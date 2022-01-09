Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві, - МЗС РФ

У Москви немає оптимізму напередодні майбутніх переговорів із США в Женеві щодо гарантій безпеки.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Очікування у нас реалістичні. Виходячи з тих сигналів, які чулися з Вашингтона та Брюсселя в останні дні, передбачати прогрес, тим більше швидкий, напевно, було б наївно. Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлено завдання домовитися динамічно, без пауз. Не даючи можливості колегам зі США та НАТО це все загальмувати, завантажити в обговорення нескінченні одні й ті самі сюжети, які роками та десятиліттями обговорюються в ОБСЄ, на майданчику РНР (до 2019 року це відбувалося) тощо", - сказав замміністра, говорячи про те, які очікування у Москви від майбутніх переговорів у Женеві.

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Відповідаючи на ремарку, чи це означає, що Росія, як і США, не має оптимізму щодо майбутніх контактів, Рябков сказав: "Ні, ні, зовсім ні".

Рябков також заявив, що Москва не планує обговорювати з Вашингтоном події у Казахстані. "А що обговорювати? Що з американцями обговорювати? Ця тема їх не стосується абсолютно", - сказав заступник міністра.