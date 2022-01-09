Київ та Тбілісі обговорили "деструктивні дії" РФ у Чорному морі та "Кримську платформу"
Перші заступники міністрів закордонних справ України та Грузії обговорили ситуацію з безпеки у Чорному морі та "Кримську платформу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Еміне Джепарова та Лаша Дарсалія повідомили у твіттері.
"Провела продуктивну віртуальну зустріч із Лаша Дарсалія. Обговорили двосторонні відносини, ситуацію з безпекою у чорноморському регіоні, нарощування Росії, подальші скоординовані кроки в рамках "Кримської платформи" та ширші скоординовані дії щодо деокупації наших територій", – написала Джепарова.
Перший заступник міністра закордонних справ Грузії Дарсалія відзначив, що під час "дуже плідної бесіди з першим заступником міністра закордонних справ України висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України".
"Обговорювали серйозну безпекову ситуацію в регіоні, деструктивні дії Росії, захист НАТО в Чорному морі та важливість подальшої координації зусиль Грузії та України", – повідомив Дарсалія.
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