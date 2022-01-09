Збиття літака МАУ в Ірані: Посол Мораді каже, що українські родини не зверталися по компенсації

До іранських компетентних органів наразі не надходило жодних звернень від родин громадян України, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ у небі над Тегераном, щодо компенсації у $150 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю УНН повідомив посол Ісламської Республики Іран в Україні Манучехр Мораді.

"Відносно того, яка кількість родин отримала зазначену суму, у мене немає точних даних, оскільки цей процес триває, проте мені відомо, що дехто отримав цю суму. Стосовно українських родин, жодна з них поки не зверталася", - сказав посол.

Дипломат зазначив, що урядом Ірану було визначено суму в розмірі 150 тис. доларів, керуючись принципом доброї волі та правилом ex gratia, тобто милосердного ставлення до родин жертв.

За його словами, при Міністерстві шляхів та міського розвитку країни створено штаб, який є відповідальним за виплати родинам загиблих, без урахування їхнього громадянства.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.