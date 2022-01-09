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дороги (3033) Укравтодор (1200) снігопад (466)

На дороги країни вивели 1 340 одиниць техніки та 1 700 робітників для прибирання снігу, - "Укравтодор". ВIДЕО

На дорогах державного значення прибирають сніг 1 700 робітників та 1 340 одиниць дорожньої спецтехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор у фейсбуці.

"9 січня у більшість областей повернулася зима. У Київській, Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Волинській, Івано-Франківській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях – сніг, місцями з дощем, на дорогах ожеледиця", - зазначається у повідомленні.

В областях триває очищення доріг від снігу, дорожники обробляють протиожеледними матеріалами проїзну частину доріг.

"Проїзд забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики попереджають про значні снігопади по всій країні 9 січня

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Топ коментарі
+4
я з песиком нормально не погуляв, бо спочатку дощ, а потім - ожеледь
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09.01.2022 21:09
+3
''Велике розчищівництво!!!"
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09.01.2022 21:07
+2
В Киеве
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09.01.2022 21:16
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«Укравтодор»-якась дурна систему державотворення.
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09.01.2022 20:59 Відповісти
Ну розділена країна на області і райони! До чого тут якась контора в Києві!?
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09.01.2022 21:00 Відповісти
Як причому Київ.Спершу всі кошти йдуть туди а же потім вони розподіляють їх по областям.Головний той хто розподіляє а не заробляє.
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09.01.2022 21:20 Відповісти
прикольно
а де сніг?
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09.01.2022 21:06 Відповісти
В Киеве
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09.01.2022 21:16 Відповісти
в Днепре сегодня днем....капец...с переворотами и заносами

https://youtu.be/85Lpn-FOAds



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09.01.2022 21:06 Відповісти
я з песиком нормально не погуляв, бо спочатку дощ, а потім - ожеледь
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09.01.2022 21:09 Відповісти
У нас таке було саме перед Новим роком. Жах просто. Дорогу розбили швидко, а гілки довго ще ламали дерева.
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09.01.2022 21:16 Відповісти
на вівторок ще щось насувається ))) нескучне...
мені з Котом легше - спить 23 години на добу ))) а та єдина година що остається - на поїсти (3-4 рази) і лоток замінувати)))
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09.01.2022 21:19 Відповісти
''Велике розчищівництво!!!"
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09.01.2022 21:07 Відповісти
Ну що техніка виведена,аж із трьох автомобілів це добре.Але придивіться уважніше до їх роботи,вони не збирають сніг а просто перегрібають на зустрічну смугу а коли будуть повертатися то знову будуть перегрібати туди звідки вигребли на відео.
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09.01.2022 21:09 Відповісти
Цікаво , а в Канаді теж так кальсони рвуть з виведеною технікою?
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09.01.2022 21:10 Відповісти
так не 1700 а три, це й зафільмовано бо я тільки з дороги, не бачив там жодної спецтехніки, але я автодору вірю, вони просто помилились в підрахунках, а ті три машини на всю країну, може якось до весни або й до літа, ми всі на них по разу й подивимось
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09.01.2022 21:17 Відповісти
Три МАЗа, работают как 1300 других машин. Мощь.
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09.01.2022 21:47 Відповісти
та трохи ж автодор заробить, горошей спишуть на 1340, попрацює типу 3 а сніг сам розтане, бізнєс по украдінські
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09.01.2022 21:22 Відповісти
А в Киеве сколько вывели и работает, а не стоит на перекрёстках?
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09.01.2022 21:22 Відповісти
выгляни в окно и посмотри.
Мне лично хватает.
Накануне снегоуборщики стояли на перекрестках в ожидании снега. Как только начал падать снег - разъехались на уборку.
Что тебе не так?
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09.01.2022 21:34 Відповісти
А где я сказал что то про "не так"?
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
А окна у меня на Шелковичную не выходят, а во двор. Гулял вечером - по Шелковичной и по Груше ни кто не чистил.
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09.01.2022 21:37 Відповісти
Кличко, почисти дороги сьогодні вночі, будь ласка
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09.01.2022 21:30 Відповісти
выйди на улицу и открой глаза - дороги расчищены.
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09.01.2022 21:35 Відповісти
и как Олег успел весь Киев оббежать и все дороги проверить - непонятно. Впрочем, завтра пробки покажут, где недорасчистили
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09.01.2022 21:51 Відповісти
Он не Беляков, он Бэтмен. Просто скромничает.
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09.01.2022 21:55 Відповісти
Эх завтра опять заезд во двор чистить, но вообще неплохая зарядка с утра.
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09.01.2022 21:50 Відповісти
по состоянию не 22.50 не видел ни одной машины на подоле..
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09.01.2022 22:52 Відповісти
просись волонтёром
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10.01.2022 06:42 Відповісти
 
 