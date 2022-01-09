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Новини
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Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві, - МЗС РФ

Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві, - МЗС РФ

У Москви немає оптимізму напередодні майбутніх переговорів із США в Женеві щодо гарантій безпеки.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Очікування у нас реалістичні. Виходячи з тих сигналів, які чулися з Вашингтона та Брюсселя в останні дні, передбачати прогрес, тим більше швидкий, напевно, було б наївно. Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлено завдання домовитися динамічно, без пауз. Не даючи можливості колегам зі США та НАТО це все загальмувати, завантажити в обговорення нескінченні одні й ті самі сюжети, які роками та десятиліттями обговорюються в ОБСЄ, на майданчику РНР (до 2019 року це відбувалося) тощо", - сказав замміністра, говорячи про те, які очікування у Москви від майбутніх переговорів у Женеві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США збираються запропонувати РФ обговорити ракети в Європі, - WP

Відповідаючи на ремарку, чи це означає, що Росія, як і США, не має оптимізму щодо майбутніх контактів, Рябков сказав: "Ні, ні, зовсім ні".

Рябков також заявив, що Москва не планує обговорювати з Вашингтоном події у Казахстані. "А що обговорювати? Що з американцями обговорювати? Ця тема їх не стосується абсолютно", - сказав заступник міністра.

МЗС рф (961) перемовини (2873) росія (65129) США (22778) Рябков Сергій (57)


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Топ коментарі
+12
Здохни масковия!!! Дикая орда и блевотная гниль!!
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09.01.2022 10:29
+10
Расия - *******!
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09.01.2022 10:25
+10
Смерть ворогам!
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09.01.2022 10:27
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Ну и хрен с вами.
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09.01.2022 10:24 Відповісти
Расия - *******!
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09.01.2022 10:25 Відповісти
Российского футболиста А. Кокорина признали «посмешищем» года в Италии. Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотой унитаз». Премия вручается худшим игрокам сезона чемпионата Италии. Он занял первое место из 48 номинантов по результатам голосования, набрав 53,21% голосов. Кокорин переехал в Италию в начале 2021 года после того, как был продан «Спартаком» середнячку итальянской лиги «Фиорентине». В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, находившись на поле в общей сложности всего 104 минуты. Итальянские болельщики считают покупку недоразумением и давно требуют продажи 30-летнего нападающего обратно в Россию
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09.01.2022 11:14 Відповісти
А муйло, кроме шуток, - уже конкретно стеклянное. Кацапы готовы приобщиться к искусству классической музыки по всем каналам нарабсеи.
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09.01.2022 11:20 Відповісти
У номінації найгірший тренер наш Шевченко...)))
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09.01.2022 14:42 Відповісти
москва сейчас удовлетворённо перетравливает Казахстан.
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09.01.2022 10:26 Відповісти
и как она?тухлая тушенка в палатках на морозе вокруг аэродромов?хорошо перетравливается?
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09.01.2022 10:44 Відповісти
Им не привыкать... Будем надеятся, что ***** подавится Казахстаном.
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09.01.2022 11:04 Відповісти
Там зараз весело. Мороз 20 градусів з вітром. Вуха під шапкою мерзнуть, в караулі більше півгодини не витримуєш. Служив там колись між Карагандою і Алмати.
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09.01.2022 16:49 Відповісти
Смерть ворогам!
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09.01.2022 10:27 Відповісти
Здохни масковия!!! Дикая орда и блевотная гниль!!
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09.01.2022 10:29 Відповісти
Москва вообще не заинтересована в переговорах. Им надо хаос, неопределенность и напряженность.
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09.01.2022 10:38 Відповісти
ну нет так нет...хотят весь ассортимент полезных санкций попробовать.
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09.01.2022 10:42 Відповісти
Ну та и пошли на....уй, раз не имеете.

Нам нужны Порошенко, Стингеры, Пэтриоты и базы НАТО.
А без переговоров обойдемся.
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09.01.2022 10:44 Відповісти
А тебе миги *****?
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09.01.2022 11:07 Відповісти
Якщо вам потрібен кремлівський пацюк Порошенко, то тоді, виходить, вам потрібна і криса Путін....вкупі з дурачком Зеленським...
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09.01.2022 11:25 Відповісти
Не змішуй "рошенки" із ботоксним щуром, зеленим лайном, бо вічно блюватимеш.
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09.01.2022 11:41 Відповісти
Фуфлогон рашистский, ну ка набросай из навозной кучи своей кучу картинок,как ты любишь...
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09.01.2022 12:07 Відповісти
О, ви цінуєте мою творчість та слідкуєте за нею, пане рашист....браво..дякую...)))
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09.01.2022 12:37 Відповісти
Смешно, *творчество* ,-это набрасывание навоза на вентилятор ************ пропаганды ,ботва ты подлая...
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09.01.2022 16:56 Відповісти
Шота у вас думки конраверсійні, пане рашист. То ви захоплюєтеся моєю творчістю, то вмикаєте свій кремлядський вентилятор. Ви дивіться. Так недалеко і до роздвоєння особистості....ну, шизонутості по-народному....обережніше, буль ласка...
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09.01.2022 18:35 Відповісти
Ну, пока что этот "прокрэмливськый пацюк" - единственный, кто после Шухевича удосужился дать северным братам по сусалам.

Единственный.

За 65 лет.

Других не было.
Не потому ли он тебе не нравится, ольгинец?
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09.01.2022 14:23 Відповісти
Пане рашист, нагадайте, будь ласка, коли це кремлівський холуй Порошенко давав по сусалам своєму босу, пітору Путьке? Коли разом з ним вбивав наших воїнів в Іловайську та Дебальцево? Коли розкрадав нашу армію? Коли торгував з Путькою? Коли обіймав його та тиснув руку? Коли підписував Мінську капітуляцію? Коли відправляв у повітря склади з ************? Коли кидав добровольців по тюрмах?
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09.01.2022 14:57 Відповісти
Чайка, ты участвовал в боях на Донбассе?
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09.01.2022 15:16 Відповісти
Я руську язику погано знаю. У нас тут Україна, а не гавноРашка. Тож, будь ласка, візьміть собі на роботу перекладача, якщо хочете спілкуватися з українцями. Дякую...
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09.01.2022 16:29 Відповісти
украинец бы сказал - "я неразмовляю по росийску " кацапский троль пишет что погано знает язик .
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09.01.2022 23:50 Відповісти
Не буду сперечатися, вам, рашисту, краще знати....
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10.01.2022 09:01 Відповісти
Пішов нах, ботяро.
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10.01.2022 13:59 Відповісти
Давайте,мол США договариваться,а то нападём на Украину. А те глазами хлопают. Ну не 3,14здец ли происходит?
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09.01.2022 10:44 Відповісти
Да, вопрос очень серьезный почему пошли навстречу ультиматуму и согласились на переговоры, имея преимущество в технологиях.
На крайняк, можно было потребовать вывод войск с Донбасса и Крыма, возврат группировок в постоянные места дислокации.
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09.01.2022 11:26 Відповісти
"Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлено завдання домовитися динамічно, без пауз Джерело:

Интересная фраза.
Кем поставлено задание?
Зачем такое задание (без пауз)?
Что мешает это тщательно и аккуратно обговорить?

Зачем так гнать? Зто припекло?
варианты:
1 состоялась дорогостоящая мобилизация, и надо ударить (аксиома из военной теории)
2 в москве что-то происходит внутри, что заставляет спешить
3 московский .идер плохо себя чувствует и хочет уйти вместе с остальным миром
4 московский просто сьехал с катушек
5 ...
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09.01.2022 10:51 Відповісти
ну, не знаю...
а як же червоні лінії?
вони мають вселяти не аби який оптимізм!
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09.01.2022 10:52 Відповісти
Тобто, Москва розуміє, що розкатала губу, але понти дорожче за все.
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09.01.2022 10:52 Відповісти
***** почувствовало, что будут таскать мордой по радиатору
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09.01.2022 10:53 Відповісти
Москва готовит вазелин.
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09.01.2022 11:02 Відповісти
Москва решает свои задачи.Давно проверенными и надежными методами.Ложь ,вероломство.Пока срабатывает.Байден оттягивает развязку под промежуточные выборы.Успешная войнушка -путь к победе на выборах..Надо умело развить образ империи зла ,довести до апогея и грохнуть.Ибо с Китаем игра вдолгую и быстрой победы не одержать..
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09.01.2022 11:00 Відповісти
"єта тема их на касается абсолютно"... ну да... все в світі стосується тільки вшивої кацапії...
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09.01.2022 11:10 Відповісти
Ну,що,ж,пускатимемо мутантів на гній. Звична справа
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09.01.2022 11:12 Відповісти
Значит третья сила добра будет набирать обороты.
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09.01.2022 11:16 Відповісти
Рябков также заявил, что Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане. "А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается абсолютно"...

Вы обосранные обрыганные парашинцы уже договоритесь там, по какой методичке действовать! А то вначале с одной стороны - это все ОМЕРИГА привела в Казахстан терров, (по крайней мере намекали, что там рука пиндосов), а сейчас поет по другому!
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09.01.2022 11:17 Відповісти
Для того что бы ,, выбить,, гнилые зыби Раши раз и на всегда нужно не много 1) если полезут- поставить в Украину за сутки пару тысяч Джевелинов( персонал обучен) 2) поставить ,, стингер, и системы ПВО с персоналом ( включить дуру,, их там нет,, - подобное было вКорее, на Ближнем Востоке3)на расстоянии более 500 км самолёты америкосов могут пускать ракеты по самолетам Раши , они и не увидят откуда летит( их там нет)4) на второй день вкрутить все супер санкции по экономике 5) поощрять поездки ,, отпускников ,, туристов , патриотичной диаспоры. В этом случае Раша была бы без зубов лет 100и неизвестно была бы. В случае получения серьезных пи@дюлей - погнут подняться тюркские народы Раши ( которых ,, великоросы,, называют чёрными, чурками ) - тогда уже полные кранты. Трудно уязвить себе , даже во сне - как очистится воздух в мире как перестанет вонять ,, русским духом,,
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09.01.2022 11:33 Відповісти
Європейці, як талановиті парфюмери навчилися маскувати вонь "рукава духа" лавандою, м'якою -" надзвичайно глибоким занепокоєнням"
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09.01.2022 11:51 Відповісти
do not worry Рябков!
йди в ..опу !

гуляйте мелким русским лесом... !
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09.01.2022 11:44 Відповісти
угрозы ничтожества!

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09.01.2022 12:17 Відповісти
Пока нашел " сверхдержаву" так минут пять потерял
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09.01.2022 12:28 Відповісти
да, именно такое ничтожество диктует свои условия , угрожает всему миру!
вате в ипало надо тыкать таким «сверхвеличием»!
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09.01.2022 13:18 Відповісти
Мухоморы, у ************ їдальні подають!
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09.01.2022 12:48 Відповісти
московія поспішає - все зробити взимку
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09.01.2022 14:57 Відповісти
А шо хорошего ждать от встречи двух старпёров? Один реально дряхлый, шо аж песок из него сыпется; а второй хоть и на десяточку моложе, но профессиональная деформация психики от чрезмерно длительного пребывания у неограниченной власти неизбежно привела к ещё более тяжёлым последствиям, чем у первого. Мало того, так ещё ж у каждого общий для обоих наследственный семейный признак - отсутствие фантазии у родителей обоих - каждый - тёзка своему родному папке: шо Джозеф Джозефович, шо Владимир Владимирович. Если бы они договорились бы до Третьей Мировой, то выглядело бы это так:
- для наблюдателя со стороны РФ - нападение непобедимых, безжалостных и вездесущих инопланетян;
- для наблюдателя со стороны НАТО - увлекательная компьютерная игра;
- для сторонних наблюдателей - избиение русскоорущих младенцев.
Жаль только, что сторонним наблюдателям придётся подыхать от "ядерных" последствий
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09.01.2022 16:22 Відповісти
 
 