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перемовини (2717) росія (63568) США (20980) Блінкен Ентоні (1147)

США не підуть на поступки РФ стосовно територіальної цілісності України, - Блінкен

США не підуть на поступки РФ стосовно територіальної цілісності України, - Блінкен

США на перемовинах із Росією виключають можливість будь-яких поступок цій країні стосовно територіальної цілісності України.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Блінкена, перемовини ведуться не для того, щоб піти на поступки перед загрозою вторгнення Росії в Україну через вісім років після того, як вона анексувала Крим. Їхня мета - зниження напруги.

"Йдеться про те, щоби побачити, чи є в контексті діалогу та дипломатії речі, які обидві сторони можуть зробити, щоб зменшити напругу", – сказав він.

"Ми робили це в минулому", - додав Блінкен.

Читайте також: Складно досягти прогресу, коли "Росія приставила пістолет до голови України і зібрала біля її кордонів 100 тис. солдат", - Блінкен

Автор: 
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Топ коментарі
+5
байден винават?
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10.01.2022 09:02
+5
Да Байден и не пойдет на уступки.
Никто несомневается.

Но у нас - увы и к превеликому сожалению! - не Байден при власти, а обосратый зеля...
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10.01.2022 09:25
+3
Поки що тільки один "словесний потік" в вигляді переговорів про переговори, а що під "килимом" - невідомо.
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10.01.2022 09:16
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_На сегодняшний день нужно быть слепоглухим идиотом чтобы верить на слово байдену! Вообще верить политиканам на слово - это диагноз умственная отсталость.
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10.01.2022 09:00 Відповісти
байден винават?
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10.01.2022 09:02 Відповісти
Даа? А кому нужно верить?
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10.01.2022 09:12 Відповісти
Попробуй верить своим глазам, ушам и - голове.
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10.01.2022 09:21 Відповісти
То был сарказм если ты не понял
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10.01.2022 09:35 Відповісти
Вся проблема в тому, що українці забувають, що американців цікавлять лише інтереси США.
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10.01.2022 10:49 Відповісти
_Нет, конечно. Проблема в том, что ты не только близорук, но и ничему не научился на уроках истории - и в прошлый раз такая лядская позиция завершилась всемирной бойней!
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10.01.2022 10:57 Відповісти
Поки що тільки один "словесний потік" в вигляді переговорів про переговори, а що під "килимом" - невідомо.
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10.01.2022 09:16 Відповісти
А под ковром - куча дерьма от байдена, грязные договорняки с людоедами.
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10.01.2022 09:19 Відповісти
Это политика, так было, есть и будет всегда. И в любой стране. Именно поэтому детали переговоров никогда и не разглашаются, это может шокировать обычных граждан. Важен конечный результат.
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10.01.2022 09:53 Відповісти
_Конечный результат этих переговорщиков за последние двадцать лет - налицо! Прямо сейчас ещё и в Казахстане вылез шилом из мешка.
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10.01.2022 09:58 Відповісти
Ну так кормили Россию нефтегазовыми долларами триллионами, чего ты хочешь? Кацап или идёт воевать с соседями, или клянчит подачки на пожрать. Третьего не дано, эта нация просто не способна жить в мире. Политика - искусство возможного, а сейчас Путин реально на коне. И тут даже не возросшая военная мощь важна, важна репутация безбашенного политика, способного на любой поступок. В переговорах с ним у остальных всегда будет проигрышная позиция, что может сделать Запад, известно заранее, что может сделать Кремль - непонятно никому. О чем можно договариваться в таких условиях?
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10.01.2022 10:05 Відповісти
_Я ничего не хочу, я лишь констатировал, что всё происходящее и есть конечный результат разных всратых переговорщиков. Дотрепались, ****...
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10.01.2022 10:19 Відповісти
Хвост виляет собакой, ага. Попробуй посмотреть на проблему под другим углом.
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10.01.2022 11:40 Відповісти
_Перевернуть с ног на голову? Я не буду так смотреть, не нужно умножать сущности - говорил один парикмахер.
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10.01.2022 11:44 Відповісти
Зазвичай з людожерами домовляються такі ж самі людожери..
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10.01.2022 10:41 Відповісти
А на какие пойдут?
Вопрос "пойдут" или "непойдут" на уступки уже не стоит.
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10.01.2022 09:24 Відповісти
Да Байден и не пойдет на уступки.
Никто несомневается.

Но у нас - увы и к превеликому сожалению! - не Байден при власти, а обосратый зеля...
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10.01.2022 09:25 Відповісти
Никто - это друх твой?
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10.01.2022 09:37 Відповісти
Украине бьі такую поддержку США в 2014г , но Обама тогда лепил ошибку на ошибку : и по Украине , и по Сирии .
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10.01.2022 09:38 Відповісти
Обеспокоенность какой степени?
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10.01.2022 09:41 Відповісти
Мой ответ России... Хотите "безопасности" и не хотите НАТО у границ? (что бы Украина отказалась от такого движения)Ну Ок. Выход есть, и он прост как 2×2.
Россия выходит с Донбасса и Крыма, ратифицирует разграничение общепризнанных границ (в том числе со всеми странами западнее себя (возможно кроме Беларуси - могут сами там разбираться между собой) И самое главное - как основной предохранитель от повтора подобных ситуаций в будущем, и как обесценивание а так же как гарантия не вступления Украины в НАТО, дополнительно основываясь фактически не возможностью исполнения документа так званого Будапештского меморандума, в том числе из за его не действительности (отсутствием ратификацией любой из сторон на момент подписания, и сразу после него, а так же других преград и новой агрессивной геополитической ситуацией в современном мире) о восстановлении Украиной ядерного потенциала и ракетоносителей к нему.
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10.01.2022 09:47 Відповісти
Самое паскудное в том, что в Украине сейчас никто ничего нового не начинает, бизнес стоит, инвестиций нет, деньги переводятся в кэш.
Настроения у взрослых людей разделились - часть тратит имеющийся бюджет на подготовку к эвакуации / эмиграции.
Часть тратит семейный бюджет на оружие, снарягу, патроны, запасы.

ЗАДОЛБАЛО !!!!! Да ускорялись бы уже со своими саммитами, вторжениями, войнами... Или полным откатом к мирной жизни. Но поскорее!
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10.01.2022 09:51 Відповісти
Это зависит только от того, как зачесалась левая пятка Пуйла. Какие ты ни будешь предлагать договора и соглашения, Путин будет хотеть бОльшего. Или он нас уничтожит, или будет в каком-то виде уничтожена современная Россия. Иного выбора просто не существует.
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10.01.2022 09:57 Відповісти
Есть еще деталь (ты не поверишь). В 2014-м я был на 8 лет моложе. Абсолютно не проблема снова на долгий выход, но таки моложе мы не становимся.

Тогда уже было слегка херовато, хоть и не жаловался никому. И ведь точно знаем, что большому замесу быть. Не хочу в большую войну заходить глубоким стариком.
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10.01.2022 10:08 Відповісти
Это да. 20 лет назад я считал, что старость, это как ну вот у тебя всё сейчас, только ты старый.
А когда ты понимаешь, что до смерти, как не вертись, осталось ну максимум 8-10 лет, взгляд на многие вещи сильно меняется. Ну и да, всякие болячки капитально достают, и, к примеру, я не против, чтобы меня мобилизовали, в случае чего, долг стране надо отдавать. Вот только одновременно понимаешь, что ты будешь больше обузой, чем чем-то полезным. Мне вон на четвертый этаж уже проблема забраться, кому я такой нужен?
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10.01.2022 11:46 Відповісти
Я мальчик любознательный, полторы ротации, куча длинных сборов. Если вижу какую-нибудь вещь и не знаю, с чем ее едят, начинаю разбираться.

В результате, за эти 8 лет спокойно владею почти всем. От легкого стрелкового (ну, высокоточка больше теоретически) до..... всего. Кроме авиации ))))
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10.01.2022 11:59 Відповісти
Респект, Друже
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10.01.2022 12:08 Відповісти
Давно такої маячні не читав.
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10.01.2022 11:25 Відповісти
Багато читаєш? Вийди на вулицю/, поспілкуйся з людьми.
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10.01.2022 12:00 Відповісти
Сімейний бюджет на патрони? - серйозно? Я давно не дивуюсь такому на цензорі, проте іноді здається, що таке пишуть просто психічно нездорові люди.
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10.01.2022 12:04 Відповісти
А, ну знаю твій типаж.

Типові гасла
"призвуть - видадуть",
"призвуть - навчать",
"за олігархів не піду"
"порошенко - барига".

Все зрозуміло. Ovis aries - вид ссавців з підродини козли, домашня жуйна парнокопитна тварина роду баранів. Походить від диких гірських баранів - муфлонів
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10.01.2022 12:23 Відповісти
"Никто ничего нового не начинает, бизнес стоит, инвестиций нет, деньги переводятся в кэш." - гроші ******* тишу і не з'являться, якщо люди будуть зайняті витратами на патрони та снарягу замість кар'єри.
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10.01.2022 12:52 Відповісти
даремно видалив, я все бачив. Цитую:

Мій типаж - я не живу війною та ненавистю, і як більшість громадян, я працюю над кар'єрою, намагаюсь заробляти гроші і прагну мирного майбутнього. Готуватись до війни, витрачати гроші на зброю замість інвестування в себе чи свою сім'ю- означало б для мене повну поразку в житті та змарновану молодість. Якщо такі люди, про яких ти пишеш, дійсню існують, я їм щиро співчуваю, бо через свою недалекоглядність вони приречені на сумне та жебрацьке існування.

Я ж так і кажу. Вівця. Це не образа. Нормально. Не усім бути воїнами.

Є лише одне "але". Друже, я профі. Мені не треба працювати над кар'єрою, я її давно вже побудував.

Керую робочою групою інвестиційного проекту з CAPEX понад 400 млн. євро. Усі експертизи, усі узгодження з інвесторами, з U.S.EXIM Bank, з IFC - все готово.

Але ж у вас там війна... Давайте почекаємо...

І це відбувається зокрема і таким як ти. Виборцям зеленського.
Можеш і далі працювати над кар'єрою та шукати "мир в очах путіна".
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10.01.2022 12:52 Відповісти
Видалив, бо іноді забуваю, що на цензорі та як тут прийнято вести бесіди. Якщо без образ спілкуватись не вмієш, то й не витрачай мій час.
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10.01.2022 13:09 Відповісти
 
 