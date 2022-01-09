Лідери країн ОДКБ 10 січня обговорять "заходи щодо нормалізації" ситуації в Казахстані

Лідери країн Організації Договору про колективну безпеку (Казахстан, Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан і Росія) проведуть відеоконференцію 10 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 9 січня ТАСС розповіли у пресслужбі прем'єр-міністра Вірменії, чинного голови ОДКБ Нікола Пашиняна.

У позачерговій сесії ради колективної безпеки ОДКБ візьме участь президент Росії Володимир Путін, повідомила пресслужба Кремля.



"На сесії обговорять питання "Про ситуацію в Республіці Казахстан та заходи щодо її нормалізації", – йдеться в повідомленні.





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Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.

Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер 6 січня у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.