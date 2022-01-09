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США не мають наміру скорочувати чисельність військ у Європі, - Пентагон

США не мають наміру скорочувати чисельність військ у Європі, - Пентагон

У Вашингтоні не розглядають можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

Про це представник Пентагону Джон Кірбі написав у своєму твіттері у суботу, 8 січня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Телеканал NBC повідомляє про заходи, які США розглядають напередодні переговорів з Росією. Можу однозначно заявити: ми не розглядаємо скорочення військ у Європі або зміну позиції з цього питання. Ми також не розглядаємо зміни чисельності військ у країнах Балтії та Польщі", - зазначив Кірбі.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, напередодні телеканал NBC з посиланням на обізнані з американською позицією джерела повідомив, що адміністрація США на майбутніх консультаціях з РФ готова обговорити можливість скорочення військової присутності на сході Європи за умови, що Росія буде готова на подібні заходи.

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"Адміністрація (президента США Джо - ред.) Байдена напередодні переговорів з Росією наступного тижня не впевнена, що та готова до серйозних дискусій. Але якщо це так, то американські офіційні особи будуть готові запропонувати дискусії про те, щоб скоротити присутність сил США та Росії у Східній Європі, а також про те, щоби скоротити там масштаби навчань", - зазначає телеканал.

За його даними, йдеться, зокрема, про чисельність американських військових контингентів у країнах Балтії та Польщі, а також про те, щоб заздалегідь попереджати один одного про переміщення сил. Американців цікавлять переговори з приводу ракет "Іскандер" у Калінінграді, наголошується в повідомленні.

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"Якщо виявиться, що Росія готова обговорювати скорочення присутності в регіоні, США готові обговорювати конкретні кроки", - наводить телеканал слова неназваного американського чиновника.

Джерела NBC News пояснили, що США чекатимуть від Росії зобов'язань скоротити військову присутність на своїх західних кордонах. При цьому вони наголошують, що відведення військ від кордонів з Україною буде в цьому випадку недостатнім.

Європа (1808) Пентагон (1423) США (22778) Кірбі Джон (526)


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Только наращивать панове! ТОЛЬКО НАРАЩИВАТЬ!
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09.01.2022 09:18 Відповісти
_Байден говорит правильные слова, но делает - делает! - прямо протиаоположное! Байден ещё ни разу не сделал путлеру больно, наоборот всячески защищает от санкций, бьётся с Конгрессом за благополучие и безнаказанность людоеда.
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09.01.2022 09:38 Відповісти
Да ладно, Байден нормальный дед.
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09.01.2022 09:45 Відповісти
Да ладно, Луна сделана из сыра.
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09.01.2022 09:47 Відповісти
США втрачають свої позиції, вони вже не можуть нормально протидіяти Росії і плюс Росія потихенько освоює Європу.

За останні роки Росія захватила такі території: Частини, Грузії, Молдови, України, Сирії. Повністю захватили Білорусь і Вірменію і тепер йде захват Казахстану.

А що США?
А США програє свої позиції по всіх напрямках.
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09.01.2022 11:54 Відповісти
 
 