УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9859 відвідувачів онлайн
Новини
2 478 16
авіакатастрофа (1080) Іран (1972) компенсації (665) МАУ (820) Манучехр Мораді (1)

Збиття літака МАУ в Ірані: Посол Мораді каже, що українські родини не зверталися по компенсації

Збиття літака МАУ в Ірані: Посол Мораді каже, що українські родини не зверталися по компенсації

До іранських компетентних органів наразі не надходило жодних звернень від родин громадян України, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ у небі над Тегераном, щодо компенсації у $150 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю УНН повідомив посол Ісламської Республики Іран в Україні Манучехр Мораді.

"Відносно того, яка кількість родин отримала зазначену суму, у мене немає точних даних, оскільки цей процес триває, проте мені відомо, що дехто отримав цю суму. Стосовно українських родин, жодна з них поки не зверталася", - сказав посол.

Дипломат зазначив, що урядом Ірану було визначено суму в розмірі 150 тис. доларів, керуючись принципом доброї волі та правилом ex gratia, тобто милосердного ставлення до родин жертв.

За його словами, при Міністерстві шляхів та міського розвитку країни створено штаб, який є відповідальним за виплати родинам загиблих, без урахування їхнього громадянства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про авіакатастрофу рейсу МАУ в Ірані: Це був теракт - вони чекали на наш літак

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
А в это время, ничтожество на лыжах катается.
Ему по..уй и кацапские войска на границе и годовщина трагедии над Ираном и события в Казахстане.
Только жрать и срать!
показати весь коментар
09.01.2022 13:47
+11
Чем отличается государственный деятель от ничтожества - тем что он продавливает свои решения в интересах страны, а не трындить что попало на камеру, а потом хоть трава не расти. Помнится зелик тогда высылал 40 экспертов в Иран, тряс кулаками мол заставим Иран выплатить компенсации! А по факту, Иран говорит "мы не получали обращений о компенсациях", иными словами - Украина иди на ... И зеля как гарант ничего не может им сделать. Вот истинная цена ему, какой-то послишка послал его подальше и ему ничего не будет за это
показати весь коментар
09.01.2022 14:05
+7
В этой истории очень ясно и прозрачно видно наплевательское отношение украинской власти к судьбе простых украинцев. Власть презирает и ненавидит свой народ, которому они должны служить - это и есть сегодняшняя реальность , с которой нам надо что-то делать.
показати весь коментар
09.01.2022 14:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот зря персы так плотно с кацапами общаются , они то же начали трендеть чаще чем дышать.
показати весь коментар
09.01.2022 13:36 Відповісти
А в это время, ничтожество на лыжах катается.
Ему по..уй и кацапские войска на границе и годовщина трагедии над Ираном и события в Казахстане.
Только жрать и срать!
показати весь коментар
09.01.2022 13:47 Відповісти
чурбан свино рылое
показати весь коментар
09.01.2022 13:48 Відповісти
короче судя по мути компенсация уже нашла инвест няню
показати весь коментар
09.01.2022 13:55 Відповісти
В этой истории очень ясно и прозрачно видно наплевательское отношение украинской власти к судьбе простых украинцев. Власть презирает и ненавидит свой народ, которому они должны служить - это и есть сегодняшняя реальность , с которой нам надо что-то делать.
показати весь коментар
09.01.2022 14:03 Відповісти
Канадцы требуют по миллиону , и получат.Потому что там работают над этим вопросом. А тут предлагают 150к, да еще ходи и проси. А правители наши куршавелят. Всё что нужно знать об отношении украинских чинуш к своему наріду.
показати весь коментар
09.01.2022 14:27 Відповісти
вы забываете про налоги...... отдать с 150 штук долларов - бубочке на туалет и кокс нада 35% и еще подать декларацию и чтобы тебя потом наша налоговая бандитская служба по второму кругу не обкорнала...
показати весь коментар
09.01.2022 14:43 Відповісти
Чем отличается государственный деятель от ничтожества - тем что он продавливает свои решения в интересах страны, а не трындить что попало на камеру, а потом хоть трава не расти. Помнится зелик тогда высылал 40 экспертов в Иран, тряс кулаками мол заставим Иран выплатить компенсации! А по факту, Иран говорит "мы не получали обращений о компенсациях", иными словами - Украина иди на ... И зеля как гарант ничего не может им сделать. Вот истинная цена ему, какой-то послишка послал его подальше и ему ничего не будет за это
показати весь коментар
09.01.2022 14:05 Відповісти
а десь , в цей час де не керує ОПою, лідер Всесвіту та 73% Зе!Бень, що доповзли до волеГ+Гадящі тольконеПорошенко:
https://www.dw.com/uk/zbyttia-litaka-mau-kanada-postanovyla-vyplatyty-75-milioniv-yevro-kompensatsii/a-60323999 Збиття літака МАУ: Канада постановила виплатити 75 мільйонів євро компенсацій://www.dw.com/uk/zbyttia-litaka-mau-kanada-postanovyla-vyplatyty-75-milioniv-yevro-kompensatsii/a-60323999
показати весь коментар
09.01.2022 15:38 Відповісти
Я ничуть не удивлюсь, если в следующем интервью этот лицемерный Масловский посол скажет что мол «украинские семьи даже довольны и горды тем что их родных умертвили великие Стажи исламской революции (КСИР - корпус стражей исламской революции, что то на манер рашистскогокгб/фсб)». Гандон он а не посол, гнать его надо из Украины!
показати весь коментар
09.01.2022 14:07 Відповісти
Вот чтобы я сделал после такого заявления посла. 1) Немедленно объявить его персоной нон-грата 2) Внести в Раду проект о разрыве дипотношений с Ираном 3) Упаковать пачками иранских студентов из Мединститута и КПИ и начать их депортацию. СВОИ ИНТЕРЕСЫ НАДО ОТСТАИВАТЬ, а не клянчить по миру с протянутой рукой. Но блин, кому это я - там же клипы и видосики заходят...!
показати весь коментар
09.01.2022 14:12 Відповісти
Ну нифига се. Это у вас должен быть список пострадавших! Это вы дуримары должны искать и компенсировать. А не пострадавшие должны вам пороги отбивать....
показати весь коментар
09.01.2022 14:17 Відповісти
Персы уже заплатили по 150 тыс дол за каждого погибшего украинца правительству России. Они в географии слабо разбираются....
показати весь коментар
09.01.2022 15:01 Відповісти
Пророк наверное запрещает выплату компенсаций жертвам терактов
показати весь коментар
09.01.2022 15:09 Відповісти
 
 