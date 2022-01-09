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Білорусь (7833) мігранти (1074) Польща (8246)

Мігранти з петардами та камінням знову намагалися прорвати польсько-білоруський кордон

Минулої ночі 33 іноземці силою намагалися прорватися через польсько-білоруський кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Прикордонна служба Польщі повідомляє у твіттері.

"В суботу, 8 січня, польсько-білоруський кордон нелегально перетнули лише 10 осіб, проте ніч проти неділі була неспокійною. Сьогодні до 7-ї години ранку (за місцевим часом) затримано 33 іноземці на відрізках кордону, що охороняються прикордонними заставами в Черемсі і Шудзялово. Представниця Прикордонної служби потрапила до лікарні", - йдеться в повідомленні.

W sobotę 08.01 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć tylko 10 os.,ale noc sobota/niedziela nie była już spokojna.
Dziś do godz.07.00 rano zatrzymano 33 cudzoziemców,którzy siłowo forsowali gr. na odcinkach #PSGCzeremcha i #Szudziałowo Funkcjonariuszka SG trafiła do szpitala. pic.twitter.com/EyHutlXn6f

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 9, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Білорусі в Польщу проривалися мігранти, форсувавши дві річки

Також зазначається, що під час спроб силового перетину польсько-білоруського кордону іноземці та білоруські спецслужби кидали у бік польських патрулів не лише каміння, але й шумові петарди.

"Представниця Прикордонної служби отримала травму голови, вона перебуває в лікарні", - підкреслюється в повідомленні.

Podczas dzisiejszych siłowych prób forsowania gr.🇵🇱🇧🇾 na odcinkach #placówkaSG w Czeremsze oraz w Szudziałowie, cudzoziemcy i służby🇧🇾rzucały w stronę patroli🇵🇱 nie tylko kamieniami,ale również petardami hukowymi.
Funkcjonariuszka SG doznała obrażeń głowy, przebywa w szpitalu. pic.twitter.com/W7LvYLzQAI

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 9, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маршрут через Білорусь - найбільша загроза нелегальної міграції, - Прикордонна служба Польщі

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Топ коментарі
+6
с гладкоствольного солью приголубить их
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09.01.2022 17:39
+6
Пусть прорываются в Казахстан.
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09.01.2022 17:53
+6
Поляки - молодці . Тримають границю чітко . В невеликі групи диверсантів-провокаторів можна сіллю стріляти . Більші - поливати з водометів гноївкою зі свинарника . Москалів цей запах навіть приваблює , бо вони в гімні народжуються й все життя в ньому живуть (запах рассєі), а от іракці стараються уникати , їм неприємно це і противно.
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09.01.2022 18:52
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Снова. И будут далее. Путлер уже ведёт атаку на Польшу - и то ли ещё будет.
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09.01.2022 17:38 Відповісти
какими средствами может, такими и ведет
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09.01.2022 19:07 Відповісти
Мыши плакали кололись , но продолжали жрать кактус.
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09.01.2022 17:38 Відповісти
"Минувшей ночью 33 иностранца силой пытались прорваться через польско-белорусскую границу" шел 3022-й год
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09.01.2022 19:08 Відповісти
с гладкоствольного солью приголубить их
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09.01.2022 17:39 Відповісти
Пусть прорываются в Казахстан.
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09.01.2022 17:53 Відповісти
Это нападение на ЕС и именно так это воспринимают в кремле. Но другие государства ЕС надеются отсидеться. Они воспринимают это как атаку только на Польшу. И в кремле это понимают как приглашение. Так же действовал и Гитлер. Все идёт к тому что придется его как и Гитлера успокаивать. Всем миром придется. Но власти ЕС не хотят видеть очевидное. Понаставили на посты пластилиновых можобаб. Только вопросы гендера их и волнуют. Наверное им не по душе Польша с ее консерватизмом.
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09.01.2022 18:02 Відповісти
Они все члены клуба глобалистов и разыгривают спектакли для пипла. ВСЕ в одном клубе.
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09.01.2022 18:06 Відповісти
представим себе ситуацию..... за спинами мигрантов вдруг обрушился Кремпулька Москва и вся Россия..... Белоруссия продержалась пару суток и рухнул Минск и все остальное ..что будет дальше.... а дальше будет интересней прилетят пара F-15/ F-16 Польских ВВС и по лагерю мигрантов прямой наводкой не перелетая границу отстреляют ракетами.. с бинарными головками или шариками.. или касеnные бомбы.. или даже пару фосфорных.. и дальше-- мигранты будут бежать без оглядки аж до Австралии... по воде....
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09.01.2022 18:09 Відповісти
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09.01.2022 18:15 Відповісти
если начнётся,бульбаши их сами перестреляют,чтобы под ногами не путались..
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09.01.2022 21:48 Відповісти
Это агрессия. Почему в Казахстане для защиты государства можно стрелять, а при прорыве границы ЕС в Польше нельзя?
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09.01.2022 18:10 Відповісти
Просто НАТО должно дать мизды блоку ОДКБ
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09.01.2022 18:18 Відповісти

прорвать польско-белорусскую границу .
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09.01.2022 18:16 Відповісти
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09.01.2022 18:30 Відповісти
Поляки - молодці . Тримають границю чітко . В невеликі групи диверсантів-провокаторів можна сіллю стріляти . Більші - поливати з водометів гноївкою зі свинарника . Москалів цей запах навіть приваблює , бо вони в гімні народжуються й все життя в ньому живуть (запах рассєі), а от іракці стараються уникати , їм неприємно це і противно.
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09.01.2022 18:52 Відповісти
Гноивкой поливать нельзя, потому что их тогда от кацапов не отличишь
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09.01.2022 19:53 Відповісти
Смотрите казахи, как узурпаторы направляют чужих и организуют беспорядки, а вас за протесты убивают чужие.
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09.01.2022 19:18 Відповісти
 
 