На дороги країни вивели 1 340 одиниць техніки та 1 700 робітників для прибирання снігу, - "Укравтодор". ВIДЕО
На дорогах державного значення прибирають сніг 1 700 робітників та 1 340 одиниць дорожньої спецтехніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор у фейсбуці.
"9 січня у більшість областей повернулася зима. У Київській, Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Волинській, Івано-Франківській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях – сніг, місцями з дощем, на дорогах ожеледиця", - зазначається у повідомленні.
В областях триває очищення доріг від снігу, дорожники обробляють протиожеледними матеріалами проїзну частину доріг.
"Проїзд забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.
Топ коментарі
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар09.01.2022 21:09
+3 Здоровенькі Були
показати весь коментар09.01.2022 21:07
+2 Стас Стас ec9dc542
показати весь коментар09.01.2022 21:16
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а де сніг?
https://youtu.be/85Lpn-FOAds
мені з Котом легше - спить 23 години на добу ))) а та єдина година що остається - на поїсти (3-4 рази) і лоток замінувати)))
Мне лично хватает.
Накануне снегоуборщики стояли на перекрестках в ожидании снега. Как только начал падать снег - разъехались на уборку.
Что тебе не так?
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
А окна у меня на Шелковичную не выходят, а во двор. Гулял вечером - по Шелковичной и по Груше ни кто не чистил.