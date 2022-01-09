Українського воїна поранено внаслідок обстрілів військ РФ на Донбасі, за добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 8 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень. З них 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Також виявлено проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У бік Пісків збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Богданівки та Кримського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки із гранатометів та поблизу Мар’їнки - із 120-мм мінометів, - штаб ООС. ВIДЕО

Неподалік Новомихайлівки противник обстрілював позиції українських військ з мінометів калібру 82 мм, автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазаначили у штабі ООС.

Також читайте: Російські війська оточили Україну з трьох боків, - NYT. КАРТА

Станом на 7 годину ранку, 9 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.