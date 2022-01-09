МОЗ Казахстану назвало дані про 164 загиблих на протестах "технічною помилкою". Число загиблих лишається невідомим
Міністерство охорони здоров'я Казахстану спростувало інформацію про 164 загиблих під час протестів, назвавши її "технічною помилкою".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радио Азаттьік
Зокрема, раніше у неділю, 9 січня, дані про 164 загиблих були опубліковані у Телеграм-каналі міністерства. Пізніше влада Казахстану назвала цю публікацію "технічною помилкою".
Таким чином, офіційна кількість жертв, зокрема серед цивільних, залишається невідомою. Влада Казахстану не надає цих даних.
Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.
Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер 6 січня у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
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теперь казахов террористами делают . И мир не интересует нарушение прав человека в Казахстане . Позорище !!!
Когда они пришли за демократами, я знал - я не такой, а значит чист.
Спокойно наблюдал я, как евреев уводили в ночь.
Когда пришли за мной - тех не было уже, кто мог бы мне помочь.
При этом своих немецких националистов эта тетка обожала
вот новый путь бздливого зажравшегося капитала
к третьей мировой
Лише справа часу....
скажені пси
ніж кацапи Україну
а потім нам доведеться воювати і з казахами на жаль.
або весна покаже, де, хто срав...
https://t.me/middle_east_review/427
За кожного вбитого переживаєш як за втрату частки Всесвіту.
Що ви за створіння такі? Для яких життя живої істоти вирішується у проміжок часу між "затяжкою" і недопалком
А як прудко забігли, через 20 хвилин нова партія бабуїнів приземляється, і всі хочуть крові. Фюрер явно приготував це для України, оперативно, Але в Україну сцикнув. Видно Ялта 2 таки не відбудеться. Дивуватись нема чому. Коли таке саме витворяли у Венгрії, ООН і НАТО мовчали. А війська вивели через 40 років, з Чехії через 33.
А казахи спутали всі краплені карти Вольдемара про Гегемона. Того і мовчать про переговори в Женеві, ніби в рот води набрали. А наш доморощений "єлбаси" ще катається, видно Юстас не отримав від Алекса шифровок.