В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, зафіксовано 2 810 нових випадків зараження, 2 818 осіб одужали

За добу 08 січня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 163, медпрацівників – 33), одужало 2 818 людей, 75 померли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 840 осіб; летальних випадків – 75; одужало – 2 818 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 702 473 особи; одужало – 3 511 269 осіб; летальних випадків – 97 239; проведено ПЛР-тестувань – 16 956 514.

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Також за минулу добу 26 950 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 7 018 людей, другу дозу – 17 425 людей, додаткову дозу отримали 314 людей, бустерну дозу – 2 193 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 людей, з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини, отримали дві дози – 13 968 123 людини, отримали додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей. Загалом проведено 28 799 967 щеплень.

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