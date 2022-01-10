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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль (1609) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Перший у світі випадок ускладнення на серці через "Омікрон" зафіксовано в Ізраїлі

Перший у світі випадок ускладнення на серці через

В Ізраїлі зафіксовано перший випадок міокардиту при коронавірусі "Омікрон". Про це заявили лікарі лікарні, де лікують хворого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна,  про це повідомляє  Times of Israel.

Лікарі медичного центру Шиба в Тель-ха-Шомер повідомили, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їх відділення для лікування коронавірусу і лікувався від міокардиту (запалення серцевого м'яза).

"Ми вперше спостерігаємо подібне з Omicron", - сказав експерт в області кардіології, професор Шломі Матецкі.

Він зазначив, що це тривожна подія, про яку потрібно задуматися. Хворий захворів важко і знаходиться в реанімації.

"Ми уважно спостерігаємо за пацієнтом, який зараз знаходиться в реанімації", - сказав він.

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У лікарні також повідомили, що чоловік отримав обидві дози вакцини від коронавірусу. Останнє щеплення йому зробили в серпні. Він був здоровий і без супутніх захворювань.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що штам коронавірусу "Омікрон" призводить до госпіталізації і смертей.
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Топ коментарі
+9
Гуляли всем медцентром) Омикрон "заступился" за прививку)
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10.01.2022 07:44
+9
Ага, не після двох вакцин - а через Омикрон. ) Вакси продовжують гру кальмара
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10.01.2022 08:12
+9
Як зрозумів пішла нова методичка - списувати міокардит на Омикрон? Щось синхронно почали розганяти цю тезу у всіх ЗМІ.
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10.01.2022 08:16
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Гуляли всем медцентром) Омикрон "заступился" за прививку)
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10.01.2022 07:44 Відповісти
ой я вас умоляю Мойша той шекель утерял и вот сердце и прихватило..причем тут Омикрон..придурки... ЖАДНОСТЬ ВОТ ПРИЧИНА ВСЕХ БОЛЯЧЕК.... миокардин бывает латентным можно прожить с рождения и не знать об этом а потом возраст наслоение болячек перенесенных стрессов вирусов простуд ангина банальная и все приехали....
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10.01.2022 08:45 Відповісти
первый и последний. Не надейтесь
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10.01.2022 07:59 Відповісти
Милорд, нужно больше вакцин.
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10.01.2022 08:04 Відповісти
Так.Вже треба забути про третю бустерну дозу! "Колоти Потрібно Кожен Рік"!!!
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10.01.2022 09:29 Відповісти
Ага, не після двох вакцин - а через Омикрон. ) Вакси продовжують гру кальмара
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10.01.2022 08:12 Відповісти
Як зрозумів пішла нова методичка - списувати міокардит на Омикрон? Щось синхронно почали розганяти цю тезу у всіх ЗМІ.
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10.01.2022 08:16 Відповісти
О, диванные медики проснулись... Вчера был во львове в масках людей не обнаружил... Видимо украинцы приобрели супериммунитет...
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10.01.2022 08:18 Відповісти
При таком количестве переболевших, вполне возможно, что уже выработался коллективный иммунитет.
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10.01.2022 08:38 Відповісти
А нахрена они нужны? В Киеве полно в масках, и как результат? 365 на 100 000 в отличии от Львовской 141.

Ну и?
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10.01.2022 09:59 Відповісти
Тооочно.... А я то думаю... То есть маски вредные для здоровья... Да ты чертов гений...
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10.01.2022 12:26 Відповісти
Выходит что так. Этож от МОЗ статистика, не будете спорить?
Хехехе
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10.01.2022 12:29 Відповісти
Да я просто в шоке... Думаю сюрпризом не будет, если после праздников львов снова влезет в красную зону
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10.01.2022 12:38 Відповісти
Все влезут. И Киев с масочками первый будет.
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10.01.2022 12:41 Відповісти
Я ждал этого момента... Львовская область входит в красную зону... А киев, с масочками... Нет
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21.01.2022 09:39 Відповісти
Зайдёт, не боись. В этот раз волна с запада идёт.

Смотрика какой злопамятный
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21.01.2022 11:06 Відповісти
Кто отетил коммент спамом тот м-дак
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10.01.2022 12:28 Відповісти
Років через 20-50.
Люди будуть читати це - і будуть задавати питання - як люди дозволили це. Як фашизм
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10.01.2022 08:23 Відповісти
Вот-вот... Для меня это уже означает- Никогда...
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10.01.2022 08:26 Відповісти
К власти в Штатах идут республиканцы... Так что фашизму осталось существовать максимум год. После этого они проведут массовую зачистку органов власти от глобалистских агентов и прочей левацкой шушеры. "Ковидная" мафия должна быть разгромлена и наказана Нюрнбергским методом.
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10.01.2022 08:28 Відповісти
путен придёть порядок наведёть?
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10.01.2022 09:32 Відповісти
Це не фашизм! Це гуманізм! Невакцинованих оберігають, бо їх можуть покусати в громадських місцях вакциновані
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10.01.2022 09:25 Відповісти
Лікарі медичного центру Шиба в Тель-ха-Шомер повідомили, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їх відділення для лікування коронавірусу і лікувався від міокардиту (запалення серцевого м'яза). Джерело:

Наскільки виглядає з цього тексту, міокардит у людини був незалежно від вірусу.

Про побічну дію укольчиків вже сказали.
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10.01.2022 08:57 Відповісти
шось незрозуміло: "через омікрон"

чи "при коронавірусі "Омікрон" ??
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10.01.2022 10:52 Відповісти
 
 