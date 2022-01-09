Путін вимагає від США визнати сфери впливу Росії. Ці вимоги неправомірні, - Кулеба
Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба вважає прагнення Росії встановити "зони впливу" пережитком Холодної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці", - підкреслив він.
Топ коментарі
+45 Ksenia VB
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+41 Sophia-Maria Duglass
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+40 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар09.01.2022 21:25
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Очень не хотел лететь обратно в Московию и решил остаться в Китае
на ПМЖ, точнее - на всторсырьё. Лишь бы не к хмуйлу.
В конце мая 1990 г. Горбачев наконец согласился с членством объединенной Германии в НАТО. Но почему они с Шеварднадзе не добились от Запада письменных гарантий нерасширения альянса - ведь у них на руках тогда были все козыри? «В начале 1990 года Варшавский договор еще существовал, - объясняет сегодня Горбачев…».
Геншер утверждал: в ходе переговоров о запрете вступления восточноевропейских государств в НАТО даже не упоминалось. Это подтверждают и другие участники.
А не терроризировать атомным оружием.
Жить в сфере террора никто не будет.
Не понимает этого только дебил (Альцгеймер).
не привлекая внимания санитаров".