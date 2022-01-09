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Казахстан (854) США (20973) Блінкен (1145)

У нас є реальні питання, чому влада Казахстану була змушена звернутися до ОДКБ, де домінує Росія, - Блінкен

У нас є реальні питання, чому влада Казахстану була змушена звернутися до ОДКБ, де домінує Росія, - Блінкен

США просять у Казахстану пояснень, чому країна змушена була звернутися до Організації договору про колективну безпеку у зв’язку з масовими протестами в країні.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю CNN, текстову версію якого опублікував 9 січня сайт Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.

"Влада в Казахстані повинна вміти мирно справлятися з викликами, з якими вони стикаються, забезпечувати захист прав тих, хто мирно протестує, захищати інститути держави та правопорядку, але робити це способом, який поважає права. У нас є реальні питання про те, чому вони були змушені звернутися до цієї організації, в якій домінує Росія. Ми просимо роз'яснень із цього приводу", – сказав він.

Блінкен зазначив, що зараз "вкрай важливо, щоб усе це було вирішено мирним шляхом, за дотримання прав тих, хто намагається зробити так, щоб їхні голоси були почуті".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миротворці" з країн ОДКБ взяли під охорону стратегічні об'єкти у Казахстані, РФ вводить все більше військ до країни. ВIДЕО

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Топ коментарі
+42
лучшие розяснення - это немедленный ввод войск и техники Альянса в Украину,пока не поздно..
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09.01.2022 21:51
+15
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09.01.2022 22:34
+13
Сама так. 100%. Тільки молодий бай, прорахувався в виборі союзника, засліплений бажанням повної влади. Розплачуватися прийдеться втридорога.
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09.01.2022 22:01
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Back in US... Битлы тогда так и не попали в ГЫЫК, улетели обратно.
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10.01.2022 09:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nS5_EQgbuLc The Beatles - Back In The USSR
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10.01.2022 09:05 Відповісти
Почему Битлы приземлившись, развернули самолет и улетели обратно? Бо кремлядь зас.ала. От аэропорта до самой Москвы была живая дорожка из встречающих Битлз... Вы думаете проглотить свободолюбивый украинский народ не есть стремно и чревато для кремляди?
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10.01.2022 09:12 Відповісти
Та все вже, всрали Казахстан.
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09.01.2022 22:27 Відповісти
Мне вот интересно стало. США вложило в Казахстан огромные инвестиции, имеют заводы, предприятия, а народ на этих предприятиях получает маленькую зарплату, даже на газ не хватает.
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09.01.2022 22:28 Відповісти
Хороший вопрос. Протесты начались в нефтедобывающей Мангистауской области, где работает куча западных нефтяных компаний. Народ не может себе позволить заплатить 7 гривен за литр газа, когда в Украине платят 20.
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09.01.2022 22:40 Відповісти
Сотни убитый, в Казахстане идут репрессии и часть территории окупирована росийскими войсками а вы о мирном пути продолжаете говорить?
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09.01.2022 22:30 Відповісти
Окуповано увесь Казахстан, а не частину...
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09.01.2022 22:36 Відповісти
Кажется Антон немного туповатый.
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09.01.2022 22:30 Відповісти
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09.01.2022 22:34 Відповісти
😀😀😀
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09.01.2022 22:36 Відповісти
После 8 лет войны что идёт в Украине, с тысячами погибших, на таком посту, задавать в пустоту, риторический вопрос такого свойства?! С кем мы имеем дело? Нужны срочные, в прямом смысле слова сепаратные прямые переговоры только с США и их прямыми союзниками Канадой, Австралией и Англией! И именно по событиям в Казахстане вводить жёсткое гос-управление в стране! Ведь реально иного уже не может быть.
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09.01.2022 22:35 Відповісти
Блинкен полушария перепутал.
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09.01.2022 22:45 Відповісти
Блинкин дешевый балаганный тролль как и кацапский МИД. Когда появятся дипломаты уровня Киссинджера и Андропова?
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09.01.2022 22:48 Відповісти
Зачем задавать эти глупые вопросы. Казахстан также как и Украина имеет суверенитет, который нарушен оккупационными кремлёвскими войсками, причём официально, а не как в Украине - "нас там нет". По одной лишь этой причине сегодня вполне можно вводить против кремлеящура самые жестокие санкции!
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09.01.2022 22:55 Відповісти
по просьбе президента Казахстана ввели войска . формально придраться не к чему . надо не санкции а также вводить войска . скажем заключить договор о военной помщи с Украиной и на этом основании разместить все что потребуется . Но на это нужна воля вашего политического руководства .
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09.01.2022 23:42 Відповісти
на ввод войск должно быть согласие парламента страны - это раз. ввод сил ОДКБ возможен только в случае иностранной интервенции, чего,конечно же, не было. так штА, Вы очень сильно ошибаетесь насчет того, что формально придраться не к чему или сознательно извращаете реальное положение.

ОДКБ -клуб диктаторов, где главенствует паРаша.
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10.01.2022 00:28 Відповісти
Это надо читать что там ОДКБ пишет про процесс ввода . Судя по реакции Запада их вполне устроила данная ситуация . Они сейчас активно заняты борьбой со своим собственным населением и влазить в казахский вопрос очень не хотят .
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10.01.2022 05:11 Відповісти
что пишет сам ОДКБ сам про себя - это всем до фени, это как паРша утверждает, что у нее демократия и реальные выборы, а не узурпатор и преступник у власти.

у Запада сильное сомнение, что имела место внешняя агрессия, а раз так, то ввод сил ОДКБ незаконен даже с точки зрения Устава самого ОДКБ. да и Токаев уже тяготится этими помощниками, не говоря уж о том, что великая желтая господина паРаши из Поднебесной тоже очень-на не довольна и очень скоро велит мелкому окурку из масквабада убираться вон. Казахстан -место стратегических интересов Поднебесной, а не какой-то эрэфии, на которую всем насрать уже.

убираться! и без разглагольствований!
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12.01.2022 13:04 Відповісти
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09.01.2022 23:29 Відповісти
Восстания казахов против русских оккупантов.
В 1783-1797 годах - восстание под руководством Сырыма Датова.
В 1822-1824 годах - восстание под предводительством батыра Жоламана Тленшиулы.
В 1824-1825 годах - восстание под руководством последнего хана Среднего Жуза Губайдуллы.
В 1826-1838 годах восстание под руководством султана Каиып-Гали Есимулы.
В 1836-1838 годах - восстание Исатая Тайманулы и Махамбета Утемисулы
В 1837-1847 годах - масштабное восстание под руководством внука хана Абылая - султана Кенесары.
В 1853-1857 годах - восстание под предводительством батыра Есета Котыбарулы.
В 1856-1858 годах - восстание под предводительством батыра Жанкожы Нурмухаммедулы на Сырдарье.
В 1870 году - восстание на Мангышлаке под предводительством Досана Тажиулы.
1916 год - восстание в связи с мобилизацией мужского населения Средней Азии и Казахстана в возрасте от 19 до 43 лет
За период с 1928 года по 1932 год в Казахстане произошло 372 антисоветских восстания.


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09.01.2022 23:30 Відповісти
А чого Ви так "скромно замовчали" ім"я керівника повстання 1916 року - Амангельди Іманова? Тому що з нього більшовики зробили "борця з царським режимом" і цим запаскудили ім"я цього національного героя?
(я бував у Уральську Там мені "патомки казаков яицких " показували перекат на річці і хвалилися , що їх предки на цьому перекаті відстрілювали через річку казахів-пастухів , які приганяли туди стада на водопій Спитався: "А чем-нибудь хорошим похвастаться можете?" Питання зрозуміть не змогли - "не асилили"
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10.01.2022 05:39 Відповісти
А Буба разом з головою ради просить, вмолює сенат США ввести санкції по СП 2, завчасно дякує за таке рішення. Єрмак не світиться. А як вили зелені коли проект цих самих санкцій проти СП 2 вивели з оборонки. Америкоси порахували, що це буде булавочним уколом для фюрера та його раті. Рашківські економи вже предрікають інфляцію, горе економісти Буби теж пропонують своє -картки на продовольство. Бубі і Бобі необхідно скаламутити водичку, і враз пропали всякі арахамії, корнієнки, всякі бумбараші - можуть брутально вдарити з двох сторін по сонячним личикам і по задам.
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10.01.2022 01:32 Відповісти
А де ж були ви ? Клапали вухами ? Діду спічик готували на 6-те ?

Де ваші спецслужби ? де аналітики ?

Жалюгідні. Зі сторони спостерігати за цими стенаннями заднім числом - не приємне видовище.
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10.01.2022 01:50 Відповісти
тому що ви піндоси рамси попутали і замість діставки наклотих печеньок в Україну зкинули їх у Казахістан
ви для чого RC135 засилали? а?
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10.01.2022 02:40 Відповісти
Александр Невзоров в своем блоге "Наповал" дал точную оценку событий в Казахстане...,СССр дохнет долго.... но успешно....
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10.01.2022 05:54 Відповісти
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