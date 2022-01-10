США відкриті до обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі, - Блінкен про можливі компроміси з Кремлем

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією, але не чисельності військ НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив Блінкен в інтерв'ю ABC News

"Є заходи щодо зміцнення довіри, є заходи для зниження ризику, і всі вони, якщо вони будуть здійснюватися на взаємній основі, я думаю, можуть дійсно знизити напруженість і вирішити проблеми", - зазначив він.

За словами держсекретаря США, "можуть бути підстави для продовження" Договору про ракети середньої та меншої дальності з Росією, з якого вийшла адміністрація Трампа та в порушенні якого США звинувачують РФ.

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"Також є домовленості про розміщення звичайних озброєнь у Європі, про масштаби навчань, які, якщо будуть дотримуватися на взаємній основі, тобто Росія виконає свої зобов'язання, які вона неодноразово порушувала, можуть дати підстави для зниження напруженості", - сказав Блінкен.

Водночас він наголосив, що США не розглядають питання чисельності військ.

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"Навпаки, якщо Росія здійснить нову агресію проти України, я вважаю цілком справедливою перспективу, що НАТО зміцнить свої позиції на своєму східному фланзі, у країнах, що межують із Росією", - сказав держсекретар США.

На питання ведучого, чи вважає він, що Путін уже ухвалив рішення взяти Україну під свій контроль, Блінкен відповів, що ще не впевнений.

"Ми запропонували йому два шляхи. Один — через дипломатію та діалог. Інший — через стримування та масштабні наслідки для Росії, якщо вона відновить свою агресію проти України. І ми збираємося перевірити, який шлях хоче обрати президент Путін, цього тижня", - сказав Блінкен.

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