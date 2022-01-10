США відкриті до обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі, - Блінкен про можливі компроміси з Кремлем
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією, але не чисельності військ НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив Блінкен в інтерв'ю ABC News
"Є заходи щодо зміцнення довіри, є заходи для зниження ризику, і всі вони, якщо вони будуть здійснюватися на взаємній основі, я думаю, можуть дійсно знизити напруженість і вирішити проблеми", - зазначив він.
За словами держсекретаря США, "можуть бути підстави для продовження" Договору про ракети середньої та меншої дальності з Росією, з якого вийшла адміністрація Трампа та в порушенні якого США звинувачують РФ.
"Також є домовленості про розміщення звичайних озброєнь у Європі, про масштаби навчань, які, якщо будуть дотримуватися на взаємній основі, тобто Росія виконає свої зобов'язання, які вона неодноразово порушувала, можуть дати підстави для зниження напруженості", - сказав Блінкен.
Водночас він наголосив, що США не розглядають питання чисельності військ.
"Навпаки, якщо Росія здійснить нову агресію проти України, я вважаю цілком справедливою перспективу, що НАТО зміцнить свої позиції на своєму східному фланзі, у країнах, що межують із Росією", - сказав держсекретар США.
На питання ведучого, чи вважає він, що Путін уже ухвалив рішення взяти Україну під свій контроль, Блінкен відповів, що ще не впевнений.
"Ми запропонували йому два шляхи. Один — через дипломатію та діалог. Інший — через стримування та масштабні наслідки для Росії, якщо вона відновить свою агресію проти України. І ми збираємося перевірити, який шлях хоче обрати президент Путін, цього тижня", - сказав Блінкен.
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@Kasparov63
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«Блинкен: Одна из целей Путина - восстановить Советский Союз». Вау, потребовалось 4 администрации США и 3 вторжения России, чтобы наконец прочитать мюнхенскую речь Путина в 2007 году! Он сам это сказал, свернуть международное право и установить сферы влияния.
"Blinken: One of Putin's goals is to restore the Soviet Union". Wow, it took 4 US administrations and 3 Russian invasions to finally read Putin's 2007 Munich speech! He said it himself, screw international law and establish spheres of influence.
Будут они гулять мелким русским лесом вместе с пуйлом и кожухбетовичем 😏
Если зам несёт ТАКУЮ чушь и ТАКИМИ словами, то значит ему приказали говорить именно так и именно такой текст.
Как в покере - карты розданы и один из игроков резко повышает ставку, пугая остальных игроков.
Світ не переривно змінюється на гірше...
А рашка готова до обмеження своїх військових навчань ?
І чи взагалі готова до б-я обмежень ? Впевнена, що ні. А ці гарцюють, не знають, як іще лягти (як у фільмі: пані лягли і просють).
Сподіваюся, що притомні провели паралелі між адміністраціями і бикуванням х**ла ?
Як виняток виглядає 2008 ... хіба що то був фактично кінець каденції Буша-мол.
Та й фюрер не міг відмовити собі, щоб не скористатися такою комбінацією чисел 08.08.2008.
допустить размещение ракет не в Хуторе Михайловском, а в Сумщине -
даём пуйлу не 5, а целых 7 минут "подлетного времени" к унитазу 😂
Як що до Москви полетять крилаті ракети, то ППО Кацапії побачить їх лише тоді, коли вони будуть вражати командні пункти Московії.
Балистичні помітять заздалагіть, як і стратегічни бомбардувальники, а крилаті ракети не зможуть. Хто не вірить, нехай згадає, як при Трампі Томагавки не були помічіні кацапськими комплексами ППО.
Вполне закономерно что фашисты таким тоном говорят с ними, ничтожества десятилетиями выпрашивали...