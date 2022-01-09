Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві, - МЗС РФ
У Москви немає оптимізму напередодні майбутніх переговорів із США в Женеві щодо гарантій безпеки.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Очікування у нас реалістичні. Виходячи з тих сигналів, які чулися з Вашингтона та Брюсселя в останні дні, передбачати прогрес, тим більше швидкий, напевно, було б наївно. Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлено завдання домовитися динамічно, без пауз. Не даючи можливості колегам зі США та НАТО це все загальмувати, завантажити в обговорення нескінченні одні й ті самі сюжети, які роками та десятиліттями обговорюються в ОБСЄ, на майданчику РНР (до 2019 року це відбувалося) тощо", - сказав замміністра, говорячи про те, які очікування у Москви від майбутніх переговорів у Женеві.
Відповідаючи на ремарку, чи це означає, що Росія, як і США, не має оптимізму щодо майбутніх контактів, Рябков сказав: "Ні, ні, зовсім ні".
Рябков також заявив, що Москва не планує обговорювати з Вашингтоном події у Казахстані. "А що обговорювати? Що з американцями обговорювати? Ця тема їх не стосується абсолютно", - сказав заступник міністра.
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Нам нужны Порошенко, Стингеры, Пэтриоты и базы НАТО.
А без переговоров обойдемся.
Единственный.
За 65 лет.
Других не было.
Не потому ли он тебе не нравится, ольгинец?
На крайняк, можно было потребовать вывод войск с Донбасса и Крыма, возврат группировок в постоянные места дислокации.
Интересная фраза.
Кем поставлено задание?
Зачем такое задание (без пауз)?
Что мешает это тщательно и аккуратно обговорить?
Зачем так гнать? Зто припекло?
варианты:
1 состоялась дорогостоящая мобилизация, и надо ударить (аксиома из военной теории)
2 в москве что-то происходит внутри, что заставляет спешить
3 московский .идер плохо себя чувствует и хочет уйти вместе с остальным миром
4 московский просто сьехал с катушек
5 ...
а як же червоні лінії?
вони мають вселяти не аби який оптимізм!
Вы обосранные обрыганные парашинцы уже договоритесь там, по какой методичке действовать! А то вначале с одной стороны - это все ОМЕРИГА привела в Казахстан терров, (по крайней мере намекали, что там рука пиндосов), а сейчас поет по другому!
йди в ..опу !
гуляйте мелким русским лесом... !
вате в ипало надо тыкать таким «сверхвеличием»!
- для наблюдателя со стороны РФ - нападение непобедимых, безжалостных и вездесущих инопланетян;
- для наблюдателя со стороны НАТО - увлекательная компьютерная игра;
- для сторонних наблюдателей - избиение русскоорущих младенцев.
Жаль только, что сторонним наблюдателям придётся подыхать от "ядерных" последствий