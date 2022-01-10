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Україна на п'ятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна на п'ятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 січня у світі зареєстрували 1 857 071 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 476 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 307 909 895 випадків інфікування, з них 1 857 071 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 506 141 особа, з них 3 476 за минулу добу.

Україна на пятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 259,5 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 86 осіб, зафіксовано 1 969 нових випадків зараження, 3 517 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Україна на пятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 48-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 19-ту, за летальними випадками за добу Україна - 11-та у світі та 5-та в Європі.

Україна на пятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
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Лише п*яті,а Вовочка казав,що ми чемпіони.
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10.01.2022 10:00 Відповісти
Лучший способ узнать до чего ******* зеленский привел нашу медицину за 2.5 года своего бездарного правления - посмотреть на смерность в таблице. Во франции - 296 тыс случаев и 90 смертей, в Украине с клоном презедентом - на 2.8 тыс случаев -75 смертей. Тут на лицо полный провал стратегии борьбы с ковидом, полный провал вакцинации, полный провал по лечению в больницах и самый главный момент - население вообще не доверяет этим квартальным *******ам!
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10.01.2022 10:27 Відповісти
Ви не ті цифри взялися аналізувати:
в Італії всього заражених у 2 рази більше за наш рівень - 7,4 млн проти 3,7 млн
а рівень сертності - лише у 1,4 рази більший - 140 тис проти наших 97 тис
Тобто наша медицина гірша за італійську у 2/1,4 рази тобто гірший лише на ~ 40%
Що мабуть не так вже і погано і в рівень з расією, незважаючи на її ресурси та вочевидь брехливу статистику (тобто реальний наш рівень скоріш за все навіть кращий за російський)
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10.01.2022 12:41 Відповісти
ну как же? 290 тыс. зараженных против наших 2000....Т.е. во франции зараженных в 100 раз больше, а смертность такая же... Это ужас.
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11.01.2022 00:00 Відповісти
вы сравниваете общую смерность,что ли? здрасьте! это все было до вакцинации, а сейчас эта таблица вводит в тихий ужас. Мы говорим о смерности на сег. день!
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11.01.2022 00:02 Відповісти
И вот это нужно каждый день вывешивать повсюду сводки по короне... На хрена поддерживать людей постоянно в состоянии стресса? И невдомек идиотам, что стресс - это первое , что убивает иммунитет!
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10.01.2022 11:26 Відповісти
Хто так складає заголовки?
Треба писати
"В Україні смертність нижча у 10 разів за Расію (і це лише за офіційними даними)"
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10.01.2022 12:33 Відповісти
 
 