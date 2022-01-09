"Ялти-2 бути не може": Боррель про вимоги Кремля щодо "гарантій безпеки"
Обговорення вимог Кремля щодо "гарантій безпеки" під час засідання Ради НАТО-РФ не передбачає їхнього схвалення.
Таку позицію висловив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму блозі, оприлюдненому 9 січня, повідомляє Цензор.НЕТ
За його словами, кілька пропозицій Росії несумісні з принципами європейської безпеки, зокрема з Гельсінським Заключним актом 1975 року.
"Діалог з Росією на засіданні Ради НАТО-Росія не передбачає схвалення пропозицій Росії, а скоріше пропонує платформу для дипломатичних дискусій, відповідно до наших інтересів безпеки та підтверджуючи фундаментальні принципи європейської безпеки та стабільності. Наприклад, можуть бути корисними пропозиції щодо створення механізмів антикризового управління", - зазначив Боррель.
Він також зазначив, що попри бажання Росії повернутися до розмежування сфер впливу як за часів холодної війни, цього вже бути не може.
"Здається, російське керівництво має намір повернути годинник назад, до старих часів логіки холодної війни. Такий тип розмежування сфер впливу не належить до 2022 року: Ялти-2 бути не може", - наголосив Боррель.
Також дипломат додав, що без європейців нічого не буде обговорюватися про безпеку в Європі, також, як без України немає бути дискусій щодо неї.
Будь ласка, зачекайте...
Хтось ніяк нажертись не може.
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1480150205504835591 3 ч
все за сценарієм попередніх років: 2020 Буковель-Оман, 2021 Буковель-Катар, 2022: Буковель-.... Цікаво де на цей раз куратор призначив зустріч? І через скільки днів МЗЧ вилізе на публіку?
Микола Бульба
@SantaNikol
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https://twitter.com/SantaNikol/status/1480205816246542339 5 мин
Він поїхав в Катар на явку ФСБ за інструкціями, а маскується Їндійським океаном.
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тут, уважаемый еврокомиссар, уже не до Хельсинского заключительного акта.
тут уже дело может дойти до простого заключительного акта.
а я-то думаю, почему в России фубль грохнулся в два раза и они слезно молят снять санкции каждый год.
Смартфоны эпл тоже можно запретить. И что??
@VALMICHEL7
Зеленский: «Президент не может отдыхать, когда в стране идет война». А Вовочка может. Потому что какой он на*й президент?
или таки лимфоузлы уже наружу лезут?
Ему еще в подбородок и в скулы филеры вставили - жир с жопы взяли и загнали под кожу на лице.
Обычное дело.
Поэтому такие как вы не "простой народ", вы их сообщники.
Но ему уже там сидеть не долго осталось.
Это его имя собственное, известное благодаря Украинцам всему миру.
Хай збирає там Лукашенко з Кім Чен Ином та малює з ними зони впливу.
было бы всё хорошо были бы спокойны как двери и хитро бы улыбались
Да.После падения режима Пуйла,Мордору нужны будут европейские кризисные менеджеры управлять распадом и контролить ЯО.Для этого уже сегодня треба начинать работать в этом направлении и создавать группы кризисных менеджеров на сворованный у москалей триллион,хранящийся в Западных банках.Бо
Про застосування санкцій проти телеканалу НАШ, який поширює російську пропаганду
https://petition.president.gov.ua/petition/131288
@SergejTalk
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https://twitter.com/SergejTalk/status/1480186672046297092 3 год
Российская делегация уже в Женеве. У неё две важные задачи: 1. Показать кулаки американцам 2. Закупиться сырами, колбасой и шмотками. Ибо может быть другого раза уже и не будет!