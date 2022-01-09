Війська РФ двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі, український воїн зазнав бойового травмування
Від початку доби, 9 січня, з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби операції Об’єднаних сил у фейсбуці.
Так, у бік Попасної збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Катеринівки окупанти обстрілювали позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
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"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав
бойове травмуванняпоранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Швидкого одужання нашому захисникові.
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