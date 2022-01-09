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Новини
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Лідери країн ОДКБ 10 січня обговорять "заходи щодо нормалізації" ситуації в Казахстані

Лідери країн ОДКБ 10 січня обговорять

Лідери країн Організації Договору про колективну безпеку (Казахстан, Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан і Росія) проведуть відеоконференцію 10 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 9 січня ТАСС розповіли у пресслужбі прем'єр-міністра Вірменії, чинного голови ОДКБ Нікола Пашиняна.

У позачерговій сесії ради колективної безпеки ОДКБ візьме участь президент Росії Володимир Путін, повідомила пресслужба Кремля.

"На сесії обговорять питання "Про ситуацію в Республіці Казахстан та заходи щодо її нормалізації", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан скликає саміт ОДКБ

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.

Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

Також читайте: Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

У четвер 6 січня у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

Казахстан (873) ОДКБ (102) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+11
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09.01.2022 14:48
+10
Какие лидеры одкб? Террористическая организация диктаторов и террористов они а не лидеры.
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09.01.2022 14:43
+8
ОДКБ - Организованные Диктаторы Кровавые Беспредельники.
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09.01.2022 14:48
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На тих довбнів НАТО напало
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09.01.2022 14:23 Відповісти
НАТО потрібно перейменовувати у суспільство захисту ЛГБТ спільнот. Путін робить, що хоче - віджимає території за територією -
поневолює народи на свій вибір.

А НАТО все ніяк не може вирішити - озброювати Україну чи ні - запускати СП2 чи поки що ні - вводити жорстокі санкції або почекати коли русьня нападе - нікчемності як є
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09.01.2022 14:41 Відповісти
Вони живуть в іншому світі.
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09.01.2022 14:42 Відповісти
«Вони» живуть в реальному світі, на відміну від вас.
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09.01.2022 14:47 Відповісти
Свіі парадів лезбійок обох статей
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09.01.2022 15:02 Відповісти
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09.01.2022 14:43 Відповісти
...действующего президента
Ведмідь в барлігу, коли спить, більш активний
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09.01.2022 15:09 Відповісти
Здохни пітар.
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09.01.2022 14:46 Відповісти
а толку?вот ШОС соберется,чета порешает и расскажет вас,как надо.
и шоб до 4 февраля,до олимпиады управились.
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09.01.2022 14:31 Відповісти
Хрен бычий пашинян конечно красавчик. Сам на этой волне пришел к власти,а теперь вещает о "нормализации обстановки после беспорядков" в другой стране. Жесть просто .
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09.01.2022 14:32 Відповісти
Какие лидеры одкб? Террористическая организация диктаторов и террористов они а не лидеры.
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09.01.2022 14:43 Відповісти
ОДКБ - Организованные Диктаторы Кровавые Беспредельники.
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09.01.2022 14:48 Відповісти
Оганізатори Кривавої Бійні
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09.01.2022 14:59 Відповісти
Один дід- купа бід.
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09.01.2022 16:08 Відповісти
Они соберутся и ***** им расскажет какое у них мнение и что он решил.
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09.01.2022 14:46 Відповісти
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09.01.2022 14:48 Відповісти
Зграя старих щурів-проглотів
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09.01.2022 15:04 Відповісти
Угловые идут занять свой угол куме.
-Чого це?!
-Тому,що у каждой крысы свой угол
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09.01.2022 15:25 Відповісти
"Патриарх Кирилл назвал Казахстан «исторической Русью»

Дословно патриарх выразился так:
«Все мы знаем, что на территории нашей некогда единой огромной страны сегодня происходят тяжелейшие события, - сказал патриарх в слове после ночной литургии в Храме Христа Спасителя. - Люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, реально проливается кровь. И это совсем рядом, это на территории исторической Руси, и потому мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку. И сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь приклонил милость Свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы водворился мир»."

Это вброс, прошупывают общественное мение на предмет "референдума о присоединении".
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09.01.2022 14:48 Відповісти
Один нарот?
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09.01.2022 14:53 Відповісти
Там русский дух,
Там Русью пахнет!
Там русский Ванька

Срал не раз!
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09.01.2022 15:02 Відповісти
ГУНДОСИТ ИДИОТ Русь..которая никак не относистя к мошканским зщиким обезьянкам того периода... Киевские князья пусть и предавши Киев построив Богадельню на болотах хоть научили обезьянок тамошних по земле ходить правда что то сделать руками не могут..те только выучили зубами вгрызаться в глотку.. всю Историю Мошкании они бы лучше Орду вспомнили и кому дань платили 450 лет тому самому Казахстану.... который они усмиряют....
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09.01.2022 15:09 Відповісти
вот ссылка мне лично интересна была эта статья...

https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1239978

Плевок в ордынскую душу...
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09.01.2022 15:10 Відповісти
Понятно?
Не было никакого казхстана никогда, были кочевники, а им все построили русские.

Тал что стаейка на сайте вечно живого Проханова, старика-черноспермия, сегодня о том, что "России в конце-концов придётся воссоздавать Туркестанский и Киевский военные округа. Иначе геополитические конкуренты или собственные элиты превратят постимперское пространство в царство крови и хаоса"" это вовсе не Рождественское поздравление.
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09.01.2022 14:51 Відповісти
Від однієї абревіатури цього збіговиська тхне совком
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09.01.2022 15:01 Відповісти
БДСМ)
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09.01.2022 15:04 Відповісти
О Де Комуністична Партія
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09.01.2022 15:06 Відповісти
лідери на літеру "п"
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09.01.2022 15:05 Відповісти
А вот и "украинский след" нашелся , страна.ua выср*лась:
"Штаб в Киеве для казахского Майдана"
https://www.youtube.com/watch?v=elZPQ1sxrIw

И нашли этот штаб сотрудники СБУ, о как:
"Сотрудники СБУ в Киеве нашли штаб лидера казахских протестов ********"
https://www.mk.ru/politics/2022/01/07/sotrudniki-sbu-v-kieve-nashli-shtab-lidera-kazakhskikh-protestov-ablyazova.html
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09.01.2022 15:07 Відповісти
Та мені від начальника зелі, д'єрьмака тхне совком та *уйловськім гімнОм від папи шури гебнявого з кривого рогу! Боже, які ж вони убогі та вонючі! Коли вже повиздихають ті потвори малороські?!
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09.01.2022 15:14 Відповісти
А что обосранное клоунское ничтожество в косоворотке? Его молчание против массового убийства людей в Казахстане - это еще одно подтверждение, что это дерьмо поддерживает кремлефашистов и их варварские способы борьбы с собственным народом
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09.01.2022 15:19 Відповісти
Яка повнісінька,чарівна,дзорієнтація- Відсутність зв'язку Й,усій усе,суцільий Пластилін. До кулемета потрібна Рація
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09.01.2022 15:26 Відповісти
Сначала мы создаём проблему,а потом боремся с ней"-краткая повестка заседания ОДКБ
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09.01.2022 15:33 Відповісти
 
 