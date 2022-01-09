У нас є реальні питання, чому влада Казахстану була змушена звернутися до ОДКБ, де домінує Росія, - Блінкен

США просять у Казахстану пояснень, чому країна змушена була звернутися до Організації договору про колективну безпеку у зв’язку з масовими протестами в країні.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю CNN, текстову версію якого опублікував 9 січня сайт Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.

"Влада в Казахстані повинна вміти мирно справлятися з викликами, з якими вони стикаються, забезпечувати захист прав тих, хто мирно протестує, захищати інститути держави та правопорядку, але робити це способом, який поважає права. У нас є реальні питання про те, чому вони були змушені звернутися до цієї організації, в якій домінує Росія. Ми просимо роз'яснень із цього приводу", – сказав він.

Блінкен зазначив, що зараз "вкрай важливо, щоб усе це було вирішено мирним шляхом, за дотримання прав тих, хто намагається зробити так, щоб їхні голоси були почуті".

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