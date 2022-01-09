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Київ та Тбілісі обговорили "деструктивні дії" РФ у Чорному морі та "Кримську платформу"

Київ та Тбілісі обговорили

Перші заступники міністрів закордонних справ України та Грузії обговорили ситуацію з безпеки у Чорному морі та "Кримську платформу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Еміне Джепарова та Лаша Дарсалія повідомили у твіттері.

"Провела продуктивну віртуальну зустріч із Лаша Дарсалія. Обговорили двосторонні відносини, ситуацію з безпекою у чорноморському регіоні, нарощування Росії, подальші скоординовані кроки в рамках "Кримської платформи" та ширші скоординовані дії щодо деокупації наших територій", – написала Джепарова.

Перший заступник міністра закордонних справ Грузії Дарсалія відзначив, що під час "дуже плідної бесіди з першим заступником міністра закордонних справ України висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України".

"Обговорювали серйозну безпекову ситуацію в регіоні, деструктивні дії Росії, захист НАТО в Чорному морі та важливість подальшої координації зусиль Грузії та України", – повідомив Дарсалія.

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Грузія (1844) Чорне море (1666) Джапарова Еміне (179) Кримська платформа (320)


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Грузины зашевелились. Х***ло доделает то что ему не дали в 2008. Зато у нас сейчас праздник жизни как будто ничего не случилось и ничего не угрожает
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09.01.2022 11:55 Відповісти
стріми з центру Київа на підтримку Казахстану
https://www.youtube.com/watch?v=4xqd4J0h9N8&ab_channel=DmytroNews
https://www.youtube.com/watch?v=3Ukw1c1cBT4&ab_channel=%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%80TV
https://www.youtube.com/watch?v=vJDR10Bfs7I&ab_channel=interhunta
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09.01.2022 11:56 Відповісти
А почему деструктивные действия в заголовке взяты в кавычки? Вы там на цензоре считаете, что ращка не ведет деструктивных действий?
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09.01.2022 12:21 Відповісти
Предатели ватных правительств двух стран собрались поговорить о рашке, Чёрном море, и Крыме, но так чтобы не обидеть Кремль. Интересно о газовых вышках говорили ?
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09.01.2022 17:50 Відповісти
 
 