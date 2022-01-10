США не підуть на поступки РФ стосовно територіальної цілісності України, - Блінкен
США на перемовинах із Росією виключають можливість будь-яких поступок цій країні стосовно територіальної цілісності України.
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Блінкена, перемовини ведуться не для того, щоб піти на поступки перед загрозою вторгнення Росії в Україну через вісім років після того, як вона анексувала Крим. Їхня мета - зниження напруги.
"Йдеться про те, щоби побачити, чи є в контексті діалогу та дипломатії речі, які обидві сторони можуть зробити, щоб зменшити напругу", – сказав він.
"Ми робили це в минулому", - додав Блінкен.
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+3 Анатолий Панасюк
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Будь ласка, зачекайте...
Вопрос "пойдут" или "непойдут" на уступки уже не стоит.
Никто несомневается.
Но у нас - увы и к превеликому сожалению! - не Байден при власти, а обосратый зеля...
Россия выходит с Донбасса и Крыма, ратифицирует разграничение общепризнанных границ (в том числе со всеми странами западнее себя (возможно кроме Беларуси - могут сами там разбираться между собой) И самое главное - как основной предохранитель от повтора подобных ситуаций в будущем, и как обесценивание а так же как гарантия не вступления Украины в НАТО, дополнительно основываясь фактически не возможностью исполнения документа так званого Будапештского меморандума, в том числе из за его не действительности (отсутствием ратификацией любой из сторон на момент подписания, и сразу после него, а так же других преград и новой агрессивной геополитической ситуацией в современном мире) о восстановлении Украиной ядерного потенциала и ракетоносителей к нему.
Настроения у взрослых людей разделились - часть тратит имеющийся бюджет на подготовку к эвакуации / эмиграции.
Часть тратит семейный бюджет на оружие, снарягу, патроны, запасы.
ЗАДОЛБАЛО !!!!! Да ускорялись бы уже со своими саммитами, вторжениями, войнами... Или полным откатом к мирной жизни. Но поскорее!
Тогда уже было слегка херовато, хоть и не жаловался никому. И ведь точно знаем, что большому замесу быть. Не хочу в большую войну заходить глубоким стариком.
А когда ты понимаешь, что до смерти, как не вертись, осталось ну максимум 8-10 лет, взгляд на многие вещи сильно меняется. Ну и да, всякие болячки капитально достают, и, к примеру, я не против, чтобы меня мобилизовали, в случае чего, долг стране надо отдавать. Вот только одновременно понимаешь, что ты будешь больше обузой, чем чем-то полезным. Мне вон на четвертый этаж уже проблема забраться, кому я такой нужен?
В результате, за эти 8 лет спокойно владею почти всем. От легкого стрелкового (ну, высокоточка больше теоретически) до..... всего. Кроме авиации ))))
Типові гасла
"призвуть - видадуть",
"призвуть - навчать",
"за олігархів не піду"
"порошенко - барига".
Все зрозуміло. Ovis aries - вид ссавців з підродини козли, домашня жуйна парнокопитна тварина роду баранів. Походить від диких гірських баранів - муфлонів
Мій типаж - я не живу війною та ненавистю, і як більшість громадян, я працюю над кар'єрою, намагаюсь заробляти гроші і прагну мирного майбутнього. Готуватись до війни, витрачати гроші на зброю замість інвестування в себе чи свою сім'ю- означало б для мене повну поразку в житті та змарновану молодість. Якщо такі люди, про яких ти пишеш, дійсню існують, я їм щиро співчуваю, бо через свою недалекоглядність вони приречені на сумне та жебрацьке існування.
Я ж так і кажу. Вівця. Це не образа. Нормально. Не усім бути воїнами.
Є лише одне "але". Друже, я профі. Мені не треба працювати над кар'єрою, я її давно вже побудував.
Керую робочою групою інвестиційного проекту з CAPEX понад 400 млн. євро. Усі експертизи, усі узгодження з інвесторами, з U.S.EXIM Bank, з IFC - все готово.
Але ж у вас там війна... Давайте почекаємо...
І це відбувається зокрема і таким як ти. Виборцям зеленського.
Можеш і далі працювати над кар'єрою та шукати "мир в очах путіна".