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перемовини (2715) росія (63568) Шерман (35) Рябков (55)

Ми не будемо на зустрічі з російською делегацією обговорювати питання безпеки в Європі без участі європейців, - заступник держсекретаря Шерман

Ми не будемо на зустрічі з російською делегацією обговорювати питання безпеки в Європі без участі європейців, - заступник держсекретаря Шерман

Перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман попередила заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, що Вашингтон готовий обговорювати тему безпеки в Європі лише за участю європейських країн, повідомляє держдеп.

"США на зустрічі з Росією щодо стратегічної стабільності готові обговорювати деякі двосторонні питання, але не будуть говорити про безпеку в Європі без участі самих європейців", - йдеться у заяві Держдепу за підсумками попередніх переговорів у неділю Шерман із Рябковим у Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Замдержсекретаря наголосила, що обговорення низки питань проходитиме лише на засіданні Ради Росія-НАТО у Брюсселі 12 січня та на зустрічі Постійної ради ОБСЄ у Відні 14 січня", - наголошується в документі.

Держдепартамент повідомляє, що Шерман також нагадала про прихильність США "суверенітету, територіальній цілісності країн, а також - їх праву самостійно вибирати союзи".

Заступник держсекретаря запевнила, що США вітатимуть розвиток подій, у якому вдасться через дипломатію досягти реального прогресу (при контактах із РФ - ред)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року, - представник МЗС РФ Рябков перед переговорами зі США в Женеві

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Будете. А на публику конечно правильно всё говорите. Можно ещё про озабоченность добавить.
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10.01.2022 00:47 Відповісти
Так себе ответ. Но москалей к европейцам не отнес, шо уже радует.
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10.01.2022 00:52 Відповісти
Де з'являється Шерман - там повна хана!!!
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10.01.2022 00:54 Відповісти
Європєйцам вже все сьогодні сказали:

"Збирайте манатки та дуйте на кордон НАТО 1997 року".
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10.01.2022 01:02 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1641757450-ukraina-stremitsya-k-peregovoram-s-rf-v-obhod-ssha-new-york.html Пока НАТО и США готовятся к переговорам с РФ в Женеве, украинское правительство, оставленное на обочине, пытается наладить контакты с Москвой, пишет авторитетное американское издание .

Несмотря на то, что конфликт, который должны разрешить переговоры, находится в Украине, Украина не будет представлена в двух из трех этапов переговоров, https://www.nytimes.com/2022/01/09/world/europe/left-out-of-high-level-talks-ukraine-tries-other-diplomatic-channels.html утверждает журналист газеты Эндрю Крамер.
"Такая ограниченная роль для Украины в переговорах явно обеспокоила правительство в Киеве. Опасаясь переговоров, которые ничего не принесут, с заявлением Байдена о том, что со стороны США не будет военного вмешательства в случае вторжения РФ, Украина тихо ищет свои собственные способы договориться с Москвой", - говорится в статье.
"Учитывая ставки для Украины, правительство президента Владимира Зеленского решило не полагаться полностью на переговоры, возглавляемые США. Зеленский объявил отдельную дипломатическую инициативу в конце декабря", - пишет автор, за которым уже числится ряд критических публикаций в адрес украинской власти, вроде "Пришли на комедию, закончили фильмом ужасов".
Отметим, что ранее Зеленский действительно допустил референдум по Донбассу и прямые переговоры с Путины, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эксклюзивном интервью "Фокусу" заявил, что уже в ближайшее время проведет переговоры с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Одновременно он прокомментировал и возможную встречу Зеленского и Путина в Пекине.
После этого, как утверждает New York Times, элементы этой дипломатической инициативы были опубликованы российской газетой "Коммерсант". Публикация содержала план из 10 пунктов, многие из которых имели привязку к конкретным датам в декабре-январе.
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10.01.2022 02:33 Відповісти
Де наш верховний головнокомандувач - знову пропав?
Чи у нього святкова новорічна традиція - почоток січня - зустріч з Патрушевим?
2020 Буковель-Оман,
2021 Буковель-Катар,
2022: Буковель-....
Де наразі перебуває Патрушев?...
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10.01.2022 02:49 Відповісти
 
 