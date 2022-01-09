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Українського воїна поранено внаслідок обстрілів військ РФ на Донбасі, за добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС

Українського воїна поранено внаслідок обстрілів військ РФ на Донбасі, за добу - 6 порушень

Упродовж минулої доби, 8 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень. З них 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Також виявлено проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У бік Пісків збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Богданівки та Кримського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

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Неподалік Новомихайлівки противник обстрілював позиції українських військ з мінометів калібру 82 мм, автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазаначили у штабі ООС.

Також читайте: Російські війська оточили Україну з трьох боків, - NYT. КАРТА

Станом на 7 годину ранку, 9 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

обстріл (28435) Донбас (22355) бойові дії (3795) операція Об’єднаних сил (6725)


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Вже треба писати- обстріли були порушені тишею!
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09.01.2022 08:16 Відповісти
Вся эта " тыша" - полная хрень
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09.01.2022 08:33 Відповісти
Чому ж хрєнь?! У Буковелі повна тиша й "несподівані" сусіди по поверху.
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09.01.2022 09:53 Відповісти
Не, ну а шо? Если Хусейн совсем не последний в мире черенок от лопаты приватизировал, так шо, пацану теперь и на лыжах не кататься чи шо?
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09.01.2022 12:47 Відповісти
Скорішого одужання хлопцю!
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09.01.2022 09:44 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Воин, убей русского, освободи украинскую землю от российской скверны.
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09.01.2022 11:08 Відповісти
найскорішого одуження і повного відновлення нашому захиснику...
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09.01.2022 14:46 Відповісти
 
 