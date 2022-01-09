Російські війська у зоні ООС від початку доби не порушували режим припинення вогню.

Російські окупаційні війська на сході України з початку доби 9 січня не відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

"Станом на 11 годину ранку 9 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок обстрілів військ РФ на Донбасі, за добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС