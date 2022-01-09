Літак із 33 українцями вилетів з Казахстану і незабаром приземлиться в Києві, - Кулеба
Літак із 33 українцями вилетів із Нур-Султана (Казахстан) увечері в неділю, незабаром приземлиться у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Рейсовий літак із Нур-Султана з 33 українцями незабаром сяде у Києві", - написав Кулеба.
За його словами, наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня.
"Працюємо над організацією повернення інших українців, що звернулися за допомогою, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+11 макаренко юра
показати весь коментар09.01.2022 20:23
+8 Власов Сергей b3083465
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+7 Tommy Lee
показати весь коментар09.01.2022 20:10
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@UkrBereza
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https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640 5 ч
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В общем, Казахстан Назарбаев продал *****, как Беня собирается продать Украину. Но куплю-продажу страны хрен какой нотариус оформит и акт приема-передачи не составишь. Поэтому обыграли террористов и т.п., войска зашли, сейчас зайдут администрации и привет Казахская область.
Интересно по чем нынче Казахстан... Конечно учитывая, что покупал гопник, имея компромат и т.п., думаю не дорого...
Казахстан нужно передать 01.01.2022
Примите, пожалуйста...
Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро приземлится в Киеве", - написал Кулеба.