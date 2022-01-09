Війна у 2022 році може спалахнути в Україні, Ірані та біля берегів Тайваню, - Le Monde

Найбільш напружена ситуація на сьогодні склалася навколо України, Ірану та Тайваню.

Про це французький журналіст Ален Фрашон пише у своїй статті для газети Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, президент Росії Володимир Путін готовий іти на Київ та підпорядкувати собі всю Україну. "Він заздалегідь подбав про демонстрацію військової могутності своєї країни: ультрасучасні ракетні системи, руйнівні можливості в космосі, масштабні маневри на кордонах України", - пише Фрашон.

"Ключовим фактором відновлення повномасштабної війни на Донбасі стане небажання США прийняти висунутий Москвою ультиматум про гарантії безпеки та червоних ліній щодо розширення НАТО у східному напрямку, вважає журналіст.

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Другим місцем, де може розпочатися військовий конфлікт війна, Фрашон назвав Іран. Він зазначив, що на початок 2022 року ця країна досягла рівня збагачення урану в 60%. До рівня, необхідного для використання урану у військових цілях, на думку експертів, потрібен лише місяць. Стан справ, що склався, підштовхує США та Ізраїль до удару по ядерному комплексу Ірану, що не залишиться без відповіді, у разі якого конфлікт може охопити весь Близький Схід, зазначив Фрашон. Простір для компромісу між Тегераном зі США та Європейським союзом залишається дедалі меншим, зазначається у статті.

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Також у своїй статті Фрашон приділив увагу Тайваню. Китай активізував проведення морських навчань у Південно-Китайському морі, що може призвести до вторгнення на острів. Двозначна позиція президента США Джо Байдена та його небажання втручатися у ситуацію навколо Тайваню розв'язує руки Пекіну та стимулює його вирішити давню територіальну суперечку, пише журналіст.