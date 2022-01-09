В Україні за добу від COVID-19 померли 75 осіб, зафіксовано 2 810 нових випадків зараження, 2 818 осіб одужали
За добу 08 січня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 163, медпрацівників – 33), одужало 2 818 людей, 75 померли.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 840 осіб; летальних випадків – 75; одужало – 2 818 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 702 473 особи; одужало – 3 511 269 осіб; летальних випадків – 97 239; проведено ПЛР-тестувань – 16 956 514.
Також за минулу добу 26 950 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 7 018 людей, другу дозу – 17 425 людей, додаткову дозу отримали 314 людей, бустерну дозу – 2 193 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 людей, з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини, отримали дві дози – 13 968 123 людини, отримали додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей. Загалом проведено 28 799 967 щеплень.
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З лютого виділять бюджети. Буде наказ накручувати статистику і розганяти паніку. Тоді і зявиться.
1) Пийте 1-2 рази на деть по 100-150 мл води з воднем або гідридом (це атом водню з зайвим елеткроном) див. в інтренеті ГідридFortis http://hydridfortis.simdif.com ; така вода ідеально відтворює воду в клітинах нашого тіла, тобто, посилює клітинний імунітет. До того, це на загал має дуже багато позитивних впливів на всі системи організму, зокрема, нейтралізує вільні радикали і омолоджує організм.
2) Регулярно 1-2 рази на день виконуйте дихальні вправи. Бажано йогівські, наприклад, повне дихання йогів. Треба навчитися правильно глибоко дихати. За 5 хвилин такого дихання рівень кисню в крові зростає на 25%. Наприклад, через хворобу верхніх дихальних шляхів у людини низький рівень кисню в крові, всього 70%. Тоді сісти чи стати, вихнути в груди, далі підняти праву руку і вдихнути ще (до 30% додатково втягнете в легені повітря). Видихнути і повторити те саме з лівою рукою.
3) Підтримуйте в собі оптимізм і бадьорий настрій. Такий стан гармонізує організм, що біологи називають гомеостаз. В допомогу - дихальна вправа від Свамі Сівананди "враджана пранаяма": під час прогулянки впродовж 10 хвилин лічіть свої кроки і дихайте так, аби видих був довший за вдих. Напрклад, 6 кроків вдих і 8 кроків видих. (В Індії цією вправою йоги зупинили поширення холери 1919 р.)
БАЖАЮ ВСІМ ЗДОРОВ'Я!!!