Киргизстан направив ноту Казахстану у зв'язку із затриманням свого громадянина: У нас немає терористів. Сусідам треба міняти риторику

Влада Киргизії направила ноту в Казахстан у зв'язку із затриманням киргизького громадянина Вікрама Рузахунова, якого звинуватили в участі у заворушеннях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Анадолу", про це голова Держкомітету національної безпеки Киргизстану Камчібек Ташієв заявив у неділю журналістам.

"Жоден терорист не перейшов до Казахстану через територію Киргизстану. У Киргизстані немає терористів, якщо вони опиняться, буде вжито заходів відповідно до нашого законодавства", - сказав він.

За його словами, у Казахстані після заворушень затримано громадян Киргизстану, проте офіційної інформації від влади сусідньої країни не надходило. "Наші громадяни працюють у Казахстані. Серед них можуть бути ті, кого затримали, але офіційної інформації ми не отримали від Казахстану. Ми не знаємо імен затриманих", - наголосив Ташієв.

Глава ДКНБ додав, що для Киргизстану події в Казахстані не становлять загрози. "Вжито всіх заходів безпеки. Жодної небезпеки для Киргизстану немає, незважаючи на те, що Алмати знаходиться досить близько, і деструктивні сили можуть спробувати потрапити до Киргизстану", - заявив Ташієв.

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Він наголосив, що киргизстанський джазмен Вікрам Рузахунов, про затримання якого повідомили казахські ЗМІ, не є терористом.

"Він доброчесна людина, і він не терорист. Нас зачепило те, що пишуть ЗМІ Казахстану. Ми надіслали туди всю потрібну інформацію. Він міг виявитися не в той час і не в тому місці. Інформація держтелеканалу Казахстану неправильна. Сусідам треба міняти риторику розслідування. Звинувачувати наших громадян у тероризмі – це неправильно", - сказав Ташієв.

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Про те, що погроми в Казахстані влаштували громадяни інших держав, заявляла влада країни. 7 січня у зверненні до нації президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що винуватцями заворушень виявилися "озброєні та підготовлені бандити, як місцеві, так і іноземні".

У твіттері Токаєв написав, що їх було не менше 20 тисяч, і вони намагалися атакувати Алмати щонайменше шість разів. "Вони вбивали поліцейських та молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували магазини, ґвалтували жінок. На мій погляд, з терористами не може бути переговорів, ми повинні вбити їх", - йшлося у твіті. Однак пізніше це повідомлення було видалено із твіттера Токаєва.