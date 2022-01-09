За добу від COVID-19 в Києві померли 10 осіб, виявлено 437 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 437 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 338 234), зафіксовано 10 летальних випадків від вірусу (загалом 8 297).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 265 жінок віком від 18 до 94 років, 156 чоловіків віком від 18 до 87 року, 9 дівчаток від 3 до 16 років і 7 хлопчиків від 11 місяців до 15 років.

Зафіксовано 10 летальних випадків від вірусу (загалом 8 297). Серед них: 4 жінки від 73 до 86 років, 6 чоловіків від 62 до 85 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 42 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 330 осіб подолали коронавірус (загалом 318 162).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Подільському (95), Дарницькому (85) та в Оболонському (66).

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