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дипломатія (701) Боррель (1074)

"Ялти-2 бути не може": Боррель про вимоги Кремля щодо "гарантій безпеки"

Обговорення вимог Кремля щодо "гарантій безпеки" під час засідання Ради НАТО-РФ не передбачає їхнього схвалення.

Таку позицію висловив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму блозі, оприлюдненому 9 січня, повідомляє Цензор.НЕТ

За його словами, кілька пропозицій Росії несумісні з принципами європейської безпеки, зокрема з Гельсінським Заключним актом 1975 року.

"Діалог з Росією на засіданні Ради НАТО-Росія не передбачає схвалення пропозицій Росії, а скоріше пропонує платформу для дипломатичних дискусій, відповідно до наших інтересів безпеки та підтверджуючи фундаментальні принципи європейської безпеки та стабільності. Наприклад, можуть бути корисними пропозиції щодо створення механізмів антикризового управління", - зазначив Боррель.

Він також зазначив, що попри бажання Росії повернутися до розмежування сфер впливу як за часів холодної війни, цього вже бути не може.

"Здається, російське керівництво має намір повернути годинник назад, до старих часів логіки холодної війни. Такий тип розмежування сфер впливу не належить до 2022 року: Ялти-2 бути не може", - наголосив Боррель.

Також дипломат додав, що без європейців нічого не буде обговорюватися про безпеку в Європі, також, як без України немає бути дискусій щодо неї.

Автор: 
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Топ коментарі
+37
Какая Ялта-2 для Параши? Только Нюрнберг-2 для Раши панове!
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09.01.2022 17:58
+23
В комуністів завжди проблеми з хлібом.
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09.01.2022 18:03
+20
Вал Мишель


@VALMICHEL7



Зеленский: «Президент не может отдыхать, когда в стране идет война». А Вовочка может. Потому что какой он на*й президент?
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09.01.2022 18:23
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гарантия будут даны другим способом

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09.01.2022 17:57 Відповісти
В комуністів завжди проблеми з хлібом.
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09.01.2022 18:03 Відповісти
НЮНРБЕРГ 2 ТОЧНО НАДА И ДАВНО ПО МОСКОВСКИМ УБЛЮДКАМ....
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09.01.2022 18:10 Відповісти
І з мізками.
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09.01.2022 18:23 Відповісти
Навіть при кожному врожайному році, яким був і 2021, про що салютували в новинах. Зате ціни на хліб постійно повзуть вгору.
Хтось ніяк нажертись не може.
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09.01.2022 21:24 Відповісти
да за границу продали хлеб, у нас же экспортом зарабатывают, масло и зерновые и металл - это наши деньги.
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10.01.2022 00:08 Відповісти
это мне, это тебе, это опять мне
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09.01.2022 18:05 Відповісти
При всій повазі до "Прямого" - останнім часом там інколи таку "дічь" несуть, що ні на який кол не натягнеш. Олія в них вже по 82. А реклама-розводняк то медалі до 30-річчя безплатні з доставкою за 100 грн., тепер щось там інше від тієї ж контори з власниками в мацкві...
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09.01.2022 18:21 Відповісти
Можу тільки про олію: на Розетці ціна 67грн. за 850мл. За літру - 78,72грн. Хоча, якщо фасувати по 200мл. ціна буде значно кращою - 15.76грн.
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09.01.2022 19:20 Відповісти
и доставка выйдет гривен в 60 по Нова Пошта потому что многие магазины боятся Укрпошты, но там цена намного ниже. Разницы мало между ними.
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10.01.2022 00:06 Відповісти
Як же повезло "свідкам цибулі по 30", збулися їхні мрії. Скоро і "лимони" у кишенях знайдуть
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09.01.2022 19:21 Відповісти
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09.01.2022 17:58 Відповісти
Какая Ялта-2 для Параши? Только Нюрнберг-2 для Раши панове!
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09.01.2022 17:58 Відповісти
та достаточно гааги .чо мы будем ***** романтизировать до уровня гитлера?
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09.01.2022 18:20 Відповісти
Это верно, только в клетке и в Гаагу. Это необходимо, потому что если раньше приблизительно раз в несколько сотен лет такие маньяки с шизофренической склонностью к мировому господству появлялись, то сейчас имеем рабссийский рейх с сателлитами. И то не прошло и 100 лет с момента уничтожения 3 рейха нацистов.
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09.01.2022 18:36 Відповісти

























******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1480150205504835591 3 ч



все за сценарієм попередніх років: 2020 Буковель-Оман, 2021 Буковель-Катар, 2022: Буковель-.... Цікаво де на цей раз куратор призначив зустріч? І через скільки днів МЗЧ вилізе на публіку?




Микола Бульба


@SantaNikol

·
https://twitter.com/SantaNikol/status/1480205816246542339 5 мин



Він поїхав в Катар на явку ФСБ за інструкціями, а маскується Їндійським океаном.

Цитировать твит
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09.01.2022 17:59 Відповісти
"За його словами, кілька пропозицій Росії несумісні з принципами європейської безпеки, зокрема з Гельсінським Заключним актом 1975 року. Джерело: "

тут, уважаемый еврокомиссар, уже не до Хельсинского заключительного акта.
тут уже дело может дойти до простого заключительного акта.
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09.01.2022 18:04 Відповісти
тим часом кацап який прилетів на переговори заявив журналістам "https://vz.ru/redir/?source=vz_hour_news&id=1137922&vzurl=/news/2022/1/9/1137922.html Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года " у кацапів походу зовсім дах поїхав,з ким там що обговорювати?
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09.01.2022 18:06 Відповісти
Украина сама должна решать где может быть НАТО, а не люди с полвиной туалетов на улице. Ун их даже статьи в масс-медиа "почему на России лучше применять уличный туалет".
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09.01.2022 23:37 Відповісти
Хорошо бы, но слабо верится. Ялты-1 тоже не должно было быть. А поделили Европу и не поперхнулись.
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09.01.2022 18:06 Відповісти
Это хорошо, что они чётко понимают к чему ведёт Путин.
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09.01.2022 18:16 Відповісти
не прошло и 8 лет, как риторика слегка изменилась
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09.01.2022 18:21 Відповісти
то есть ты хочешь сказать что в 14 году Европа и США не ввели санкции против России?
а я-то думаю, почему в России фубль грохнулся в два раза и они слезно молят снять санкции каждый год.
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09.01.2022 19:24 Відповісти
это неадеквантно мягкие санкции на тяжелое преступление.
Смартфоны эпл тоже можно запретить. И что??
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09.01.2022 19:28 Відповісти
О чем говорить с отморозком, который вытер публично задницу Будапештским меморандумом ? Санкций по полной, под плинтус суку и ракет больше много и разных.
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09.01.2022 18:21 Відповісти
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09.01.2022 18:23 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7



Зеленский: «Президент не может отдыхать, когда в стране идет война». А Вовочка может. Потому что какой он на*й президент?
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09.01.2022 18:23 Відповісти
За два з половиною років своєї каденції "найвеличніший лідер світу" провів на відпочинку 214 днів.
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09.01.2022 18:27 Відповісти
тут спор зашел...шо там у этого ********* за щекой?переговорное устройство или бронещиток?
или таки лимфоузлы уже наружу лезут?

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09.01.2022 18:25 Відповісти
с этой головы столько всего лезет - у всего мира волосы дыбом встают, что уже не до лимфоузлов
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09.01.2022 18:30 Відповісти
Это у него бронепамперс задрался...
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09.01.2022 18:31 Відповісти
Скоро мимо будет пробегать зайчик с циррозом печени и будет тоже завещать долго жить
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09.01.2022 18:47 Відповісти
Наверное капсула с новичком Гааги боится
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09.01.2022 18:53 Відповісти
Да такой капсулой всю армию нарабсеи можно травонуть.
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09.01.2022 18:59 Відповісти
Скрипалей же до смерти не траванули. Новичок абы что, литру надо. То ли дело виикс пару капель на кожу и кирдык
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09.01.2022 19:21 Відповісти
VX стоит на вооружении России и США. В высоким дозах убивает за 15 минут. Им убили брата северокорейского диктатора, накинув на лицо платок смоченный (хотя странно ведь это газ, хотя в Вики пишут что для спасения отравленного нужно смахнуть с кожи оставшиеся капли, короче это походу человеческий дихлофос. Кстати, разработался по ошибке при экеспериментах с отравой от насекомых (инсектицидами). . При попытке спасти человека колется две дозы антидота - если колите больше двух то пациент уходит от передоза спасительным лекарством.
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09.01.2022 23:52 Відповісти
Применяется и капельно-жидком состоянии
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10.01.2022 06:14 Відповісти
VX уже не состоит на вооружении ни у кого : в соответствии с Договором его запасьі УНИЧТОЖЕНЬІ . Россия просто затихарила "Новичек" , имеющий совсем другую формулу и формально не подпадающий под документьі ОЗХО.
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10.01.2022 07:35 Відповісти
То в нього щока розтяглася ,, ну ви зрозуміли від чого . .
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09.01.2022 18:57 Відповісти
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09.01.2022 19:44 Відповісти
обычный шрам после операции круговой подтяжки рожи лица.

Ему еще в подбородок и в скулы филеры вставили - жир с жопы взяли и загнали под кожу на лице.
Обычное дело.

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09.01.2022 19:26 Відповісти
это его таким азиатом сделали чтобы кавказцы в москве на застрелили?
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09.01.2022 23:55 Відповісти
Шо, шо!!!. Ялдило звичайнісенке, або прутень неймовірний.
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09.01.2022 20:08 Відповісти
"Жировик" мабуть!
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09.01.2022 21:12 Відповісти
Есть только одни гарантии безопасности для цивилизованного мира- полное уничтожение параши вместе с её гнилым народцем. В средствах для достижения этой цели Штатам и НАТО стесняться не надо. Удар должен быть молниеносным, глобальным и уничтожающим парашу со 100% гарантией. В ответ ни одна ржавая лоханка не должна ни взлететь, ни выплыть.
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09.01.2022 18:29 Відповісти
И не жалко простого народа?
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09.01.2022 19:23 Відповісти
Абсолютно. А вы в Беларуси больше }{уйлу с Лукой дупу лижите- вместе с ними в их "рай" попадёте.
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09.01.2022 19:27 Відповісти
Ну а если вас под термоядерный удар или а нас за шо?
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09.01.2022 19:28 Відповісти
Я же объяснил- за лизание жопы }{уйла и Луки.
Поэтому такие как вы не "простой народ", вы их сообщники.
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09.01.2022 19:32 Відповісти
Ну вы Америке лижет. Это нормально. У нас Путин в кресле президента не сидел и прокурора за шесть часов не менял, а у вас Байден и сидел и менял
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09.01.2022 19:34 Відповісти
В слове }{уйло 5 ошибок, а в кресле президента у нас сидит не Байден, а Беня.
Но ему уже там сидеть не долго осталось.
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09.01.2022 19:37 Відповісти
Ошибок у меня нет. Я не привык оскорблять людей. И таки да Байден в кресле Порошенко сидел на каком-то совещании. Было в СМИ
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09.01.2022 19:40 Відповісти
А }{уйло не человек и слово это не оскорбление.
Это его имя собственное, известное благодаря Украинцам всему миру.
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09.01.2022 19:42 Відповісти
Ну Вы его можете обзывать как Вам угодно. Как в поговорке хоть горшком нозови
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09.01.2022 19:44 Відповісти
Я же Вас не обзываю. Потому что Вы (я надеюсь) не убийца, не кровавый маньяк, не педофил и не зоофил. А }{уйло всё это вместе. Поэтому предлагаю закончить эту дискуссию- я не собираюсь Вас переубеждать, но Ваше мнение разделяют многие и у нас. Поэтому я это пишу не для Вас, а для них. А мне завтра рано утром на работу ехать. Так что спокойной ночи.
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09.01.2022 19:49 Відповісти
Взаимно
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09.01.2022 19:53 Відповісти
стрнная беларусская терпила. Вам этот диктатор всю жизнь испортил, забрав стооько возможностей у миллионов детй и потосства, а его защищаете так до полслднего даже написывая любые бредовые строчки, лишь бы только вашему собеднику стало езщё хуже. Ох и убеждённый мине+чик.
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09.01.2022 23:58 Відповісти
да не спамьте вы его, не портите прикол. Дайте этого динозавтра на свет вытянуть.
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09.01.2022 23:59 Відповісти
Испортил жизнь в смысле убивать и грабить магазины не даёт? А и ещё карточки на продовольствие пока вводить не пытается. А возможностей у наших детей и внуков нормальные. Хочешь учись. У меня дети с высшим и среднеспециальным, внук мастер леса, у знакомых врачи, инженера. Ну а кто не учится идут работать. Вольному воля
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10.01.2022 06:23 Відповісти
Ей бульбаш,тьІ что ищешь провокатор на украинских сайтах? Иди со... своему бульбофюреру.
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10.01.2022 09:10 Відповісти
Если начнется термоядерная война все там будем. Уже наверху Петр будет разбираться кого в рай а кого в ад
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09.01.2022 19:30 Відповісти
Только }{уйло раньше, а мы попозже.
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09.01.2022 19:33 Відповісти
Это уж как выйдет
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09.01.2022 19:36 Відповісти
Провокатор изьІди.
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10.01.2022 09:12 Відповісти
И кто даст гарантию что Периметр или как его называют Мертвая рука не сработает, тогда всем капут
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09.01.2022 19:27 Відповісти
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09.01.2022 19:35 Відповісти
Совершенно верно в том случае что будет кому страховку получать
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09.01.2022 19:38 Відповісти
Форс-мажор при страховании никто не отменяет.
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09.01.2022 19:39 Відповісти
Согласен
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09.01.2022 19:41 Відповісти
Замість Ялти треба запропонувати Путіну Геленджик.

Хай збирає там Лукашенко з Кім Чен Ином та малює з ними зони впливу.
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09.01.2022 18:30 Відповісти
так шо вони хочуть: єлбаси, чи гарантій?
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09.01.2022 18:32 Відповісти
Это ж надо ,восьмой год,так было давить санкциями свинособак,что оно поглотило две огромные территории в конце концов...неужели не понятно,что ваше "дипумиротворение"на кацапдегенератов не действует...
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09.01.2022 18:40 Відповісти
да всё действует! разве не видно какая у кацапов истерика началась? уже на крик срываются!
было бы всё хорошо были бы спокойны как двери и хитро бы улыбались
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09.01.2022 20:19 Відповісти
Они себя считают равными развитым странам, это умиляет)
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09.01.2022 18:58 Відповісти
а ты себя считаешь самым умным - это даже не удивляет.
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09.01.2022 19:27 Відповісти
Например, могут быть полезными предложения по созданию механизмов антикризисного управления", - сказал Боррель.
Да.После падения режима Пуйла,Мордору нужны будут европейские кризисные менеджеры управлять распадом и контролить ЯО.Для этого уже сегодня треба начинать работать в этом направлении и создавать группы кризисных менеджеров на сворованный у москалей триллион,хранящийся в Западных банках.Бо
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09.01.2022 19:18 Відповісти
Петиция Стерненко
Про застосування санкцій проти телеканалу НАШ, який поширює російську пропаганду

https://petition.president.gov.ua/petition/131288
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09.01.2022 19:26 Відповісти
По ходу санкціонувати треба і телеканал зРада.
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09.01.2022 19:51 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
https://twitter.com/SergejTalk/status/1480186672046297092 3 год



Российская делегация уже в Женеве. У неё две важные задачи: 1. Показать кулаки американцам 2. Закупиться сырами, колбасой и шмотками. Ибо может быть другого раза уже и не будет!
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09.01.2022 19:51 Відповісти
Ты забыл прокси выключить. Не брызгай слюной.
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09.01.2022 21:51 Відповісти
Купи мелофан у алисы, перенесиьс в прошлое и оттуда пиши ванька ты видать на работе в лахтино бунул, бывает.
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09.01.2022 22:05 Відповісти
Ну ЯКА Ялта-2? обісрана підораша і ссср ? При цьому ссср положив на жеротвник сотні мільйонів жертв. Це те саме як тепершній жебрак в минулому заможна людина.
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09.01.2022 22:03 Відповісти
 
 