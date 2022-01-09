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Новини Війна
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Російські війська у зоні ООС від початку доби не порушували режим припинення вогню

Російські війська у зоні ООС від початку доби не порушували режим припинення вогню

Російські окупаційні війська на сході України з початку доби 9 січня не відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

"Станом на 11 годину ранку 9 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок обстрілів військ РФ на Донбасі, за добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС

Автор: 

обстріл (28449) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+1
Если кацап не врет или не стреляет и убивает , значит он сдох.
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09.01.2022 12:58
+1
Цензор заблокував доступ із-за AdblockPlus. Це тільки в мене чи загалом?
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09.01.2022 13:06
+1
Отключите там временно именно "ЦН"( в настройках), пройдите проверку, включите снова.
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09.01.2022 13:12
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Если кацап не врет или не стреляет и убивает , значит он сдох.
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09.01.2022 12:58 Відповісти
Ага. Откуда же у нас каждый день раненные и убитые? Понятно что обстрелы снизились так как Х***ло часть войс перебросило с дамбаса на Казахстан и боится что украинская армия воспользуется моментов и
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09.01.2022 13:02 Відповісти
Цензор заблокував доступ із-за AdblockPlus. Це тільки в мене чи загалом?
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09.01.2022 13:06 Відповісти
То же самое , пришлось отключить.
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09.01.2022 13:08 Відповісти
Отключите там временно именно "ЦН"( в настройках), пройдите проверку, включите снова.
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09.01.2022 13:12 Відповісти
Не допомагає. Хвилин за 20 знову заблоковано
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09.01.2022 13:22 Відповісти
Я отключил блокировку именно на "ЦН", потом обновил, потом проверку прошёл на ЦН, вошёл на "ЦН", потом включил в расширении снова блокировку "на всех сайтах", и работает как надо.
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09.01.2022 13:26 Відповісти
Дякую за підказку. Так і зробив, але за деякий час знову заблоковано
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09.01.2022 13:35 Відповісти
У меня ок- без рекламы. Ну может потому что я из другой страны, то пропускается как-то такой фокус? Не знаю.
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09.01.2022 13:37 Відповісти
Просто интересно сколько суток в одних сутках, что уже не первый раз ЗЕвласть выдает прямо противоположные заявления в течении дня.

Українського воїна поранено внаслідок обстрілів військ РФ на Донбасі, за добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС.
09.01.22 08:05


Російські війська у зоні ООС від початку доби не порушували режим припинення вогню.
09.01.22 12:56

в 8 утра 6 обстрелов за сутки, а уже в 13.00 обстрелов нет. Забыли шоле?
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09.01.2022 13:56 Відповісти
 
 