Влада Казахстану повідомила про загибель двох і поранення 163 військових унаслідок заворушень

Двоє військових загинули, 163 були поранені під час заворушень у Казахстані, повідомив у неділю оперативний штаб республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом, за відомостями на 9 січня 2022 року, під час заходів щодо забезпечення режиму надзвичайного стану в Збройних силах Казахстану загинуло двоє військовослужбовців, поранено 163 людини", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу штабу.

Згідно з повідомленням, підрозділи Міноборони Казахстану займаються забезпеченням режиму надзвичайного стану в країні. "Насамперед було посилено охорону військових частин, складів зброї та боєприпасів. Це дало змогу уникнути потрапляння військового озброєння в руки злочинців. Посилено охорону військових аеродромів, аеропортів, об'єктів життєзабезпечення населення. У низці регіонів екстремісти робили спроби нападу на військові частини. Однак бойовикам не вдалося прорватися на військові об'єкти", - йдеться в повідомленні.

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Раніше в неділю влада найбільшого міста Казахстану Алмати повідомила, що від т.зв. бандитських угруповань "зачищені" резиденція президента, акімат міста, площа Республіки, мікрорайон "Думан", район навколо торгового центру "Карсіті", Ауезовський і Науризбайський райони. "Затримано близько 850 учасників терористичних атак, мародерства та інших злочинів. Вилучено зброю та боєприпаси. Спецоперація в місті триває", - повідомила міська влада.

Пізніше оперативний штаб Казахстану поширив інформацію про те, що правоохоронні органи затримали майже три десятки "терористів" у Кизилорді. "У Кизилорді затримано 27 терористів. Загалом у регіоні затримано 225 осіб. Заведено 50 кримінальних справ. Зареєстровано дев'ять фактів порушення режиму НП", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу штабу.

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2 січня в місті Жанаозен (Мангістауська область на заході Казахстану) почалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Вони переросли в протести по всій країні з економічними і політичними вимогами. 4 січня в Алмати відбулися зіткнення демонстрантів з силовиками. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. До 19 січня на території країни ввели надзвичайний стан. 6-7 січня заворушення продовжилися, в Алмати та інших містах орудували мародери. В результаті у Казахстан були направлені миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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