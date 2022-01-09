Влада Казахстану повідомила про загибель двох і поранення 163 військових унаслідок заворушень
Двоє військових загинули, 163 були поранені під час заворушень у Казахстані, повідомив у неділю оперативний штаб республіки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загалом, за відомостями на 9 січня 2022 року, під час заходів щодо забезпечення режиму надзвичайного стану в Збройних силах Казахстану загинуло двоє військовослужбовців, поранено 163 людини", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу штабу.
Згідно з повідомленням, підрозділи Міноборони Казахстану займаються забезпеченням режиму надзвичайного стану в країні. "Насамперед було посилено охорону військових частин, складів зброї та боєприпасів. Це дало змогу уникнути потрапляння військового озброєння в руки злочинців. Посилено охорону військових аеродромів, аеропортів, об'єктів життєзабезпечення населення. У низці регіонів екстремісти робили спроби нападу на військові частини. Однак бойовикам не вдалося прорватися на військові об'єкти", - йдеться в повідомленні.
Раніше в неділю влада найбільшого міста Казахстану Алмати повідомила, що від т.зв. бандитських угруповань "зачищені" резиденція президента, акімат міста, площа Республіки, мікрорайон "Думан", район навколо торгового центру "Карсіті", Ауезовський і Науризбайський райони. "Затримано близько 850 учасників терористичних атак, мародерства та інших злочинів. Вилучено зброю та боєприпаси. Спецоперація в місті триває", - повідомила міська влада.
Пізніше оперативний штаб Казахстану поширив інформацію про те, що правоохоронні органи затримали майже три десятки "терористів" у Кизилорді. "У Кизилорді затримано 27 терористів. Загалом у регіоні затримано 225 осіб. Заведено 50 кримінальних справ. Зареєстровано дев'ять фактів порушення режиму НП", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу штабу.
2 січня в місті Жанаозен (Мангістауська область на заході Казахстану) почалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Вони переросли в протести по всій країні з економічними і політичними вимогами. 4 січня в Алмати відбулися зіткнення демонстрантів з силовиками. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. До 19 січня на території країни ввели надзвичайний стан. 6-7 січня заворушення продовжилися, в Алмати та інших містах орудували мародери. В результаті у Казахстан були направлені миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
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В 2019 73% дійсно голосували за росію.
а почему "2+2=4"?
Войдя в клетку к крокодилу, он тебя рано или поздно сожрёт. А если ещё не сожрал, так только потому что ты ведёшь себя хорошо. Как только ему покажется, что ты ведёшь себя плохо- он тебя сожрёт. Но правила такие("законы"), что в любом случае, оказывать сопротивление крокодилу нельзя. Поэтому будь паинькой, и возможно(!) он тебя не тронет.
-ну это для рабов. Ведь, эти правила писал сам крокодил. Поэтому, войдя в клетку, сразу пытайся его убить всеми возможностями и подручными средствами, а потом ещё сошьёшь из него сумочку. А иначе, он тебя сожрёт, согласно его "законов".
Стихотворение Мартина Нимёллера - пастора, жившего в Германии во время Второй Мировой войны
«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Буря, скоро грянет буря!
А я хочу покоя, и всё моё окружение и весь социум этого хочет. Тем более, что жизнь то наладилась. Зачем мне бурю желать?
Как я рад