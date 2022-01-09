У нас є реальні питання, чому влада Казахстану була змушена звернутися до ОДКБ, де домінує Росія, - Блінкен
США просять у Казахстану пояснень, чому країна змушена була звернутися до Організації договору про колективну безпеку у зв’язку з масовими протестами в країні.
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю CNN, текстову версію якого опублікував 9 січня сайт Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.
"Влада в Казахстані повинна вміти мирно справлятися з викликами, з якими вони стикаються, забезпечувати захист прав тих, хто мирно протестує, захищати інститути держави та правопорядку, але робити це способом, який поважає права. У нас є реальні питання про те, чому вони були змушені звернутися до цієї організації, в якій домінує Росія. Ми просимо роз'яснень із цього приводу", – сказав він.
Блінкен зазначив, що зараз "вкрай важливо, щоб усе це було вирішено мирним шляхом, за дотримання прав тих, хто намагається зробити так, щоб їхні голоси були почуті".
Будь ласка, зачекайте...
ОДКБ -клуб диктаторов, где главенствует паРаша.
у Запада сильное сомнение, что имела место внешняя агрессия, а раз так, то ввод сил ОДКБ незаконен даже с точки зрения Устава самого ОДКБ. да и Токаев уже тяготится этими помощниками, не говоря уж о том, что великая желтая господина паРаши из Поднебесной тоже очень-на не довольна и очень скоро велит мелкому окурку из масквабада убираться вон. Казахстан -место стратегических интересов Поднебесной, а не какой-то эрэфии, на которую всем насрать уже.
убираться! и без разглагольствований!
В 1783-1797 годах - восстание под руководством Сырыма Датова.
В 1822-1824 годах - восстание под предводительством батыра Жоламана Тленшиулы.
В 1824-1825 годах - восстание под руководством последнего хана Среднего Жуза Губайдуллы.
В 1826-1838 годах восстание под руководством султана Каиып-Гали Есимулы.
В 1836-1838 годах - восстание Исатая Тайманулы и Махамбета Утемисулы
В 1837-1847 годах - масштабное восстание под руководством внука хана Абылая - султана Кенесары.
В 1853-1857 годах - восстание под предводительством батыра Есета Котыбарулы.
В 1856-1858 годах - восстание под предводительством батыра Жанкожы Нурмухаммедулы на Сырдарье.
В 1870 году - восстание на Мангышлаке под предводительством Досана Тажиулы.
1916 год - восстание в связи с мобилизацией мужского населения Средней Азии и Казахстана в возрасте от 19 до 43 лет
За период с 1928 года по 1932 год в Казахстане произошло 372 антисоветских восстания.
(я бував у Уральську Там мені "патомки казаков яицких " показували перекат на річці і хвалилися , що їх предки на цьому перекаті відстрілювали через річку казахів-пастухів , які приганяли туди стада на водопій Спитався: "А чем-нибудь хорошим похвастаться можете?" Питання зрозуміть не змогли - "не асилили"
Де ваші спецслужби ? де аналітики ?
Жалюгідні. Зі сторони спостерігати за цими стенаннями заднім числом - не приємне видовище.
ви для чого RC135 засилали? а?