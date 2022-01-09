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Війська РФ двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі, український воїн зазнав бойового травмування

Війська РФ двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі, український воїн зазнав бойового травмування

Від початку доби, 9 січня, з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби операції Об’єднаних сил у фейсбуці.

Так, у бік Попасної збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки окупанти обстрілювали позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські бійці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок обстрілів військ РФ на Донбасі, за добу - 6 порушень "тиші", - штаб ООС

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Словоблуди, довбані.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове травмування поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Швидкого одужання нашому захисникові.
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09.01.2022 18:39 Відповісти
Никоим образом не пытаюсь умничать, но боевая травма не ранение непосредственно поражающими элементами боеприпаса. Например засыпало хлопца от близкого взрыва в блиндаже или в траншее, получил повреждение засыпанным грунтом. Это я к тому, что не надо искать зраду там где ее нет.
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09.01.2022 18:44 Відповісти
Кому війна, а в кого ''життя повністю вдалося''... З снігу на моря...

Хроніки "найвеличнішого": Перевтомлений гарант з вірним Єрмаком знов вирушив до теплого океану
https://patrioty.org.ua/blogs/khroniky-naivelychnishoho-perevtomlenyi-harant-z-virnym-iermakom-znov-vyrushyv-do-teploho-okeanu-405893.html
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09.01.2022 19:06 Відповісти
Это вполне прогнозируемо. И отдохнуть и указания бункерфюрера получить.
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09.01.2022 19:14 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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09.01.2022 22:52 Відповісти
 
 