Російські війська у зоні ООС від початку доби не порушували режим припинення вогню
Російські окупаційні війська на сході України з початку доби 9 січня не відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.
"Станом на 11 годину ранку 9 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.
Топ коментарі
+1 Алексей Вовченко #392976
показати весь коментар09.01.2022 12:58
+1 Николай Украинец #345545
показати весь коментар09.01.2022 13:06
+1 Лук
показати весь коментар09.01.2022 13:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українського воїна поранено внаслідок обстрілів військ РФ на Донбасі, за добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС.
09.01.22 08:05
Російські війська у зоні ООС від початку доби не порушували режим припинення вогню.
09.01.22 12:56
в 8 утра 6 обстрелов за сутки, а уже в 13.00 обстрелов нет. Забыли шоле?