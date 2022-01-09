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Киргизстан направив ноту Казахстану у зв'язку із затриманням свого громадянина: У нас немає терористів. Сусідам треба міняти риторику

Киргизстан направив ноту Казахстану у зв'язку із затриманням свого громадянина: У нас немає терористів. Сусідам треба міняти риторику

Влада Киргизії направила ноту в Казахстан у зв'язку із затриманням киргизького громадянина Вікрама Рузахунова, якого звинуватили в участі у заворушеннях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Анадолу", про це голова Держкомітету національної безпеки Киргизстану Камчібек Ташієв заявив у неділю журналістам.

"Жоден терорист не перейшов до Казахстану через територію Киргизстану. У Киргизстані немає терористів, якщо вони опиняться, буде вжито заходів відповідно до нашого законодавства", - сказав він.

За його словами, у Казахстані після заворушень затримано громадян Киргизстану, проте офіційної інформації від влади сусідньої країни не надходило. "Наші громадяни працюють у Казахстані. Серед них можуть бути ті, кого затримали, але офіційної інформації ми не отримали від Казахстану. Ми не знаємо імен затриманих", - наголосив Ташієв.

Глава ДКНБ додав, що для Киргизстану події в Казахстані не становлять загрози. "Вжито всіх заходів безпеки. Жодної небезпеки для Киргизстану немає, незважаючи на те, що Алмати знаходиться досить близько, і деструктивні сили можуть спробувати потрапити до Киргизстану", - заявив Ташієв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Казахська влада показала "зізнання" затриманого, який "брав участь у протестах за гроші". Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов. ВIДЕО

Він наголосив, що киргизстанський джазмен Вікрам Рузахунов, про затримання якого повідомили казахські ЗМІ, не є терористом.

"Він доброчесна людина, і він не терорист. Нас зачепило те, що пишуть ЗМІ Казахстану. Ми надіслали туди всю потрібну інформацію. Він міг виявитися не в той час і не в тому місці. Інформація держтелеканалу Казахстану неправильна. Сусідам треба міняти риторику розслідування. Звинувачувати наших громадян у тероризмі – це неправильно", - сказав Ташієв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таджикистан та Киргизстан дозволили відправити військових до Казахстану

Про те, що погроми в Казахстані влаштували громадяни інших держав, заявляла влада країни. 7 січня у зверненні до нації президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що винуватцями заворушень виявилися "озброєні та підготовлені бандити, як місцеві, так і іноземні".

У твіттері Токаєв написав, що їх було не менше 20 тисяч, і вони намагалися атакувати Алмати щонайменше шість разів. "Вони вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували магазини, ґвалтували жінок. На мій погляд, з терористами не може бути переговорів, ми повинні вбити їх", - йшлося у твіті. Однак пізніше це повідомлення було видалено із твіттера Токаєва.

Автор: 

Казахстан (873) Киргизстан (145)


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Топ коментарі
+23
5 тисяч вже арештували. Залишилось ще 15 тис. Це робиться просто: ловиш на вулицях та магазинах людей, катуєш струмом (або стромляєш у сраку швабру, чи поліцейський кийок) і маєш потрібну кількість. Лукашенко може проконсультувати, він знаний проктолог.
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09.01.2022 14:02
+20
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09.01.2022 14:59
+19
Потрібно ж пояснити, де взялося 20 тисяч боєвиків.
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09.01.2022 13:54
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Потрібно ж пояснити, де взялося 20 тисяч боєвиків.
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09.01.2022 13:54 Відповісти
Очевидно, что кремлёвские гопники сейчас в дикой прострации. Они суматошно послали своих карателей на усмирение территории, которую до сих пор считают своей колонией. Причём, так как они являются известными шовинистами, то для них, если народные протесты происходят в "подконтрольном" Казахстане, - это "орудуют исламисты", а в Украине за свободу своей страны исключительно "бесчинствуют бендеровцы". То, что по указанию мафиозно-фашистского режима Кремля в Казахстан срочно были направлены каратели на защиту другого, вассального, мафиозного режима, это ещё раз подчёркивает, что Россия ныне, как, впрочем, и долгими веками ранее является зоной. Зоной, в которой население - это бесправные, запуганные зэки, только эта зона периодически бывает или простой русской зоной, с насилием швабрами в задний проход, или скатываются до натуральных живодёрских концлагерей, как было при ГУЛАГе
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09.01.2022 14:22 Відповісти
На одного хоть Х..ленка из Парашки Казахстан укажет пальцем как терорист??! Уверен на 100% что вы шо это же МЫРОТВОРЦЫ....хотя уверен что за всей аферой по цепочке в конце видны ушки Путененка..придурка.... который сам не живет и иным не дает ...и Бог как то не торопится его вызвать к себе на беседу..
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09.01.2022 15:01 Відповісти
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09.01.2022 14:59 Відповісти
5 тисяч вже арештували. Залишилось ще 15 тис. Це робиться просто: ловиш на вулицях та магазинах людей, катуєш струмом (або стромляєш у сраку швабру, чи поліцейський кийок) і маєш потрібну кількість. Лукашенко може проконсультувати, він знаний проктолог.
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09.01.2022 14:02 Відповісти
зараз скажуть що терористи були з
Киргизстану,і туда ще введуть війска)))
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09.01.2022 14:07 Відповісти
Ні, Киргизстан сам послав каральні загони до Казахстану. Минулий президент Киргизтану, той якого вигнали, хотів прибрати російську базу з країни.
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09.01.2022 16:52 Відповісти
***** можна поздоровити. З три дні знищена 7 по площі держава світу.
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09.01.2022 14:07 Відповісти
Не ***** поздоровити, а від США -"фейспалм". Після Афганістану щось явно йде не так.
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09.01.2022 14:18 Відповісти
Так надавати вамзброю чи ні?!
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09.01.2022 14:19 Відповісти
Байден-ти чи що?
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09.01.2022 14:34 Відповісти
Засунь собі в дупу!!!

Провокатор з мордору...
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09.01.2022 16:30 Відповісти
На Рамблері кацапня верещить що це бандерівці прибули з України. З візитками Яроша.
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09.01.2022 14:08 Відповісти
До речі: від Луганська до західного Казахстану десь 500 км, а від Києва до Луганська 800...
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09.01.2022 14:24 Відповісти
та да...а там вплавь через каспий
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09.01.2022 14:26 Відповісти
по любому без арестованных аналогичных этому киргизу украинцев не обойдётся.
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09.01.2022 14:30 Відповісти
Який Каспій - подивіться на карту: степом 500 км...
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09.01.2022 14:35 Відповісти
так они на байконур пробираются,или в жанаозын провокации устраивать?
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09.01.2022 14:37 Відповісти
Я просто про відстань між крайньою східною точкою України і крайньою західною точкою Казакстану. І про те, що це все, насправді, дуже близько від нас. І що ФСБ може намалювати будь яку версію: наприклад про рейд 20 тисяч біндєровцев степами Калмикії в Західний Казакстану? Фантастика? - Так усі події на протязі останніх 8 років у 2012 мені видавалися б фантастикою...
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09.01.2022 14:44 Відповісти
Не "у нас таких нет",а "ихтамнет". Ну прям как маленький.)
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09.01.2022 14:14 Відповісти
Насколько я понял власть Казахстана не называет его террористом. Они хотят показать, что для участия в этих событиях нанимали людей.
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09.01.2022 14:20 Відповісти
по странной случайности набирали так чтобы они не могли друг с другом разговаривать - по 1 человеку из разных стран - один узбек, другой таджик, трети киргиз.
бред. шито белыми нитками.
абсолютно случайных людей наловили и пытками заставляют признаваться в чем им нужно.
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09.01.2022 19:17 Відповісти
Токаєв брехлива комуняцька шльондра як і вся комуна.
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09.01.2022 14:20 Відповісти
він вже забув що це таке - він вже одноосібним Ханом стае ...
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09.01.2022 14:26 Відповісти
Він був є і буде півнем у курятнику *****, як лука-дояр і пашінян.
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09.01.2022 14:32 Відповісти
не зовсім так - та і срав він на це все ....- життя одне і коротке ....- а зараз він стае ОДНООСІБНИМ Ханом у Казахстані - Назарбаева та його "сімю" він посунув ... - це реалії...
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09.01.2022 14:39 Відповісти
***** посунув назарбаєва і поставив свого наглядача як і скрізь де він має свою військову присутність.Тепер левова частина буде не назарбаєва а *****.
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09.01.2022 14:51 Відповісти
Сценарий класический,ищут внешнего врага чтоб оправдать убийство своего народа.Хотя и без ,,казахо-титушек,,не обошлось.В 2014-м в Украине тоже прошла Революція Гідності но почему-то никто не уничтожал ни имущество граждан ни имущество Киева хотя провокаторы-титушки от правительства Януковича пытались это сделать но были присечены митингующими и борющимися из властью.
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09.01.2022 14:20 Відповісти
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09.01.2022 14:21 Відповісти
надеюсь, теперь до всех украинцев дошло, КАКОЙ участи избежала Украина?
вот вам пожалуйста - прямая интервенция сначала в Беларусь, теперь в Казахстан...
То, что чуть не сделал Янукович.
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09.01.2022 19:18 Відповісти
московітам які вибивали покази , пофіг кого катувать ......
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09.01.2022 14:21 Відповісти
Ну это показушное признание и есть чистейшая провокация кремлевских политолухов.Специально закинули видео ИЗВЕСТНОГО киргиза,...Цель же ясна .....чтобы вбить клина между казахами и киргизами.А сами в сторонке постоят,потом разрулят или ещё масла в огонь по ситуации.Старо как мир но люди ведутся.
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09.01.2022 14:34 Відповісти
ну ща ***** еще весь одкб между собой перессорит. в шымкент наверняка понаехалов из узбекистона навезли.там и на самолет не надо билетов покупать-можно в маршрутку усадить-и нормалек.
рукожопы в своем репертуаре
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09.01.2022 14:25 Відповісти
Сказали вам террорист значит террорист и мальчика в трусиках распял на площади, Скабеева подтвердит!😁
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09.01.2022 14:29 Відповісти
не было террористов? будут!
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09.01.2022 14:35 Відповісти
ой как невдобно получилось... не того террористом назначили...не с того чиста/сердешные показания выбили )))
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09.01.2022 14:39 Відповісти
Тепер і в Киргизії "появилмся" беньдєровци.)))
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09.01.2022 15:17 Відповісти
Он добродетельный человек, и он не террорист.
Как раз в Зазеркалье Мордора,добродетель и есть основа террора и угроза режиму.
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09.01.2022 15:55 Відповісти
Эко как грозно !?? Своих не позволим и баста! А где толкаеву найти этих "зарубежных террористов" ежели вокруг одно ОДКБ ? Надо же миру предъявить злодеев..... Ох,как не просто найти американско-украинский след ...Но, найдут.
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09.01.2022 17:37 Відповісти
" у зверненні до нації президент Казахстану Касим-Жомарт , що винуватцями заворушень виявилися "озброєні та підготовлені бандити, як місцеві, так і іноземні".

Он забыл добавить, что правительство, вернее его спецслубы для того и выпустило их из тюрем, чтобы "Вони вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували магазини, ґвалтували жінок."
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09.01.2022 19:27 Відповісти
 
 