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Казахстан (854) евакуація (2240) Кулеба Дмитро (3604)

Літак із 33 українцями вилетів з Казахстану і незабаром приземлиться в Києві, - Кулеба

Літак із 33 українцями вилетів з Казахстану і незабаром приземлиться в Києві, - Кулеба

Літак із 33 українцями вилетів із Нур-Султана (Казахстан) увечері в неділю, незабаром приземлиться у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Рейсовий літак із Нур-Султана з 33 українцями незабаром сяде у Києві", - написав Кулеба.

За його словами, наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня.

"Працюємо над організацією повернення інших українців, що звернулися за допомогою, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі застряглі в Казахстані українці забезпечені житлом та продуктами. Загрози їхньому життю немає, - МЗС

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Топ коментарі
+11
Потім виявиться,що пів того борта,-казахи,кавказці,узбеки,індуси,й будь хто нежадібний,з товстим гаманцем.
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09.01.2022 20:23
+8
Borislav Bereza


@UkrBereza

·
https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640 5 ч



Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?
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09.01.2022 20:31
+7
А точно перевірили, що всі песики на борту? Чи знову блаЗЄнські виродки посилатимуть джет по песика, що вийшов підняти ногу на колесо літака
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09.01.2022 20:10
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А точно перевірили, що всі песики на борту? Чи знову блаЗЄнські виродки посилатимуть джет по песика, що вийшов підняти ногу на колесо літака
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09.01.2022 20:10 Відповісти
Потім виявиться,що пів того борта,-казахи,кавказці,узбеки,індуси,й будь хто нежадібний,з товстим гаманцем.
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09.01.2022 20:23 Відповісти
...і всі вони підкупили песика, щоб потім літака послали ще раз
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09.01.2022 20:27 Відповісти
Харош бухати, курва! Де Зеленський?!
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09.01.2022 20:29 Відповісти
Borislav Bereza


@UkrBereza

·
https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640 5 ч



Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?
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09.01.2022 20:31 Відповісти
Кажуть, полетів особисто забрати песика з Казахстану. Слідкуйте за новинами.
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09.01.2022 20:48 Відповісти
Годі про казахів. Нам тре думати, що робити зі своїм Зесултаном Кварталбаєвим?





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09.01.2022 20:32 Відповісти
Котиками закидувати.
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09.01.2022 20:35 Відповісти
Зайва "а" - "зкидувати".
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09.01.2022 20:37 Відповісти
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09.01.2022 20:38 Відповісти
От молодец! Так его!
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09.01.2022 20:58 Відповісти
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09.01.2022 20:36 Відповісти
Ти ж пояснюй,що це Кобздон.
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09.01.2022 20:45 Відповісти
А с кобздоном это не Гордон?
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09.01.2022 20:49 Відповісти
Це Кашпіровський та Гордон.
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09.01.2022 20:53 Відповісти
Млин, я уже забыл как кашперовский выглядит, sorry
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09.01.2022 20:55 Відповісти
Гордон начинал мальчиком на подтанцовках у "мага" та "волшебника". Видите как шрамы и волосы рассосались.
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09.01.2022 20:58 Відповісти
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09.01.2022 21:00 Відповісти
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09.01.2022 22:20 Відповісти
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09.01.2022 21:03 Відповісти
Говорят, для стариков это типично.
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09.01.2022 21:00 Відповісти
А для чего мне помнить как выглядят ваши русские шарлатаны?
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09.01.2022 21:02 Відповісти
Ну, ты ж его "вспомнил" и "узнал".
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09.01.2022 21:04 Відповісти
Кого? русский, это для вашего стада оно - знаменитость. Для меня оно- обычный жулик.
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09.01.2022 21:05 Відповісти
Ты за других не придумывай. Тебя за язык никто не тянул.
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09.01.2022 21:07 Відповісти
Где я придумываю, русский? Из моих коментов понятно, шо для меня шо кашпировский, шо кабздон - без разницы, дерьмо и есть дерьмо.
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09.01.2022 21:10 Відповісти
Кашпировский из Винницы вообще то, я его знал, это мой сосед в советские времена был. Он работал в псих больнице им.Ющенко ещё в самом начале.
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10.01.2022 00:25 Відповісти
И шо, в Виннице русни не может быть? Вон мединский, министр "культур-мультур" страны-помойки - из Смелы, мой земляк практически.
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10.01.2022 00:29 Відповісти
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09.01.2022 21:09 Відповісти
Так его! Дай ка ему ещё разок.
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09.01.2022 21:10 Відповісти
І тебе так само.
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09.01.2022 21:19 Відповісти
У него на ю-тубе целый канал есть с кучей видео для страждущих.
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09.01.2022 21:11 Відповісти
Чорновіл молодець
"ДРЯНЬ ЗЕЛЕНАЯ!" ..ИНАЧЕ НЕ ПОЙМЕТ.. ПУТЛЕР - ЕДИНСТВЕННОЕ ЕГО СПАСЕНИЕ - ЧОРНОВИЛ https://www.youtube.com/channel/UCaRdKGN9viXk6Hhp7QsLMnA @ANNEKSIYA NET
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09.01.2022 20:53 Відповісти
Одна мысля пришла... Не знаю может кто ее уже и озвучивал, не слышал...

В общем, Казахстан Назарбаев продал *****, как Беня собирается продать Украину. Но куплю-продажу страны хрен какой нотариус оформит и акт приема-передачи не составишь. Поэтому обыграли террористов и т.п., войска зашли, сейчас зайдут администрации и привет Казахская область.

Интересно по чем нынче Казахстан... Конечно учитывая, что покупал гопник, имея компромат и т.п., думаю не дорого...
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09.01.2022 20:54 Відповісти
абсолютно з язика зняли
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09.01.2022 20:58 Відповісти
Это уже ясно. Возможно, не так открыто, не в виде Казахской области, но сателлит уровня Беларуси точно.
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09.01.2022 21:47 Відповісти
Смысл в том, что "элиты" договорились за деньги или за долги, или по-пацански...
Казахстан нужно передать 01.01.2022
Примите, пожалуйста...
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09.01.2022 22:40 Відповісти
Нє, це так зебілів навертають до порохоботства. 😁
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09.01.2022 21:58 Відповісти
Не забудьте забрати собачку з юханя, там рядом, препризидент обіцяв, а то що ж
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09.01.2022 21:14 Відповісти
вакцинированные? спутник? пролетаем или на передержку 2 нед.
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09.01.2022 21:17 Відповісти
Прекращайте вже цей балаган. Нехай самі добираються, аеропорт вже працює.
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09.01.2022 21:55 Відповісти
Так они сами и добираются, Кулеба по привычке примазался...
Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро приземлится в Киеве", - написал Кулеба.
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09.01.2022 22:15 Відповісти
ой зрадулька.
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10.01.2022 15:24 Відповісти
 
 