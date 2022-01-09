"Миротворці" з країн ОДКБ взяли під охорону стратегічні об'єкти у Казахстані, РФ вводить все більше військ до країни. ВIДЕО

Низку стратегічних об'єктів у Казахстані передали під охорону об'єднаному "миротворчому" контингенту країн-членів ОДКБ. До країни й надалі прибувають російські військові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента Казахстану.

"Правоохоронні органи та збройні сили вживають заходів задля відновлення порядку та законності в країні, забезпечується дотримання режиму надзвичайного стану у регіонах. Виставлено блокпости, об'єднаному миротворчому контингенту держав-учасниць ОДКБ під охорону передано низку стратегічних об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що силові структури здійснюють зачистку населених пунктів. Проводяться оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання "терористів", збору та документування доказової бази, проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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