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США (20972) Блінкен (1145)

Блінкен: Не очікуємо проривів на переговорах з РФ щодо "гарантій безпеки"

Блінкен: Не очікуємо проривів на переговорах з РФ щодо

В США не очікують проривів на перемовинах щодо "гарантій безпеки" для Росії, які почнуться ввечері 9 грудня в Женеві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Я не думаю, що наступного тижня ми побачимо будь-які прориви", - сказав Блінкен.

За його словами, в ході зустрічі може бути досягнутий прогрес у розв'язанні питань, що викликають заклопотаності у обох сторін. Дипломат додав, що це сприятиме поліпшенню безпеки.

"Будь-який прогрес, якого ми хочемо домогтися, можливий тільки на обопільній основі", - додав держсекретар.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен нагадав, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО: "Ми готові рішуче відповісти на подальшу агресію"

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Топ коментарі
+14
НАТО потрібно готуватись до війни, а не до гарантій безпеки. Їх не буде.
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09.01.2022 18:45
+11
Насам перед треба готоватись до війни Україні на НАТО Хутін не попре зассить а ось на Україну попре! Ще ця потвора сподівається що якась частина мудрого наріда буде зустрічати його квітами!
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09.01.2022 18:49
+6
НАрабсея развалится без войны.
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09.01.2022 18:50
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НАТО потрібно готуватись до війни, а не до гарантій безпеки. Їх не буде.
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09.01.2022 18:45 Відповісти
НАрабсея развалится без войны.
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09.01.2022 18:50 Відповісти
Насам перед треба готоватись до війни Україні на НАТО Хутін не попре зассить а ось на Україну попре! Ще ця потвора сподівається що якась частина мудрого наріда буде зустрічати його квітами!
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09.01.2022 18:49 Відповісти
З ким і головне навіщо ви перемовляєтесь?
Росія абсолютно недоговороздатна. Вони порушать любі, хоч підписані кров`ю, угоди якщо побачать в тому свою вигоду чи відсутність покарання. Це все одно що домовлятися з свинею в сараї.
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09.01.2022 18:57 Відповісти
С бешеной собакой не переговариваются. Её уничтожают без разговоров.
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09.01.2022 19:04 Відповісти
бо рашкорейх вже викришталізувався
з ним не можна домовитись, його можна тільки знищити
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09.01.2022 19:05 Відповісти
Хіба ведуть перемовини з тим, хто висунув ультиматум? Його приймають або ні.
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09.01.2022 19:06 Відповісти
ну, хоч заяви з боку НАТО та ЄС - обнадійливі для нас. І на тому дякую.
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09.01.2022 19:11 Відповісти
Абсолютно бессмысленная затея...переговоры с паРашей невозможны в принципе...
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09.01.2022 19:13 Відповісти
Только торговать можно.
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09.01.2022 19:25 Відповісти
И газ транзитом ещё на 15 лет. А в остальном война
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09.01.2022 19:48 Відповісти
свинопес, а почему все твои хозяева свои выводки на вражеском Западе держат, а ты как жил по уши в дерьме, так и личинки твои будут?
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09.01.2022 20:33 Відповісти
Не знаю что такое свинопес. Может толстый американец или американка. И у Лукашенко на Западе ничего не нашли, а искали.
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09.01.2022 20:37 Відповісти
русский, свинособака - это подданный *****.Т.е., ты в том числе.
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09.01.2022 20:40 Відповісти
Вы такой интеллигент и образованный к тому же. Я вроде с Вами свиней на одном поле не пас. Но не зря говорят человека можно вывезти с деревни, а деревню с человека нет. Факт даже Америка не может перевоспитать селюка или у Вас только флаг на Цензоре американский, а нутро осталось как у селюка
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09.01.2022 21:05 Відповісти
А с чего я должен обращаться к *************** как к человеку? Вы звери. ***** пальцем щелкнул - вы поехали для него карателями работать, людей убивать. Животные.
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09.01.2022 21:08 Відповісти
обидели его когда-то сильно. а от обиженного до опущенного - один маленький шаг
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09.01.2022 21:10 Відповісти
Если бы Украина вошла в НАТО,все локальные победы путина сошли бы нет. Это был бы серьезный проигрыш перед НАТО, который постоянно стоял бы комом в горле у РФ. В будущем это может послужить спусковым крючком развала последней империи. Поэтому стоит побороться за Украину.
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09.01.2022 19:21 Відповісти
За Україну,боротисяНам! А, за Європу,нам гинути Нвіщо? Вона,, себе боррнитинехоче,й нездатна. Шутівски держави, очолювані Паяцами?? ?
Якщо колективна безпекато: Прошу пана,до зброї
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09.01.2022 21:28 Відповісти
лучшая безопасность - доминирующая сила!
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09.01.2022 19:30 Відповісти
И об этом, Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность введения в Украине бесплатных продуктовых карт членам партии "Слуга народа"
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09.01.2022 19:42 Відповісти
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09.01.2022 21:00 Відповісти
TerroRusstia
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09.01.2022 21:16 Відповісти
Конечно, выглядит нелогично отвечать на ультиматум, но с точки зрения долгостроковой перспективы, кацапов лишат аргумента, мол, мы предлагали, а вы уклонились.
Скорее всего, ***** выдвинут встречные требования, на которые он не согласится.
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09.01.2022 21:21 Відповісти
Наші задачі:Зберегти Україну,й етнос!
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09.01.2022 21:33 Відповісти
За,перекормлену Європу, українці гинути Небудуть
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09.01.2022 21:34 Відповісти
 
 