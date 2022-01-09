У 2022 році можуть запровадити картки на продукти для незаможних верств населення, - радник президента Устенко
Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі ВВС News Україна заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.
Перспектива переходу частини населення на продуктові картки, як зазначається, викликана здорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.
Устенко вважає, що в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків та зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами харчів.
"У наших умовах це додатковий ризик для економіки", - вважає він.
А от більш прийнятним варіантом, каже економіст, могла б бути цільова фінансова підтримка - за аналогією із програмою "єПідтримка", доступної тим, хто встановив на смартфоні урядовий додаток "Дія".
Олег Устенко навіть не виключив запровадження чогось на кшталт "продуктових карток", які діють у США для незаможних громадян.
"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", - заявив Олег Устенко, наголосивши, що "це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності".
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Може його знову посадити на скумбрію по 8 гривень? Якось набридла вже ця пика мами Римина.
Це все Лєнкіна скумбрія по 8.
А усім балдибілдерам, відома проблема не естетичного розвитку нарощуваного м'яса при нерівномірному навантаженні тЄла... От воно і сосе зубами та гризе губами...
@tendertorg21
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https://twitter.com/tendertorg21/status/1480462527968464897 4 ч
Від кави в Відні до карток на продукти- шлях України за 2,5 роки з слугами та Зеленським. Саме цікаве те, що в Україні в 2021 році зібрали і вивезли рекордний урожай. Зелёный і ко ви дебіли! Аграрну країну довести до карток.
Стали в 2022 году второй Францией . Еще только не хватает беженцев из Туниса в окрестностях Киева для полноты картины маслом.
1991 год.
Через 10 лет Украина станет самым богатым государством Европы .....,
Второй ФРАНЦИЕЙ . Чере 32 года правления нуворишей -кравчучки вернулись в строй !