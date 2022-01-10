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обстріл (27070) поранення (2776) травма (356) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Український воїн зазнав бойового травмування на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, застосовуючи заборонені 120-мм міномети, - штаб ООС

Український воїн зазнав бойового травмування на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, застосовуючи заборонені 120-мм міномети, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 9 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, у бік Попасної збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили у штабі.

Ткож повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 10 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", повідомили у пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав бойового травмування на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, застосовуючи заборонені 120-мм міномети, - штаб ООС 01
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Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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10.01.2022 07:33 Відповісти
горіть ясно у пеклі москалі і вата що закликала в наш дім чужого солдата...
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10.01.2022 10:35 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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10.01.2022 11:12 Відповісти
Диаметр флагштока маловат!!!
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10.01.2022 11:56 Відповісти
 
 