Блінкен: Не очікуємо проривів на переговорах з РФ щодо "гарантій безпеки"
В США не очікують проривів на перемовинах щодо "гарантій безпеки" для Росії, які почнуться ввечері 9 грудня в Женеві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Я не думаю, що наступного тижня ми побачимо будь-які прориви", - сказав Блінкен.
За його словами, в ході зустрічі може бути досягнутий прогрес у розв'язанні питань, що викликають заклопотаності у обох сторін. Дипломат додав, що це сприятиме поліпшенню безпеки.
"Будь-який прогрес, якого ми хочемо домогтися, можливий тільки на обопільній основі", - додав держсекретар.
Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві.
Будь ласка, зачекайте...
Росія абсолютно недоговороздатна. Вони порушать любі, хоч підписані кров`ю, угоди якщо побачать в тому свою вигоду чи відсутність покарання. Це все одно що домовлятися з свинею в сараї.
з ним не можна домовитись, його можна тільки знищити
Якщо колективна безпекато: Прошу пана,до зброї
Скорее всего, ***** выдвинут встречные требования, на которые он не согласится.