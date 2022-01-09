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Казахстан (854) протест (2376) смерть (6707)

МОЗ Казахстану назвало дані про 164 загиблих на протестах "технічною помилкою". Число загиблих лишається невідомим

МОЗ Казахстану назвало дані про 164 загиблих на протестах

Міністерство охорони здоров'я Казахстану спростувало інформацію про 164 загиблих під час протестів, назвавши її "технічною помилкою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радио Азаттьік

Зокрема, раніше у неділю, 9 січня, дані про 164 загиблих були опубліковані у Телеграм-каналі міністерства. Пізніше влада Казахстану назвала цю публікацію "технічною помилкою".

Таким чином, офіційна кількість жертв, зокрема серед цивільних, залишається невідомою. Влада Казахстану не надає цих даних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За час протестів загинуло 164 особи, - МОЗ Казахстану

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.

Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу 5 січня  президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

Також читайте: Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

У четвер 6 січня у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Топ коментарі
+28
Когда то чеченцев сделали террористами и мир промолчал , когла истребляли чеченский народ
теперь казахов террористами делают . И мир не интересует нарушение прав человека в Казахстане . Позорище !!!
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09.01.2022 18:58
+12
восемь лет беззубой демократической озабоченности -
вот новый путь бздливого зажравшегося капитала
к третьей мировой
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09.01.2022 19:05
+7
Когда они пришли за коммунистами, я промолчал, ведь я не коммунист.
Когда они пришли за демократами, я знал - я не такой, а значит чист.
Спокойно наблюдал я, как евреев уводили в ночь.
Когда пришли за мной - тех не было уже, кто мог бы мне помочь.
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09.01.2022 19:24
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Когда то чеченцев сделали террористами и мир промолчал , когла истребляли чеченский народ
теперь казахов террористами делают . И мир не интересует нарушение прав человека в Казахстане . Позорище !!!
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09.01.2022 18:58 Відповісти
Світ трохи отямиться і зрозуміє, що Токаєв похлєще людоїда імператора Бокасси із ЦАР. В порівнянні з ним Лука прямо толєраст.
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09.01.2022 19:21 Відповісти
Смысл их сравнивать ?Хрен редьки не слаще!они все - диктаторы -убийцы - путлер ,лука , токаев ,а порношут берет у них уроки мастерства
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10.01.2022 01:48 Відповісти
Когда они пришли за коммунистами, я промолчал, ведь я не коммунист.
Когда они пришли за демократами, я знал - я не такой, а значит чист.
Спокойно наблюдал я, как евреев уводили в ночь.
Когда пришли за мной - тех не было уже, кто мог бы мне помочь.
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09.01.2022 19:24 Відповісти
Чому Казахстан не в НАТО?
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09.01.2022 20:11 Відповісти
А из нас вообще фашистов 8 лет кацапы лепили...
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09.01.2022 20:07 Відповісти
Так ещё и Меркель натравили на украинских националистов
При этом своих немецких националистов эта тетка обожала
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09.01.2022 20:08 Відповісти
Террорист кафыров и сейчас истребляет чечнцев
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09.01.2022 20:25 Відповісти
Кто же вам поверит ,брехать научились ,как на московии
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10.01.2022 01:52 Відповісти
Отже їх більше.
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09.01.2022 19:03 Відповісти
Може 1640 ?
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09.01.2022 19:03 Відповісти
Говорят, что кацапов 200 самолёт вывезли
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09.01.2022 19:06 Відповісти
восемь лет беззубой демократической озабоченности -
вот новый путь бздливого зажравшегося капитала
к третьей мировой
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09.01.2022 19:05 Відповісти
Но почему именно восемь? У вас как у Лермонтова. Французы двигались как тучи и всё на наш редут.
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09.01.2022 19:16 Відповісти
Тіла пропали? Значить ніхто нікого не розстрілював. Це все придумали прокляті американці!
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09.01.2022 19:09 Відповісти
Пару нолей забыли дописать...
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09.01.2022 19:10 Відповісти
чекають на "темники" з москви..
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09.01.2022 19:12 Відповісти
Глобальна міжнародна змова: розтягнуть Казахстан як і Україну на шматки...
Лише справа часу....
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09.01.2022 19:13 Відповісти
А когда это Украину растянули на куски? Война уже закончилась?
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09.01.2022 19:19 Відповісти
ну на первом анале вова уже наверняка победил Украину) что еще боту писать? что кацапы обкакались в Украине?
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09.01.2022 19:30 Відповісти
Так в том-то и дело, что Вава как инструмент кремля все еще президент Украины. И посмотрим что это зелепукало после Омана начнет вытворять.
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09.01.2022 19:37 Відповісти
и что он решает? давайте своими словами
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09.01.2022 21:29 Відповісти
Инструмент ничего не решает, он выполняет команды Дерьмака и Бабломойского.
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10.01.2022 06:18 Відповісти
скоріш тебе розтягнуть
скажені пси
ніж кацапи Україну
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09.01.2022 19:27 Відповісти
з Казахстаном покінчено - настав час це зрозуміти. Якийсь час піде на їх одоптацію до Москви,
а потім нам доведеться воювати і з казахами на жаль.
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09.01.2022 19:21 Відповісти
из них бойцы как из гавна пуля. так что идите вы лапотники на юг со своими казахами
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09.01.2022 19:29 Відповісти
Ще може не всіх позбирали з вулиць. І з моргу видадуть 20-30 тіл загиблих родичам, а решта 800-1000 "пропавші безвісти" запишуть
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09.01.2022 19:22 Відповісти
просто получили команду нe надрочувати народ. а оту цифр можна подвоiти i уявити рeальнiсть.
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09.01.2022 23:12 Відповісти
Все робиться, щоб накінець-то повністю утвердилося покращення...
або весна покаже, де, хто срав...
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09.01.2022 19:26 Відповісти
Значить вбитих не 164, а набагато більше.
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09.01.2022 19:29 Відповісти
увы
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09.01.2022 19:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fGYvtw0RSg0 Бурят воював на Донбасі, а зараз їде у Казахстан "мочити" казахів.
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09.01.2022 19:37 Відповісти
Ось вам трохи статистики по прямим інвестиціям в економіку Казахстану за 2020 рік. Головним вкладчиками були Нідерланди (5,1 млрд. долл. США, 30,1%), США (2,24 млрд. долл. США, 13,12%), Швейцарія (1,7 млрд. долл. США, 10,4%), РФ (1,2 млрд. долл. США, 7,09%), Китай (0,96 млрд. долл. США, 5,62%) та Велика Британія (0,85 млрд. долл. США, 5%). Крім того значний об'єм інвестицій спостерігався із Бельгії (0,8 млрд. долл. США, 4,64%), Франції (0,7 млрд. долл. США, 4,06%), Кіпру (0,44 млрд. долл. США, 2,6%), Південної Кореї (0,46 млрд. долл. США, 2,7%) та Туреччини (0,36 млрд. долл. США, 2,1%). Ось чому я не думаю, що гра навколо Казахстану завершена. Навпаки, вона лише починається.

https://t.me/middle_east_review/427
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09.01.2022 19:45 Відповісти
Господи, для нас розстріл героїв Небесної сотні став національною трагедією, яка запустила процес національної свідомості народу і вивела тисячі їх на вулиці в знак протесту проти насилля.
За кожного вбитого переживаєш як за втрату частки Всесвіту.
Що ви за створіння такі? Для яких життя живої істоти вирішується у проміжок часу між "затяжкою" і недопалком
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09.01.2022 20:05 Відповісти
***** эта елбасы
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09.01.2022 21:00 Відповісти
технічна помилка ? термін який зварганили ! Раз Мінздрав взявся, то і свідоцтв про смерть не видадуть, похоронів не буде і все як завжди у бабуїнів. Як в 1930 році предрікав Черчілль про суть великоросійського шовінізму - стада бабуїнів ганяють по Росії, своїх вже пожерли і будуть чужих зжирати.
А як прудко забігли, через 20 хвилин нова партія бабуїнів приземляється, і всі хочуть крові. Фюрер явно приготував це для України, оперативно, Але в Україну сцикнув. Видно Ялта 2 таки не відбудеться. Дивуватись нема чому. Коли таке саме витворяли у Венгрії, ООН і НАТО мовчали. А війська вивели через 40 років, з Чехії через 33.
А казахи спутали всі краплені карти Вольдемара про Гегемона. Того і мовчать про переговори в Женеві, ніби в рот води набрали. А наш доморощений "єлбаси" ще катається, видно Юстас не отримав від Алекса шифровок.
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09.01.2022 22:13 Відповісти
значить дану цифру подвоємо.
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09.01.2022 23:10 Відповісти
Привет с Казахстана. Инет блокируют.На два часа дают.Сами толком не знаем,что у нас творится.
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10.01.2022 04:50 Відповісти
 
 