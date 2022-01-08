США не дали візу "представниці" окупованого Криму на конкурс "Місіс світу" Малоземовій

Сполучені Штати відмовили у видачі візи представниці на конкурс "Місіс світу" з тимчасово окупованого РФ Криму Анні Малоземовій.

Про це Малоземова повідомила в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Через візові обмеження я не зможу взяти участь у цьогорічному конкурсі [Місіс світу]", — написала Малоземова.

Згодом організаторка конкурсів краси у тимчасово окупованому Криму Вікторія Біль підтвердила, що Малоземова не поїде до США через відсутність візи.

"Наша Анна Малоземова, на наш превеликий жаль, не зможе приєднатися до конкурсу [Місіс світу]. Отримати візу у США нам не вдалося", — написала Біль в Instagram.

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"Місіс світу" — міжнародний конкурс краси, проводиться щорічно як конкурс краси для заміжніх жінок. Заснований у 1985 році.

Мешканці тимчасово окупованого Криму для отримання американської візи повинні звертатися до консульського округу посольства США в Києві.