Влада Казахстану заявляє про стабілізацію ситуації у країні: звільнено всі будівлі акіматів
У Казахстані у всіх регіонах країни ситуація стабілізувалася, повідомив голова МВС Казахстану Ерлан Тургумбаєв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні у всіх регіонах країни ситуацію стабілізовано. Силами правопорядку звільнено всі раніше захоплені будівлі акіматів", - сказав Тургумбаєв у неділю, 9 січня.
Відновлюється робота комунальних об'єктів та систем життєзабезпечення, додав він.
"На 9 січня 2022 року всі дороги республіканського значення відкриті, рух автотранспорту забезпечено. Роботи із зимового утримання ведуться у штатному режимі", - повідомили у Міністерстві індустрії та інфраструктурного розвитку.
Також повідомляється, що контртерористична операція в Казахстані перейшла до наступного етапу, військові розміщені на всіх блокпостах для запобігання втечі бойовиків з Алмати. Наголошується, що військові ретельно оглядають автомобілі, перевіряють документи громадян.
Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ за допомогою у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
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только всякие чинуши заявляют от его имени
Видать это новая защита Цензора против ботов и тех, кто юзает х*яндекс и подобную рашкинскую муть.
Для Цензора AdBlock вже давно відімкнув. Але й без нього всю рекламу зрізає начисто.
Как у Ленина.
Он был мерзавец - но далеко не дурак.
наступним кроком має бути візовий режим з казакстаном. це не є незалежна держава.
с зараз ми спостерігаємо відновлення ****** ссср 2.0. Це як відкопати труп на цвинтарі, який пролежав там 30 років.
До картини надрукована і пояснювальна записка. Умілітєльно, з яким безпосередньо-щирим нахабством там описується момент підкорення казахів Великому Лаптєстану, - "Трубачи трубятъ; Офицеръ съ прокламаціею готовится къ ея всенародному чтенію, а киргизы (тобто, казахи), въ благоговѣйномъ страхѣ, съ обнаженными головами, готовятся слушать волю Великаго, непобѣдимаго, Бѣлаго Царя."
Пояснювальна записка - у другому посиланні. Варто прочитати.
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