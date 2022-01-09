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У 2022 році можуть запровадити картки на продукти для незаможних верств населення, - радник президента Устенко

У 2022 році можуть запровадити картки на продукти для незаможних верств населення, - радник президента Устенко

Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі ВВС News Україна заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

Перспектива переходу частини населення на продуктові картки, як зазначається, викликана здорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.

Устенко вважає, що в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків та зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами харчів.

"У наших умовах це додатковий ризик для економіки", - вважає він.

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А от більш прийнятним варіантом, каже економіст, могла б бути цільова фінансова підтримка - за аналогією із програмою "єПідтримка", доступної тим, хто встановив на смартфоні урядовий додаток "Дія".

Олег Устенко навіть не виключив запровадження чогось на кшталт "продуктових карток", які діють у США для незаможних громадян.

"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", - заявив Олег Устенко, наголосивши, що "це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності".

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Топ коментарі
+90
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09.01.2022 23:02
+89
"дохозяйнувалися"..
після "кіньця епохи бідності" - ввести "продуктові картки"..
Не пенсію підняти чі субсідію, а кинути кілограм гречки та макарон - ЖРИ_ТЕ!
А платить хто різницю буде, за чій рахунок?
Як там мосійчук перед новими роками (2019 та 2022) верещала:
від"як НЕ переїдати при бОриге" - до "як хоча б шось поїсти при "чеснам лохе"..
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09.01.2022 23:19
+83
От кофе в Вене до карточек на продукты за 2.5 года. Зебизяны довольны?
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09.01.2022 23:07
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10.01.2022 11:16 Відповісти
Розмордів на казенних харчах.
Може його знову посадити на скумбрію по 8 гривень? Якось набридла вже ця пика мами Римина.
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10.01.2022 13:26 Відповісти


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10.01.2022 13:50 Відповісти
по карточкам питается....
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10.01.2022 14:25 Відповісти
Моя ти пупочка!

Це все Лєнкіна скумбрія по 8.
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10.01.2022 14:56 Відповісти
ПереКач або Беньязе!льТору.
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10.01.2022 14:56 Відповісти
the!стирКач БеньЗе!тор
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10.01.2022 15:03 Відповісти
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10.01.2022 15:22 Відповісти
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10.01.2022 15:37 Відповісти
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10.01.2022 15:53 Відповісти
Брехня Фроле- це все невірно трактовано... ПрепіЗе!дент "качається" та вже досяг видатних результатів у відтягуванні майна та вижиманнях працивньіх...
А усім балдибілдерам, відома проблема не естетичного розвитку нарощуваного м'яса при нерівномірному навантаженні тЄла... От воно і сосе зубами та гризе губами...
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10.01.2022 13:30 Відповісти
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10.01.2022 13:46 Відповісти
Для зебілів, які привели цю гидоту до влади, продовольчі картки не завадять, а може навіть і допоможуть зрозуміти, що думати треба головою, а не дупою.
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10.01.2022 13:29 Відповісти
Олекса Моцно Лютий


@tendertorg21

·
https://twitter.com/tendertorg21/status/1480462527968464897 4 ч



Від кави в Відні до карток на продукти- шлях України за 2,5 роки з слугами та Зеленським. Саме цікаве те, що в Україні в 2021 році зібрали і вивезли рекордний урожай. Зелёный і ко ви дебіли! Аграрну країну довести до карток.
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10.01.2022 15:25 Відповісти
ну что зелебобики, встречайте хлебные карточки и позор на весь мир и это только два года правления циркового дурочка.
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10.01.2022 15:36 Відповісти
а нам рост цен россгаза нипочём, Украина же импортиует.... ээээ... "словацкий".
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10.01.2022 15:50 Відповісти
Такое неприятие затеи с карточками оттого, что у народа душа раненая. Много поколений с трудом выживало. Основная проблема была в недоедании, голоде от неурожаев и от экспроприации продовольствия. В подсознании сидит страх возвращения в те ужасные времена. А карточки, это как символ как напоминание о прошлом.
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10.01.2022 16:42 Відповісти
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10.01.2022 21:56 Відповісти
Все !
Стали в 2022 году второй Францией . Еще только не хватает беженцев из Туниса в окрестностях Киева для полноты картины маслом.
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11.01.2022 13:50 Відповісти
Президент Кравчук.
1991 год.
Через 10 лет Украина станет самым богатым государством Европы .....,
Второй ФРАНЦИЕЙ . Чере 32 года правления нуворишей -кравчучки вернулись в строй !
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11.01.2022 13:59 Відповісти
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