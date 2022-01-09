Киргизстан направив ноту Казахстану у зв'язку із затриманням свого громадянина: У нас немає терористів. Сусідам треба міняти риторику
Влада Киргизії направила ноту в Казахстан у зв'язку із затриманням киргизького громадянина Вікрама Рузахунова, якого звинуватили в участі у заворушеннях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Анадолу", про це голова Держкомітету національної безпеки Киргизстану Камчібек Ташієв заявив у неділю журналістам.
"Жоден терорист не перейшов до Казахстану через територію Киргизстану. У Киргизстані немає терористів, якщо вони опиняться, буде вжито заходів відповідно до нашого законодавства", - сказав він.
За його словами, у Казахстані після заворушень затримано громадян Киргизстану, проте офіційної інформації від влади сусідньої країни не надходило. "Наші громадяни працюють у Казахстані. Серед них можуть бути ті, кого затримали, але офіційної інформації ми не отримали від Казахстану. Ми не знаємо імен затриманих", - наголосив Ташієв.
Глава ДКНБ додав, що для Киргизстану події в Казахстані не становлять загрози. "Вжито всіх заходів безпеки. Жодної небезпеки для Киргизстану немає, незважаючи на те, що Алмати знаходиться досить близько, і деструктивні сили можуть спробувати потрапити до Киргизстану", - заявив Ташієв.
Він наголосив, що киргизстанський джазмен Вікрам Рузахунов, про затримання якого повідомили казахські ЗМІ, не є терористом.
"Він доброчесна людина, і він не терорист. Нас зачепило те, що пишуть ЗМІ Казахстану. Ми надіслали туди всю потрібну інформацію. Він міг виявитися не в той час і не в тому місці. Інформація держтелеканалу Казахстану неправильна. Сусідам треба міняти риторику розслідування. Звинувачувати наших громадян у тероризмі – це неправильно", - сказав Ташієв.
Про те, що погроми в Казахстані влаштували громадяни інших держав, заявляла влада країни. 7 січня у зверненні до нації президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що винуватцями заворушень виявилися "озброєні та підготовлені бандити, як місцеві, так і іноземні".
У твіттері Токаєв написав, що їх було не менше 20 тисяч, і вони намагалися атакувати Алмати щонайменше шість разів. "Вони вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували магазини, ґвалтували жінок. На мій погляд, з терористами не може бути переговорів, ми повинні вбити їх", - йшлося у твіті. Однак пізніше це повідомлення було видалено із твіттера Токаєва.
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Киргизстану,і туда ще введуть війска)))
Провокатор з мордору...
бред. шито белыми нитками.
абсолютно случайных людей наловили и пытками заставляют признаваться в чем им нужно.
вот вам пожалуйста - прямая интервенция сначала в Беларусь, теперь в Казахстан...
То, что чуть не сделал Янукович.
рукожопы в своем репертуаре
Как раз в Зазеркалье Мордора,добродетель и есть основа террора и угроза режиму.
Он забыл добавить, что правительство, вернее его спецслубы для того и выпустило их из тюрем, чтобы "Вони вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували магазини, ґвалтували жінок."