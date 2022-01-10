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росія (63568) США (20980) Рябков (55)

Зустріч перед переговорами зі США в Женеві була складною, - представник МЗС РФ Рябков

Зустріч перед переговорами зі США в Женеві була складною, - представник МЗС РФ Рябков

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков назвав складною, але діловою зустріч у Женеві перед запланованими переговорами із США щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Розмова була складна, вона не може бути легкою. У принципі діловою. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно", - сказав він журналістам у Женеві.

Відповідаючи на запитання, чи є оптимізм у зв'язку з переговорами, Рябков сказав: "Я оптимізму ніколи не втрачаю, завжди керуюся оптимізмом".

Зустріч тривала трохи більше двох годин.

Також читайте: Перший раунд переговорів США і Росії: у Держдепі повідомили деталі

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Топ коментарі
+16
Ничего ,встречи с прокурорами в Гааге будут полегче ...
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10.01.2022 09:26
+11
"Розмова була складна, вона не може бути легкою. У принципі діловою."

В переводе с дипломатичесоко: нас, с нашими понтами, послали нахер.
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10.01.2022 09:30
+8
Значит, пожалел, что был без вазелина....
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10.01.2022 09:26
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Ничего ,встречи с прокурорами в Гааге будут полегче ...
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10.01.2022 09:26 Відповісти
Значит, пожалел, что был без вазелина....
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10.01.2022 09:26 Відповісти
"Розмова була складна, вона не може бути легкою. У принципі діловою."

В переводе с дипломатичесоко: нас, с нашими понтами, послали нахер.
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10.01.2022 09:30 Відповісти
Напихали полну жопу огурцов совковому дибилу? А как ты думал лапоть **********, это только начало
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10.01.2022 09:32 Відповісти
На предложение Рябкова "НАТО должно вьіметаться из Европьі" бьіл дан ответ "Fuck you" . Гопник понял , что не на того нарвался ...😂
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10.01.2022 09:42 Відповісти
Дивно, зазвичай мордва б'є в барабани після таких зустрічей, щось пішло не так.
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10.01.2022 09:36 Відповісти
Даже не знаю що сказали цьому відбитому отморозку кацапському, що він так скромненько мичить тепер... А де ж БРАВАДА??? ДЕ Победний МАРШ? Де Пальці вєєром-зуби шихфером? Чи попу на британський прапор порвали та на глобус обіцяли натягнуть???
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10.01.2022 11:18 Відповісти
Да вам с людьми всегда сложно, вы ж животные, примитивные.Мне рожа Рябкова напоминает долбобоба Чуркина, наверное и итог будет тем же.
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10.01.2022 09:43 Відповісти
Звичайна морда совкового чинуши, ще б пижикову шапку...
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10.01.2022 09:50 Відповісти
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10.01.2022 09:51 Відповісти
Для хама любая встреча бывает сложной
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10.01.2022 09:51 Відповісти
Уже сам манатки собирать начал
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10.01.2022 09:52 Відповісти
Конечно "тяжелая встреча". Ведь путин дал команду доказать американцам, что 2Х2=5.
Мне вот интересно: Американцы настоят на том, что 2Х2=4 или договоряться, что "4,5"?
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10.01.2022 09:53 Відповісти
фітіль запхали без мила касабам, тому ситуація "була складною"
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10.01.2022 10:01 Відповісти
Кацапы - все оптимисты, без сувениров с проклятого Запада не возвращаются - то рулон туалетной бумаги привезут, то полотенце, а если повезет - то и розетку свинтят.
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10.01.2022 10:27 Відповісти
 
 