Українці масово їдуть в Євросоюз після завершення свят. На кордоні - черги з автівок, - Держприкордонслужба

У пунктах пропуску на кордоні України 9 січня фіксують збільшення пасажиро-транспортного потоку. Виїзд громадян з України переважає над в’їздом, особливо на ділянках кордону з країнами Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Так, на кордоні відмічають зростання пасажиропотоку, особливо на західному напрямку. Це відбувається переважно через те, що українці прямують закордон після завершення новорічно-різдвяних свят.

Перед деякими пунктами пропуску, зокрема "Краківець", "Шегині" та "Грушів", виникає скупчення транспортних засобів, які налічують в середньому від 80 до 150 автівок: як легкових, так і вантажних.

Водночас черги відсутні перед пунктами пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця". Українцям радять, за можливості, обрати пункти пропуску з найменшим накопиченням автотранспорту.

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Крім того, для тих подорожуючих осіб, які не зробили ПЛР-тести на ковід за 24 години до в’їзду в Польщу, біля пунктів пропуску "Краківець", "Шегині", "Рава-Руська" та "Ягодин" працюють відповідні мобільні лабораторії – ця процедура також може уповільнювати прикордонно-митний рух.

Загалом за минулу добу, 8-9 січня, кордон держави перетнуло майже 100 тис. осіб та 17,5 тис. автомобілів. У тому числі на західному напрямку держрубіж перетнуло 32,7 тис. осіб та 7,8 тис. транспорту.

З метою забезпечення ритмічності пропускних операцій Державна прикордонна служба України збільшила кількість прикордонних нарядів, аби пропуск був максимально швидким і водночас відповідав критеріям безпеки.

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