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США відкриті до обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі, - Блінкен про можливі компроміси з Кремлем

США відкриті до обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі, - Блінкен про можливі компроміси з Кремлем

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією, але не чисельності військ НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив Блінкен в інтерв'ю ABC News

"Є заходи щодо зміцнення довіри, є заходи для зниження ризику, і всі вони, якщо вони будуть здійснюватися на взаємній основі, я думаю, можуть дійсно знизити напруженість і вирішити проблеми", - зазначив він.

 За словами держсекретаря США, "можуть бути підстави для продовження" Договору про ракети середньої та меншої дальності з Росією, з якого вийшла адміністрація Трампа та в порушенні якого США звинувачують РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен: Не очікуємо проривів на переговорах з РФ щодо "гарантій безпеки"

"Також є домовленості про розміщення звичайних озброєнь у Європі, про масштаби навчань, які, якщо будуть дотримуватися на взаємній основі, тобто Росія виконає свої зобов'язання, які вона неодноразово порушувала, можуть дати підстави для зниження напруженості", - сказав Блінкен.

Водночас він наголосив, що США не розглядають питання чисельності військ.

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"Навпаки, якщо Росія здійснить нову агресію проти України, я вважаю цілком справедливою перспективу, що НАТО зміцнить свої позиції на своєму східному фланзі, у країнах, що межують із Росією", - сказав держсекретар США.

На питання ведучого, чи вважає він, що Путін уже ухвалив рішення взяти Україну під свій контроль, Блінкен відповів, що ще не впевнений.

"Ми запропонували йому два шляхи. Один — через дипломатію та діалог. Інший — через стримування та масштабні наслідки для Росії, якщо вона відновить свою агресію проти України. І ми збираємося перевірити, який шлях хоче обрати президент Путін, цього тижня", - сказав Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен нагадав, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО: "Ми готові рішуче відповісти на подальшу агресію"

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Garry Kasparov


@Kasparov63

·
https://twitter.com/Kasparov63/status/1480291580569427968 36 мин



«Блинкен: Одна из целей Путина - восстановить Советский Союз». Вау, потребовалось 4 администрации США и 3 вторжения России, чтобы наконец прочитать мюнхенскую речь Путина в 2007 году! Он сам это сказал, свернуть международное право и установить сферы влияния.

"Blinken: One of Putin's goals is to restore the Soviet Union". Wow, it took 4 US administrations and 3 Russian invasions to finally read Putin's 2007 Munich speech! He said it himself, screw international law and establish spheres of influence.
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10.01.2022 00:11
+7
До мутер-Волги только трех-линейки и без штыков---только такое условие для касабов!
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10.01.2022 00:19
+6
Армия рф тоже бледная тень савецкой.
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10.01.2022 00:43
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что это за блок такой ??? может расформируют раз нихрена кроме трепать озабоченности не могут ?
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10.01.2022 00:11 Відповісти
Взаимные уступки это нормально, главное не продешевить.
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10.01.2022 00:11 Відповісти
Garry Kasparov


@Kasparov63

·
https://twitter.com/Kasparov63/status/1480291580569427968 36 мин



«Блинкен: Одна из целей Путина - восстановить Советский Союз». Вау, потребовалось 4 администрации США и 3 вторжения России, чтобы наконец прочитать мюнхенскую речь Путина в 2007 году! Он сам это сказал, свернуть международное право и установить сферы влияния.

"Blinken: One of Putin's goals is to restore the Soviet Union". Wow, it took 4 US administrations and 3 Russian invasions to finally read Putin's 2007 Munich speech! He said it himself, screw international law and establish spheres of influence.
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10.01.2022 00:11 Відповісти
Собственно говоря куйловские хотелки о свертывании международного права и установления сфер влияния нашли поддержку у Давоской шайки мировых олигархов . Программа Great Reset . Так что каспаров может быть доволен .
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10.01.2022 00:25 Відповісти
Замглавы МИД РФ Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США.
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10.01.2022 00:18 Відповісти
Этот Рябков ещё больший клоун чем его шеф Говорящая Лошадь 😂

Будут они гулять мелким русским лесом вместе с пуйлом и кожухбетовичем 😏
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10.01.2022 02:00 Відповісти
Лавров твердый профи, значит и зам у него такой же профи.
Если зам несёт ТАКУЮ чушь и ТАКИМИ словами, то значит ему приказали говорить именно так и именно такой текст.
Как в покере - карты розданы и один из игроков резко повышает ставку, пугая остальных игроков.
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10.01.2022 18:20 Відповісти
Пздц...
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10.01.2022 05:26 Відповісти
До мутер-Волги только трех-линейки и без штыков---только такое условие для касабов!
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10.01.2022 00:19 Відповісти
АРМЯНСЬКИЙ СПЕЦНАЗ...
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10.01.2022 00:20 Відповісти
В подсумках для магазинов пахлава!!!
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10.01.2022 00:25 Відповісти
не, сразу три армянских радио 😂
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10.01.2022 02:01 Відповісти
коврами обмотался )))
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10.01.2022 00:27 Відповісти
А раніше наапаки розміщуаали ракети. І це було тоді, коли був мілітаризований совок, з 5 мільйонною регулярною армією.
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10.01.2022 00:21 Відповісти
А потом договорились и все эти ракеты попилили на металлолом.
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10.01.2022 00:24 Відповісти
Тоді совок розвалили.
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10.01.2022 00:26 Відповісти
Через 4 года. Надеюсь с рф будет быстрее.
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10.01.2022 00:28 Відповісти
Нажаль не буде.
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10.01.2022 00:29 Відповісти
Кстати договор с Совком по попилу "першингов" подписал.... та-пара-пам... непреклонный Рейган.
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10.01.2022 00:32 Відповісти
Так він спочатку їх і розмістив. Нехай зараз розміщують.
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10.01.2022 00:33 Відповісти
Уже разместили. Сейчас будут обоюдно сокращать.
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10.01.2022 00:36 Відповісти
В Європі зараз праптично немає ядерної зброї. Та й армії НАТО значно послабшали. Тільки в США ще поки сильна армія.
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10.01.2022 00:42 Відповісти
Армия рф тоже бледная тень савецкой.
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10.01.2022 00:43 Відповісти
Але ракети з'явилися, коли тварюка Андропов розпочав пугати США. Ось тоді протистояння досягло майже рівня Карібскої кризи. Тільки завдяки тому, що Андропов піймам у Кремлі три кулі, та швиденько відкинув капита, то при Черненко напруга спала, ну а Мечений вже вимушений був слухати пана Рейгана.
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10.01.2022 18:25 Відповісти
Нам мудрі правителі колись казки розповідали,що рашка до 2017року розвалиться..що кримський міст спочатку не збудують ,а потім він в першу же зиму розвалиться.Може досить вже фантазувати?
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10.01.2022 09:34 Відповісти
це було в давнину - ще до загальної толерантності та ЛГБТ диктатури

Світ не переривно змінюється на гірше...
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10.01.2022 00:26 Відповісти
Чого вони так сцять засРашки?
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10.01.2022 00:51 Відповісти
Взаимные уступки? Смотрите чтобы опять не пришлось Польшу делить и Берлинскую стену восстанавливать. Нашли с кем на уступки идти
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10.01.2022 01:04 Відповісти
И чья граница будет определена линией от которой будут отводить?) Рашка нах со всех оккупированных территорий, а потом какие то договоренности...
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10.01.2022 01:07 Відповісти
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією ...

А рашка готова до обмеження своїх військових навчань ?
І чи взагалі готова до б-я обмежень ? Впевнена, що ні. А ці гарцюють, не знають, як іще лягти (як у фільмі: пані лягли і просють).

Сподіваюся, що притомні провели паралелі між адміністраціями і бикуванням х**ла ?

Як виняток виглядає 2008 ... хіба що то був фактично кінець каденції Буша-мол.
Та й фюрер не міг відмовити собі, щоб не скористатися такою комбінацією чисел 08.08.2008.
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10.01.2022 01:44 Відповісти
Колись Генсек, єврей Андропов це вже спробував. Це привело до порожніх полок магазінів, а потім до розвалу СССР. Правда тоді у США був Рейган, а не байден...
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10.01.2022 18:28 Відповісти
Украина согласна на компромис:
допустить размещение ракет не в Хуторе Михайловском, а в Сумщине -

даём пуйлу не 5, а целых 7 минут "подлетного времени" к унитазу 😂
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10.01.2022 02:06 Відповісти
Ці нинішні сцикуни ,скоріше Україну здадуть,чим на таке підуть.
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10.01.2022 09:37 Відповісти
А там немає різниці, 5, чи даже 9.
Як що до Москви полетять крилаті ракети, то ППО Кацапії побачить їх лише тоді, коли вони будуть вражати командні пункти Московії.
Балистичні помітять заздалагіть, як і стратегічни бомбардувальники, а крилаті ракети не зможуть. Хто не вірить, нехай згадає, як при Трампі Томагавки не були помічіні кацапськими комплексами ППО.
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10.01.2022 18:31 Відповісти
Не помічені були у Сірії.
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10.01.2022 18:32 Відповісти






Вполне закономерно что фашисты таким тоном говорят с ними, ничтожества десятилетиями выпрашивали...
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10.01.2022 07:28 Відповісти
переговори це добре,коли були між СРСР та США,зараз це або м*якотілість Америки,бо Байден вже зовсім не той який був під час Майдану,або знов граблі на які наступала Європа під час Гітлера,а президент США їй підігрує,бо той хайп, який впіймав Путін коли почав тиснути на Європу та Америку,спрацьовує
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10.01.2022 08:49 Відповісти
Який був, таким і залишился. Це дехто паганий дипломат, який не зрозумів, що Трамп набагато краще Байдена для України.
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10.01.2022 18:34 Відповісти
шо Байден шо Обама тряпки vони дрyзі як би Трамп перший не даv зброю хрен ми шо полyчили зараз
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10.01.2022 09:07 Відповісти
 
 