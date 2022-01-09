Лідери країн ОДКБ 10 січня обговорять "заходи щодо нормалізації" ситуації в Казахстані
Лідери країн Організації Договору про колективну безпеку (Казахстан, Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан і Росія) проведуть відеоконференцію 10 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 9 січня ТАСС розповіли у пресслужбі прем'єр-міністра Вірменії, чинного голови ОДКБ Нікола Пашиняна.
У позачерговій сесії ради колективної безпеки ОДКБ візьме участь президент Росії Володимир Путін, повідомила пресслужба Кремля.
"На сесії обговорять питання "Про ситуацію в Республіці Казахстан та заходи щодо її нормалізації", – йдеться в повідомленні.
Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.
Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер 6 січня у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поневолює народи на свій вибір.
А НАТО все ніяк не може вирішити - озброювати Україну чи ні - запускати СП2 чи поки що ні - вводити жорстокі санкції або почекати коли русьня нападе - нікчемності як є
Ведмідь в барлігу, коли спить, більш активний
и шоб до 4 февраля,до олимпиады управились.
-Чого це?!
-Тому,що у каждой крысы свой угол
Дословно патриарх выразился так:
«Все мы знаем, что на территории нашей некогда единой огромной страны сегодня происходят тяжелейшие события, - сказал патриарх в слове после ночной литургии в Храме Христа Спасителя. - Люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, реально проливается кровь. И это совсем рядом, это на территории исторической Руси, и потому мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку. И сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь приклонил милость Свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы водворился мир»."
Это вброс, прошупывают общественное мение на предмет "референдума о присоединении".
Там Русью пахнет!
Там русский Ванька
Срал не раз!
https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1239978
Плевок в ордынскую душу...
Не было никакого казхстана никогда, были кочевники, а им все построили русские.
Тал что стаейка на сайте вечно живого Проханова, старика-черноспермия, сегодня о том, что "России в конце-концов придётся воссоздавать Туркестанский и Киевский военные округа. Иначе геополитические конкуренты или собственные элиты превратят постимперское пространство в царство крови и хаоса"" это вовсе не Рождественское поздравление.
"Штаб в Киеве для казахского Майдана"
https://www.youtube.com/watch?v=elZPQ1sxrIw
И нашли этот штаб сотрудники СБУ, о как:
"Сотрудники СБУ в Киеве нашли штаб лидера казахских протестов ********"
https://www.mk.ru/politics/2022/01/07/sotrudniki-sbu-v-kieve-nashli-shtab-lidera-kazakhskikh-protestov-ablyazova.html