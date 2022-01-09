УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10423 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
16 180 135
росія (63556) вплив (27) Кулеба Дмитро (3604)

Путін вимагає від США визнати сфери впливу Росії. Ці вимоги неправомірні, - Кулеба

Путін вимагає від США визнати сфери впливу Росії. Ці вимоги неправомірні, - Кулеба

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба вважає прагнення Росії встановити "зони впливу" пережитком Холодної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці", - підкреслив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готують проти Росії "найжорсткіші" санкції, - американські ЗМІ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
Дрємучий совок... Творять тюрму народів. Знову.
показати весь коментар
09.01.2022 21:22
+41
Война ,развязанная кацапами в Украине , ПОХОРОНИТ РАШУ
показати весь коментар
09.01.2022 21:24
+40
Ваня, идите домой - здесь водки нет
показати весь коментар
09.01.2022 21:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Президент Ермак где-то в Буковеле, наверное.
показати весь коментар
09.01.2022 21:56 Відповісти
Тоже наверное в Оман вылетел.
показати весь коментар
09.01.2022 22:06 Відповісти
Запросто. ДУши народных слуг - там где общак ихний хранится.
показати весь коментар
09.01.2022 22:19 Відповісти
на лижах вийшов .
показати весь коментар
09.01.2022 22:27 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2022 21:56 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2022 22:00 Відповісти
Вы по сути поддержали требования "загнанной в угол рф" к обеспечению своей безопасности?
показати весь коментар
09.01.2022 22:08 Відповісти
***** хоче, щоб йому опрєдєлілі де він може ставити свої мєтки як кабель. Тільки він не кабель, а просто *****.
показати весь коментар
09.01.2022 22:01 Відповісти
он бабушка, значит *****
показати весь коментар
09.01.2022 22:34 Відповісти
Особенно улыбнуло про "великую армению"
показати весь коментар
09.01.2022 23:05 Відповісти
Сфера влияния Рашки заканчивается на САДОВОМ КОЛЬЦЕ!!!
показати весь коментар
09.01.2022 22:18 Відповісти
Путлер капут
показати весь коментар
09.01.2022 22:25 Відповісти
Юмор так себе, толерастия, не более. Вот если бы навальный разорвал ***** очко своей головой было бы намного ярче.
показати весь коментар
09.01.2022 23:08 Відповісти
Это всего лишь карикатура пинка под зад от Лехи Насрального...,если ты точно в танке...
показати весь коментар
10.01.2022 06:06 Відповісти
в Китае сгорел РАБссиянский самолет...
показати весь коментар
09.01.2022 22:27 Відповісти
Ту-204 - хороший самолет !
показати весь коментар
09.01.2022 22:35 Відповісти
Самолёт как раз неплохой, сделанный ещё при Ельцине.
Очень не хотел лететь обратно в Московию и решил остаться в Китае
на ПМЖ, точнее - на всторсырьё. Лишь бы не к хмуйлу.
показати весь коментар
09.01.2022 23:19 Відповісти
Дерзайте москали к финалу
показати весь коментар
09.01.2022 22:31 Відповісти
В начале 1990 г. Советский Союз еще был сверхдержавой, чьи войска по-прежнему стояли на Эльбе, а в Восточном Берлине у власти оставался Ганс Модров (Hans Modrow), бывший первый секретарь Дрезденского окружного комитета СЕПГ - гэдээровской коммунистической партии.
В конце мая 1990 г. Горбачев наконец согласился с членством объединенной Германии в НАТО. Но почему они с Шеварднадзе не добились от Запада письменных гарантий нерасширения альянса - ведь у них на руках тогда были все козыри? «В начале 1990 года Варшавский договор еще существовал, - объясняет сегодня Горбачев…».
Геншер утверждал: в ходе переговоров о запрете вступления восточноевропейских государств в НАТО даже не упоминалось. Это подтверждают и другие участники.
показати весь коментар
09.01.2022 22:34 Відповісти
Каждая из сторон боялась пережать в своих требованиях,вот и остались с проблемами,которые на то время были не так важны.Участь ссср и варшавского блока была уже предрешена,на повестке дня были либо куриные окорочка,либо война до победного конца.Москва разрешила отделение сов республик,сша закидали её экономической помощью и назначили хранителем ядерного оружия.Но,но проблема то осталась и если в первом акте на стене висит ружжо,то ..... .
показати весь коментар
10.01.2022 11:56 Відповісти
на щастя зараз не 1939 і не 1945 рік ! а головне що немає залізної завіси тож коли кацапів будуть утилізувати тисячами ,сотні тисяч просто розбіжаться за межі кацапстану .
показати весь коментар
09.01.2022 22:40 Відповісти
В крайнем случае, в Казахстан, Грузию,Азербайджан, Чечню, Молдову, Украину, Прибалтику не побегут, бо там их соответственно встретят. Десятому колену мало не покажется.
показати весь коментар
09.01.2022 22:44 Відповісти
Еще в 2014 году Ху***ло ходило обоссаное с вниз опущеной головой с которым брезговали поздороваться. И как же вы дошли до того что Ху***ло стало командовать парадом а вы перед ним пресмыкаться? Вам еще с 2014 говорили что ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ИДТИ НА УСТУПКИ ТЕРРОРИСТАМ НЕЛЬЗЯ!!! Теперь даже не представляю сколько крови нужно будет пролить чтобы новоиспеченного кремлевского Фюрера обратно в стойло загнать.
показати весь коментар
09.01.2022 22:41 Відповісти
Умиротворение агрессора оно такое. Гитлера вон тоже умиротворяли. Доумиротворялись.
показати весь коментар
09.01.2022 22:50 Відповісти
Путин думает, что к нему как к Сталину на Ялтинскую конференцию прилетят лидеры США и Великобритании, и будут по новой делить мир на сферы влияния.
показати весь коментар
09.01.2022 22:47 Відповісти
Да, причем захват Крыма как минимум на 70% производился именно для этой цели.
показати весь коментар
09.01.2022 23:12 Відповісти
Самое печальное, кулеба, это то что зезедент развлекается в то время как решается быть или не быть широкомасштабному вторжению в Украину.
показати весь коментар
09.01.2022 22:52 Відповісти
Чтобы иметь сферу влияния, надо жить так, чтобы и другим так хотелось.
А не терроризировать атомным оружием.
Жить в сфере террора никто не будет.
Не понимает этого только дебил (Альцгеймер).
показати весь коментар
09.01.2022 23:22 Відповісти
Пора бы колегам из копростана объяснить: что полную безопасность даёт только палата №6, там крепкие санитары!
показати весь коментар
09.01.2022 23:29 Відповісти
Путин пишет книгу: "Как управлять сферой влияния,
не привлекая внимания санитаров".
показати весь коментар
09.01.2022 23:58 Відповісти
Шліть путлера на хрін!
показати весь коментар
10.01.2022 00:26 Відповісти
Путлер требует ему вернуть полностью Варшавский договор и плюс все страны бывшей Югославии ставшие членами НАТО,а также Финляндию,которая три раза выгоняла краснопузых баранов со своей территории...в 1939 году,в июне 1941 года и летом 1944 года...
показати весь коментар
10.01.2022 06:05 Відповісти
Виготовили гіперзвукову ракету з американськими чіпами, а в США її ще немає і пішли смердіти по всьому світу. Забувають, що їх бакси лежать у американських банках, а їх діти живуть в США. Пустити по вітру рашу США можуть за хвилину.
показати весь коментар
10.01.2022 08:29 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2022 18:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 