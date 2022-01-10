Перший у світі випадок ускладнення на серці через "Омікрон" зафіксовано в Ізраїлі

В Ізраїлі зафіксовано перший випадок міокардиту при коронавірусі "Омікрон". Про це заявили лікарі лікарні, де лікують хворого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Times of Israel.

Лікарі медичного центру Шиба в Тель-ха-Шомер повідомили, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їх відділення для лікування коронавірусу і лікувався від міокардиту (запалення серцевого м'яза).

"Ми вперше спостерігаємо подібне з Omicron", - сказав експерт в області кардіології, професор Шломі Матецкі.

Він зазначив, що це тривожна подія, про яку потрібно задуматися. Хворий захворів важко і знаходиться в реанімації.

"Ми уважно спостерігаємо за пацієнтом, який зараз знаходиться в реанімації", - сказав він.

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У лікарні також повідомили, що чоловік отримав обидві дози вакцини від коронавірусу. Останнє щеплення йому зробили в серпні. Він був здоровий і без супутніх захворювань.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що штам коронавірусу "Омікрон" призводить до госпіталізації і смертей.