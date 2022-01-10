Складно досягти прогресу, коли "Росія приставила пістолет до голови України і зібрала біля її кордонів 100 тис. солдат", - Блінкен
Досягти прогресу в переговорах США та Росії буде складно, оскільки зараз РФ "приставила пістолет до голови України".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це напередодні американсько-російських переговорів у Женеві заявив в інтерв'ю ABC News держсекретар США Ентоні Блінкен.
На його думку, цього тижня, на якому відбудуться переговори РФ із Заходом, навряд чи будуть прориви. За його словами, Росія озвучить свої занепокоєння, а її візаві – свої.
"Дуже складно уявити, що це (прогрес. – Ред.) відбувається, коли продовжується ескалація, коли Росія приставила пістолет до голови України, зібрала 100 000 солдатів біля її кордонів з можливістю подвоїти це число у дуже короткі терміни", – сказав глава Держдепу.
За його словами, середовище для реального прогресу та вирішення занепокоєння сторін з'явиться, якщо буде видно деескалацію та зниження напруженості.
Блінкен також написав у Twitter, що в ситуації навколо України є два шляхи. Перший – діалог та дипломатія для запобігання конфронтації. Другий – конфронтація та масштабні наслідки для Росії, якщо вона знову почне агресію.
Будь ласка, зачекайте...
15 января 2020 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» договор на поставку 88,7 т алюминия на 42,9 млн гривенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-25 [25] . В 2020 году был предложен план «корпоратизации» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 акционирования ) заводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-26 [26] . Средняя численность сотрудников уменьшилась до 5400https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-:0-3 [3] .
По состоянию на середину 2020 года «Южмаш» оставался в кризисной ситуации. Имелась задолженность по зарплате и налогам в объёме 210 млн гривен, задолженность за электроэнергию в 30 млн гривенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-voit20-18 [18] . Численность сотрудников на предприятии уменьшилась до 4,8 тыс.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-27 [27] (с 7-8 тыс.. в 2014 году и 55 тыс. в советское времяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-voit20-18 [18] , 12 тыс. до 2013 года). Средняя зарплата составляла примерно 6-7 тыс. гривен (около $250), средний возраст работников - около 60 лет.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-voit20-18 [18]
В том же году «Южмаш» подписал меморандум с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8 южнокорейской фирмой «Caris» на производство 5000 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 электробусов и 7800 зарядных станций на общую сумму почти 850 млн долларовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-28 [28] .
В июле 2020 года Верховная рада Украины внесла законпроект № 3697 с изменениями в закон О Государственном бюджете на 2020 год, по которым предполагалось выделение Южмашу 2318,228 млн гривен на погашение долгов перед государством (90 млн гривен по налогам и 6,416 млн гривен по кредиту) и работниками (210 млн гривен по зарплате)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-29 [29] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-30 [30] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-:0-3 [3] . Из резервного фонда Украины выделили 15 млн гривен на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F утилизацию хранимого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB гептила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-voit20-18 [18] .
Після Оману повернеться і тоді вже на роботу. Чого пристали. Має право.
Розкажіть цьому кіну що Україна має 250 тис боєздатної армії , трохи джавелінів, барахтарів і наступати Крім треба щонайменше з 750 тисяч ! Крім того газогін , на котрому бабло заробляють всі наркомани може від перестраху здетонувати і тоді бабло для наступу зникне ,а замість нього появиться необмежний контингент з ковідбіснуватих країн для охорони труби.
Зразу буде ракетно-бомбовий удар по місцях дислокації військ, ПВО, складів ***********, під наглядом супутників, БПЛА з території Макшанії. Пуски ракет будуть з авіації без заходу в повітряний простір України.
Поки не знищать оборону- ніхто нікуди не піде. Ні на які джевеліни чи кулемети.
Якось так...
Нахєра кому нападати ,якщо можна скупити через продажних хахлів всю с/г землю?
🇺🇸 США: 720
🇨🇳 Китай: 170
🇦🇺 Австралия: 44
🇳🇴 Норвегия: 31
🇮🇱 Израиль: 30
🇰🇷 Южная Корея: 24
🇬🇧 Великобритания: 23
🇳🇱 Нидерланды: 21
🇯🇵 Япония: 21
🇮🇹 Италия: 18
🇩🇰 Дания: 4
🇷🇺 Россия: 1
З іншого боку, очевидно, що нічого протиставити москалям вони не здатні.
"Дуже складно уявити, що це (прогрес. - Ред.) відбувається, коли продовжується ескалація, коли Росія приставила пістолет до голови України, зібрала 100 000 солдатів біля її кордонів з можливістю подвоїти це число у дуже короткі терміни", - сказав глава Держдепу. Джерело:
А чому ви це допустили ?
Дуже цікаво було б вислухати думку Фрейда з цього приводу...