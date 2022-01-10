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Нью-Йорк (128) пожежа (4241)

У Нью-Йорку сталася найстрашніша пожежа за останні 30 років - загинуло щонайменше 19 людей. ВIДЕО

Щонайменше 19 людей загинули, зокрема дев'ятеро дітей, внаслідок пожежі у висотному житловому будинку в районі Бронкс у Нью-Йорку. Трагедію міська влада називає однією з найстрашніших за більш ніж 30 років.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це повідомляє NBC New York.

"Це стане однією з найстрашніших пожеж, які ми бачили тут у наш час у Нью-Йорку", — заявив мер Ерік Адамс на пресконференції через кілька годин після того, як полум'я охопило будівлю.

На цей момент зафіксовано як мінімум 63 постраждалих, які потребували медичної допомоги через шкоду та каліцтва, які їм завдали вогонь та дим. Життя 32 у небезпеці, у 9 — ушкодження середньої тяжкості.

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Імена та вік жертв не розголошуються, але пожежники підтвердили ЗМІ, що щонайменше 19 людей загинули від травм, отриманих внаслідок пожежі.

Переважна більшість жертв пожежі надихалися димом. Пожежники, які увірвалися до будівлі, виявили загиблих майже на кожному поверсі будівлі. Більшість задихнулася або у них не витримало серце.

"Люди були замкнені у своїх квартирах по всій будівлі", — розповів комісар Пожежного Департаменту Нью-Йорка Ден Нігро, назвавши умови задимлення "безпрецедентними".

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У Нью-Йорку сталася найстрашніша пожежа за останні 30 років - загинуло щонайменше 19 людей 01

Пожежне розслідування встановило, що загоряння сталося у двоповерховій квартирі на другому та третьому поверхах будинку. За словами комісара, двері у квартиру були залишені відчиненими, що дозволило вогню і диму поширитися по всій будівлі.

Нігро сказав, що це "незвичайно", що дим поширився на всій довжині будівлі.

За оцінками департаменту, 200 його співробітників прибули до 19-поверхової житлової будівлі на Східній 181 вулиці у Фордхем-Хайтс близько 11 години ранку. Вогонь був загашений незадовго до 13 години.

Недільну катастрофу назвали однією з найстрашніших пожеж у місті принаймні за три десятиліття. Понад 30 років тому, 25 березня 1990 року, у громадському клубі Happy Land у Бронксі була навмисно влаштована пожежа, внаслідок якої загинули 87 людей.

Також читайте: В аеропорту США пасажирів літака Москва-Нью-Йорк евакуювали через загрозу вибуху

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Топ коментарі
+23
Негрота, живущая в принадлежащем городу доме практически бесплатно, подожгла его.
Дом им тушили пожарные команды , состоящие почти полностью из белых Почему из белых? Потому , что это опасная тяжелая работа, негры такую не любят.....
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10.01.2022 03:39
+17
Через дурнів, що проголосували за Зеленського і згасає. Я теж, був би молодше так виїхав. 73% йолопів нікуди не дінеш. Наступні вибори можуть ще за якогось кіношного блазня проголосувати і Україні все...
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10.01.2022 05:33
+15
люди лишайте великі міста вони не репрезентують духу Америки
перебирайтесь до спрвжньої Америки користуйтесь можливістю володіти землею віддалі від великих міст інфікованих ліберальною хворобою
Америка є ще й досі великий і останній frontier
переїзжайтк до ввльрих штатів - Тексас, Флоріда та мальовнича blessed by God Західна Вірджинія
і голосуйте за республіканців в хай вам усім щастить 👍
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10.01.2022 02:20
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Прикро що таке сталося. маю надію що це не за страховку власник будівлі пустив красного півня.
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10.01.2022 02:16 Відповісти
Это Project. Владелец дома- город. Деньги пойдут из кармана налогоплательщика., то есть из моего тоже.
Живут в таких домах паразиты цвета говна почти бесплатно.
Гниды сами подпалили свою квартиру, скорее всего в наркотическо-алкогольном угаре.
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10.01.2022 03:42 Відповісти
Пишуть що коротнув обігрівач. Що не дивно - для такої публіки нормальний ремонт з утепленням робити - марна трата грошей.
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10.01.2022 06:04 Відповісти
Я знаю. Включать электрообогреватель в таком доме незаконно именно по причине возможности пожара и сволочи это знали. Поверьте, их там очень хорошо греют. Слишком даже хорошо.
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10.01.2022 20:06 Відповісти
Це - соціальне житло ?
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10.01.2022 06:47 Відповісти
The building, named Twin Parks North West, is home to working-class families, many of whom depend on Section 8 rental assistance
https://www.nytimes.com/live/2022/01/09/nyregion/bronx-fire

***, соціальне. Тільки от щодо working-class families NYT збрехали - ця публіка поколіннями ніде не працює.
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10.01.2022 06:57 Відповісти
Зрозуміло. Дякую.

Але все одно люди загинули (особливо діти) ні за що.
Якщо навіть хтось і підпалив щось, то через нього постраждало багато інших.
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10.01.2022 07:30 Відповісти
Десь дуже давно на ютубі бачив ролик. Чи 70 чи 80 роки, не помятаю вже який штат та город. Був ось такий район, з такими людьми. Влада міста, через кремінал та наркоманію знесла такий квартал нафіг. Там були чи двух поверхові, чи щось таке. І побудувала нормальні дома, не пам'ятаю скільки поверхів, 7-8. Щоб тієї люди нормально жили. Тільки влаштовуйся на роботу та плати комірне. Так, кімната маленька, але тепла. Всі удобства були. На багато краще чим раніше.
Через деякий час, влада знову знесла той квартал, людей десь розсилила по іншим кварталам. І побудувала щось інше.
Бо кріміналу стала набагато більше чим було, наркотиків теж. Платили тільки одиниці. Відключили світло та теплу воду, за борги. Будинки почали руйнуватися через не обслуговування. Зимою під'їзд буд катком, короче кажучи, жах на камеру був ще той.
А висновок такий. Такі люди ні коли не цінують що їм дають за дарма. І справа тут навіть напевно не в кольорі шкіри, а в самих людях.
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10.01.2022 07:39 Відповісти
https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/tak-zhit-nelzya/

социальный жилой комплекс Pruitt-Igoe, Сент-Луис, США

очень поучительно
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10.01.2022 10:21 Відповісти
Скоріш за все про нього бачив.
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10.01.2022 10:52 Відповісти
люди лишайте великі міста вони не репрезентують духу Америки
перебирайтесь до спрвжньої Америки користуйтесь можливістю володіти землею віддалі від великих міст інфікованих ліберальною хворобою
Америка є ще й досі великий і останній frontier
переїзжайтк до ввльрих штатів - Тексас, Флоріда та мальовнича blessed by God Західна Вірджинія
і голосуйте за республіканців в хай вам усім щастить 👍
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10.01.2022 02:20 Відповісти
От мені зразу і переїхать захотілось ! Бо щось бачу я з нашими ПорохоЗеленськими каші не звариш! Вони людей як вогню бояться але не в гріш не ставлять . Поки що я з Києва переїхав за 30 кілометрів у свій будинок і не шкодую.Але , чесно кажучи , надія на ліпше життя потроху згасає , бо замість розвитку України , усі наші влади займаються чорт зна чим!
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10.01.2022 02:57 Відповісти
Чемодан вокзал рашка.
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10.01.2022 03:30 Відповісти
Пішов у дупу , я народився і майже пів життя жив у совку ! Не хочу!
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10.01.2022 15:26 Відповісти
Через дурнів, що проголосували за Зеленського і згасає. Я теж, був би молодше так виїхав. 73% йолопів нікуди не дінеш. Наступні вибори можуть ще за якогось кіношного блазня проголосувати і Україні все...
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10.01.2022 05:33 Відповісти
Так що тебе Петро перший з собою не взяв?До Іспанії.Собакою.Там би йому служило.
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10.01.2022 08:21 Відповісти
кто про что, а кацапы и зебилы всегда про свое, скрепное: "служить собакой"
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10.01.2022 09:10 Відповісти
Ось такі як ти покладають надію на когось іншого, що хтось зробить щоб тобі жилося краще. З таким підходом в тебе буде все тільки гірше.
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10.01.2022 08:45 Відповісти
Я ніколи не покладав надії на інших! Усе життя тільки на себе і розраховував! Але вже почало задовбувати це становище, коли популізм і намагання залишити все як є вбиває країну. За 30 років незалежності я бачив тільки падіння вниз нашої економіки та зубожіння народу. А ще велике крадівництво ! І ми самі в цьому винні , тому що не послали під три чорти всіх тих комуністів недобитків , які стали олігархами і продовжують розкрадати країну. Ви пам'ятаєте ,хто перший почав заробляти гроші? Якщо ні , то я розповім , як перші так звані кооперативи та перший бізнес почав розвиватись з горкому комсомолу! Здається це перший мій спогад щодо перших зароблених грошей - горком комсомолу! І під наглядом КПРС! І потім саме керівники з цих організацій і стали першими бізнесменами , і саме в їх руки потрапили підприємства , або в руки їх компаньйонів! Я пам'ятаю як брали кредити в перших банках на підставних осіб , а домовлялись бувші співробітники КГБ , і їм ці гроші й шли , а потім банки банкрутіли і гроші ніхто не повертав!Саме так починалось накопичення капіталів! І всі розуміють хто ці капітали накопичував і яким чином!Я пам'ятаю 90 ті роки , коли до мене приходили рекетири , добре ,що я співпрацював з УБОП у технічному плані і вони мене прикрили , а інших кришував саме рекет і накопичував капітал! Тому я прекрасно знаю хто є зараз ті хто керують країною! Країною керує організоване злочинне угрупування , причому ще з 90-х. років. Кучма створив таку систему ! І нічого не змінилось! Я був на майдані і в 2004 і в 2013-14 роках! І скажу одне - не закінчили ми справу! Саме Порошенко нас приспав ! Тому я йому не вірю!
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10.01.2022 15:47 Відповісти
Памятаю я всі ті часи. Добре памятаю. Все Ви вірно описали.
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10.01.2022 16:53 Відповісти
А якщо вірно і пам'ятаєте ,то виникає питання - хто в нас керує!?? Який був лозунг на майдані ? "Банду Геть"! Чи виконав це Порошенко? Ні! От він і пішов геть! З тим підйомом народу , що тоді був , він міг це зробити і йому б аплодували! А так , навіть Крим і донбас розуміє , що в нас нічого не змінилось! То що тоді говорити!? Порошенко спробував? Дуже погано спробував? Хто написав закони за якими нами керують покидьки - самі покидьки і написали! І ще корректують під себе! Конституцію можна сміло називати - проституцією , бо кожен прищ у владі її під себе змінює! А скільки мінялась конституція США!? Кожну зміну у конституції треба проводити з перевиборами , щоб цими змінами не користувались ті хто їх робить і щоб суспільство саме таким чином їх підтримувало! Як правильні зміни , то знов їх вибрали , а як ні , то ідіть з богом. Але це все казки , бо ніхто цього робити не буде ,поки не виженемо їх!
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10.01.2022 18:13 Відповісти
А причем тут либерализм? Ты хочешь вернуть тоталитаризм, или что? Вы, нацики, ненамного лучше руссо-ваты.
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10.01.2022 09:52 Відповісти
Негрота, живущая в принадлежащем городу доме практически бесплатно, подожгла его.
Дом им тушили пожарные команды , состоящие почти полностью из белых Почему из белых? Потому , что это опасная тяжелая работа, негры такую не любят.....
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10.01.2022 03:39 Відповісти
а афроамериканцы згорыли чи ны ?
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10.01.2022 03:57 Відповісти
Ти мабуть ще і русофоб
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10.01.2022 05:47 Відповісти
Затятий
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10.01.2022 20:10 Відповісти
Нескрепная Америка: "За словами комісара, двері у квартиру були залишені відчиненими" -

можно двери не закрывать даже в Бронксе

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10.01.2022 07:30 Відповісти
Открытая дверь роли не играет когда дом сделан из картона
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10.01.2022 08:09 Відповісти
А де картон ви там побачили?
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10.01.2022 08:22 Відповісти
Там він нічого не побачив. Але попрацювати тупою папугою та повторити зайвий раз якусь чергову соловьйовщину - так кортить, так кортить, що аж з штанів вистрибує.
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10.01.2022 09:38 Відповісти

https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/tak-zhit-nelzya/

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10.01.2022 20:47 Відповісти
Так річ зараз йде про цей будинок який горів.
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10.01.2022 23:52 Відповісти
в головах совків все, що будується в США - "картонне". Бо так в телевізорі сказали. Що тут не зрозуміло?
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16.01.2022 19:02 Відповісти
Болваны не знают, что Нью Йорк как и практически вся Америка построена по технологии каркасных домов. Дома в Нью Йорке тоже деревянные. Из кирпича там лишь облицовка. Потому и горят как спички.
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12.01.2022 01:46 Відповісти
Картонная дурилка
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10.01.2022 09:02 Відповісти
Жилье для негров , третье поколение , которое не работая получает пособие.
На к а ж д о г о члена семьи .

Проект «Прюит-Игоу», в Сент-Луисе,
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10.01.2022 20:50 Відповісти
Есть неплохой анкедот на эту тему. В Нью-Йорке сгорел четырех этажный дом. Погибла семья из Мексики, живущая на первом этаже, погибла семья из Венесуэлы , живущая на втором этаже, погибла семья из Сомали, живущая на третьем этаже, не погибла лишь семья белых американцев, жившая на четвертом этаже. Сюжет во всех новостях, тут же прибегают толерасты, везде крики: "Почему погибли мексиканцы, чернокожие, мусульмане, а белые - нет?!" Один из пожарных отвечает в интервью: "Потому что, семья белых была на работе."
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10.01.2022 09:20 Відповісти
Якщо вставите замість месиканців рашкованів, яких в Нью-Йорку чи не більше, ніж негрів, то лише тоді анекдот стане хоч якось схожий на правду. Бо якраз мекси в США працюють як прокляті. А рашковани гірші за негрів з гетто.
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10.01.2022 09:40 Відповісти
ага...Заставьте мексиканца работать...
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10.01.2022 11:35 Відповісти
Працюють i тяжко працюють.
В недiлю ходять в церкву, ******* своiх дiтей
Вони дуже рiзнi.
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10.01.2022 20:14 Відповісти
Нью-Йорк таймс:
"Высотное здание в Бронксе, где в воскресенье в результате пожара погибли 19 человек, было домом для многих африканских иммигрантов, выбравших свои квартиры из-за сплоченного сообщества и близости к местным мечетям.
По словам мэра Эрика Адамса на пресс-конференции в воскресенье, значительное число жителей здания были практикующими мусульманами и родом из Гамбии."
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10.01.2022 11:10 Відповісти
Окончанние проекта «Прюит-Игоу», в Сент-Луисе !
Негрыне выдержали испытание цивилизацией!
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10.01.2022 20:52 Відповісти
 
 