Зустріч перед переговорами зі США в Женеві була складною, - представник МЗС РФ Рябков

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков назвав складною, але діловою зустріч у Женеві перед запланованими переговорами із США щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Розмова була складна, вона не може бути легкою. У принципі діловою. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно", - сказав він журналістам у Женеві.

Відповідаючи на запитання, чи є оптимізм у зв'язку з переговорами, Рябков сказав: "Я оптимізму ніколи не втрачаю, завжди керуюся оптимізмом".

Зустріч тривала трохи більше двох годин.

Також читайте: Перший раунд переговорів США і Росії: у Держдепі повідомили деталі