда можно было догнать и .... (исключение составлял сильный попутный ветер - благодаря эффекту парусности, женщина с мощной шеей и хорошо укрепленном в голове кокошником, могла развить скорость до 5-7 метров в секунду).
Со временем, обладательницы кокошников научились передвигаться приставным галопом - эта губительная тенденция вызвала демографический спад по всей расие-матушке.
Сейчас мода на кокошники постепенно возвращается. Простейший кокошник можно смастерить самому из новенькой саперной лопаты. Но ...Но если вы пришли со своей самкой в кино или в театр (ну мало ли))) - убедительная просьба: снимите ей кокошник. В противном случае, задние ряды могут набить хлебало и вам и... и не только хлебало...
Передбачаю приголомшливий успіх у галузі етнографії та дослідженні кацапів.
Упевнений, Мітець Подерв'янський схвалив би цей твір.🤣👍
і не только хлебало... и не только набить...
Дать ей немедленно американскую визу !
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-media-review/30949759.html
Мешканці тимчасово окупованого Криму для отримання американської візи повинні звертатися до консульського округу посольства США в Києві.
Ту на саморезах: российский самолет рассыпался на части в Китае
ведь россиян в США недавно причислили к бродячим а теперь то и подавно после оккупации Казахстана.
да и наверняка она сотрудница спецслужб.
других сегодня с Чумного Барака в США не выпускают