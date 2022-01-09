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Новини
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Влада Казахстану повідомила про загибель двох і поранення 163 військових унаслідок заворушень

Влада Казахстану повідомила про загибель двох і поранення 163 військових унаслідок заворушень

Двоє військових загинули, 163 були поранені під час заворушень у Казахстані, повідомив у неділю оперативний штаб республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом, за відомостями на 9 січня 2022 року, під час заходів щодо забезпечення режиму надзвичайного стану в Збройних силах Казахстану загинуло двоє військовослужбовців, поранено 163 людини", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу штабу.

Згідно з повідомленням, підрозділи Міноборони Казахстану займаються забезпеченням режиму надзвичайного стану в країні. "Насамперед було посилено охорону військових частин, складів зброї та боєприпасів. Це дало змогу уникнути потрапляння військового озброєння в руки злочинців. Посилено охорону військових аеродромів, аеропортів, об'єктів життєзабезпечення населення. У низці регіонів екстремісти робили спроби нападу на військові частини. Однак бойовикам не вдалося прорватися на військові об'єкти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дитячий омбудсмен Казахстану підтвердила смерть двох дітей внаслідок стрілянини в Алмати

Раніше в неділю влада найбільшого міста Казахстану Алмати повідомила, що від т.зв. бандитських угруповань "зачищені" резиденція президента, акімат міста, площа Республіки, мікрорайон "Думан", район навколо торгового центру "Карсіті", Ауезовський і Науризбайський райони. "Затримано близько 850 учасників терористичних атак, мародерства та інших злочинів. Вилучено зброю та боєприпаси. Спецоперація в місті триває", - повідомила міська влада.

Пізніше оперативний штаб Казахстану поширив інформацію про те, що правоохоронні органи затримали майже три десятки "терористів" у Кизилорді. "У Кизилорді затримано 27 терористів. Загалом у регіоні затримано 225 осіб. Заведено 50 кримінальних справ. Зареєстровано дев'ять фактів порушення режиму НП", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу штабу.

Також читайте: Влада Казахстану заявляє про стабілізацію ситуації у країні: звільнено всі будівлі акіматів

2 січня в місті Жанаозен (Мангістауська область на заході Казахстану) почалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Вони переросли в протести по всій країні з економічними і політичними вимогами. 4 січня в Алмати відбулися зіткнення демонстрантів з силовиками. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. До 19 січня на території країни ввели надзвичайний стан. 6-7 січня заворушення продовжилися, в Алмати та інших містах орудували мародери. В результаті у Казахстан були направлені миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Також читайте: Більш ніж 5 тисяч осіб затримано в Казахстані, - МВС республіки

Казахстан (873) протест (2398)


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Топ коментарі
+14
Саме страшне в цьому для нас те, що Зеленський підтримує російських окупантів. На захопленому ним та Медведчуком телеканалі Рада нас розповідають, що росіяни чинять правильно, депутат СН Шевченко пропонує покликати сюди ОДКБ, щоб захищати Зеленського, а СБУ б'є казахських опозиціонерів в Україні і погрожує їх депортувати в Казахстан, якщо не будуть мовчати.

В 2019 73% дійсно голосували за росію.
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09.01.2022 12:22
+7
Війська мають стати на сторону народу. І бити разом кацапського окупанта.
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09.01.2022 12:12
+6
Ватных 73 процентных даунов, жизнь ни чему не научила и не научит
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09.01.2022 12:23
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Війська мають стати на сторону народу. І бити разом кацапського окупанта.
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09.01.2022 12:12 Відповісти
Фенита ля комедия. Кацапы теперь там навсегда
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09.01.2022 12:21 Відповісти
Саме страшне в цьому для нас те, що Зеленський підтримує російських окупантів. На захопленому ним та Медведчуком телеканалі Рада нас розповідають, що росіяни чинять правильно, депутат СН Шевченко пропонує покликати сюди ОДКБ, щоб захищати Зеленського, а СБУ б'є казахських опозиціонерів в Україні і погрожує їх депортувати в Казахстан, якщо не будуть мовчати.

В 2019 73% дійсно голосували за росію.
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09.01.2022 12:22 Відповісти
Ватных 73 процентных даунов, жизнь ни чему не научила и не научит
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09.01.2022 12:23 Відповісти
Та ні. На зливному бачку якось сказали, що на виборах віддали свої голоси і піддержку зелі, а он не оценил и стал вести полику как парашенка. Я, була в шоці яким боком кацапські голоси попадають в Україну.
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09.01.2022 12:33 Відповісти
Варежку прикрой . Умник.
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09.01.2022 14:48 Відповісти
Всех кто призывает российские войска в Украину-их нужно убивать без суда и следствия. Ведь они призывают в Украину смерть и рабство
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09.01.2022 22:50 Відповісти
А,що таке- влада Казастану? *****
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09.01.2022 12:23 Відповісти
Вони, що ведуть статистику тільки по військовим, а громадяни де?
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09.01.2022 12:23 Відповісти
Граждане расходный материал
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09.01.2022 12:25 Відповісти
Что удивляться, если они их террористами называют- "В Кызылорде задержаны 27 террористов"
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09.01.2022 12:44 Відповісти
А как называются люди с оружием в руках, которые дестабилизируют обстановку в стране, громят магазины, банкоматы, машины поджигают переворачивают их и кажется даже головы отрезают? Это мирные протестующие? Будьте объективными. Ходить с плакатами по тротуарам это одно, а громить крошить и убивать это совсем другое.
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09.01.2022 14:48 Відповісти
Говорят этих Назарбаев проплатил, т.к. для него Токаев оказался предателем. Но в любом случае, мирные протесты, как показала Беларусь и РФ, ни о чём. Результата в таким протестах, с такими узурпаторами у власти- ноль целых, ноль десятых. Шансов для протестующих нет с мирными протестами.
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09.01.2022 14:53 Відповісти
Протестующие народовольцы в 1881м году узурпатора царя грохнули. И, что, помогло оно России? Потом РСДРП, преобразовалось в коммуняк, а уж они то оторвались, так как нормы морали цареубийцами были растоптаны, то для них любые средства для победы были оправданы. Оправдывая современных террористов, Вы обязательно придёте к новой диктаторе и новому голодомору. Прекратить соблюдать закон, это тоже, что и перестать соблюдать правила дорожного движения, и ехать на красный свет светофора.
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09.01.2022 16:56 Відповісти
Соблюдать нормальные законы это одно. Соблюдать законы с формулировками "инноагент", "пятая колонна" и прочие- это другое. С такими законами нет шансов свергнуть правительство. Тут любой "чих" трактуется как нарушение закона.
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09.01.2022 17:00 Відповісти
А, что своих агентов, уже не хватает? Пророков нет в отечестве своём, да и в других отечествах не густо. Зачем нужны агенты влияния другой чужеродной культуры? Почему надо непременно сломать свою самобытность, свой устоявшийся образ жизни?
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09.01.2022 17:20 Відповісти
Мля...
а почему "2+2=4"?
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09.01.2022 17:23 Відповісти
Эти сведения Вы почерпнули у инноагентов или пятая колонна навязала вам результат что 2+2=4 ? Без них невозможно сосчитать до четырёх?
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09.01.2022 17:57 Відповісти
нет, это общепризнанная арифметика.
Войдя в клетку к крокодилу, он тебя рано или поздно сожрёт. А если ещё не сожрал, так только потому что ты ведёшь себя хорошо. Как только ему покажется, что ты ведёшь себя плохо- он тебя сожрёт. Но правила такие("законы"), что в любом случае, оказывать сопротивление крокодилу нельзя. Поэтому будь паинькой, и возможно(!) он тебя не тронет.
-ну это для рабов. Ведь, эти правила писал сам крокодил. Поэтому, войдя в клетку, сразу пытайся его убить всеми возможностями и подручными средствами, а потом ещё сошьёшь из него сумочку. А иначе, он тебя сожрёт, согласно его "законов".
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09.01.2022 18:06 Відповісти
Я даже к краю обрыва никогда близко не подхожу. Потому, что у меня крыльев нет. Вот когда крылья вырастут, я подумаю, может и подойду. Вот и крокодил и сумочка из его кожи мне и даром не нужны. Я сам по себе, а он пусть сам ищет себе пропитание. И не надо его убивать.
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09.01.2022 18:32 Відповісти
Крокодил видит вашу трусливую натуру, поэтому брезгует, предпочитая оставить вас на потом, как жалкое, не угрожающее из-за вашей трусливости, ничего незначащие для всех существо.

Стихотворение Мартина Нимёллера - пастора, жившего в Германии во время Второй Мировой войны

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».
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09.01.2022 18:40 Відповісти
Вы романтик, вам стихи Горького больше подходят.
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Буря, скоро грянет буря!
А я хочу покоя, и всё моё окружение и весь социум этого хочет. Тем более, что жизнь то наладилась. Зачем мне бурю желать?
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09.01.2022 18:52 Відповісти
ООО.
Как я рад
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09.01.2022 12:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B_wGqbNKjfQ&t=1s
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09.01.2022 12:53 Відповісти
А скільки тисяч невійськових вбито? А Зелоху пофіг, він в домікє, устал і нічєво вам нє должен!
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09.01.2022 12:24 Відповісти
как два?а вводили чп -говорили 13 военных погибло.или кацапских военных считать не стоит?
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09.01.2022 12:41 Відповісти
Да надо уже в новостях анонсировать: Не влада Казахстану, а Госдура заявила, это по сути уже одно и тоже. Про свою независимость им можно забыть.
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09.01.2022 12:42 Відповісти
Шапито. Сами замутили,сами народ спровоцировали,сами помарадёрили,сами устроили "антитеррористическую операцию" а фактически оккупацию, для острастки постреляв недовольных. Спецоперация фсб прошла в штатном режиме.
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09.01.2022 12:43 Відповісти
Я думаю что не стоит доверять информации из официальных источников информации Казахстана.
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09.01.2022 12:53 Відповісти
Число Вбитих протестувальників мінімізуюють. Недарма морг під охороною "чєловєчков" .
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09.01.2022 12:49 Відповісти
Дані МВС країни востаннє публікували 7-го січня. Тоді повідомлялося про загибель 18 силовиків і 26 громадянських осіб. Ще 748 людей, за цією інформацією, отримали поранення.
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09.01.2022 12:55 Відповісти
готовьте камазы 200..... зацепили вы казахов... это не прорусские алковатаны и чечены в донецке
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09.01.2022 12:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B_wGqbNKjfQ&t=1s
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09.01.2022 13:14 Відповісти
!!! Обязательно распостроняем !!!
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09.01.2022 13:15 Відповісти
 
 