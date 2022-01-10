Ми не будемо на зустрічі з російською делегацією обговорювати питання безпеки в Європі без участі європейців, - заступник держсекретаря Шерман
Перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман попередила заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, що Вашингтон готовий обговорювати тему безпеки в Європі лише за участю європейських країн, повідомляє держдеп.
"США на зустрічі з Росією щодо стратегічної стабільності готові обговорювати деякі двосторонні питання, але не будуть говорити про безпеку в Європі без участі самих європейців", - йдеться у заяві Держдепу за підсумками попередніх переговорів у неділю Шерман із Рябковим у Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Замдержсекретаря наголосила, що обговорення низки питань проходитиме лише на засіданні Ради Росія-НАТО у Брюсселі 12 січня та на зустрічі Постійної ради ОБСЄ у Відні 14 січня", - наголошується в документі.
Держдепартамент повідомляє, що Шерман також нагадала про прихильність США "суверенітету, територіальній цілісності країн, а також - їх праву самостійно вибирати союзи".
Заступник держсекретаря запевнила, що США вітатимуть розвиток подій, у якому вдасться через дипломатію досягти реального прогресу (при контактах із РФ - ред)".
Будь ласка, зачекайте...
"Збирайте манатки та дуйте на кордон НАТО 1997 року".
Несмотря на то, что конфликт, который должны разрешить переговоры, находится в Украине, Украина не будет представлена в двух из трех этапов переговоров, https://www.nytimes.com/2022/01/09/world/europe/left-out-of-high-level-talks-ukraine-tries-other-diplomatic-channels.html утверждает журналист газеты Эндрю Крамер.
"Такая ограниченная роль для Украины в переговорах явно обеспокоила правительство в Киеве. Опасаясь переговоров, которые ничего не принесут, с заявлением Байдена о том, что со стороны США не будет военного вмешательства в случае вторжения РФ, Украина тихо ищет свои собственные способы договориться с Москвой", - говорится в статье.
"Учитывая ставки для Украины, правительство президента Владимира Зеленского решило не полагаться полностью на переговоры, возглавляемые США. Зеленский объявил отдельную дипломатическую инициативу в конце декабря", - пишет автор, за которым уже числится ряд критических публикаций в адрес украинской власти, вроде "Пришли на комедию, закончили фильмом ужасов".
Отметим, что ранее Зеленский действительно допустил референдум по Донбассу и прямые переговоры с Путины, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эксклюзивном интервью "Фокусу" заявил, что уже в ближайшее время проведет переговоры с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Одновременно он прокомментировал и возможную встречу Зеленского и Путина в Пекине.
После этого, как утверждает New York Times, элементы этой дипломатической инициативы были опубликованы российской газетой "Коммерсант". Публикация содержала план из 10 пунктов, многие из которых имели привязку к конкретным датам в декабре-январе.
Чи у нього святкова новорічна традиція - почоток січня - зустріч з Патрушевим?
2020 Буковель-Оман,
2021 Буковель-Катар,
2022: Буковель-....
Де наразі перебуває Патрушев?...