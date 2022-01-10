Зустріч перед переговорами зі США в Женеві була складною, - представник МЗС РФ Рябков
Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков назвав складною, але діловою зустріч у Женеві перед запланованими переговорами із США щодо гарантій безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Розмова була складна, вона не може бути легкою. У принципі діловою. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно", - сказав він журналістам у Женеві.
Відповідаючи на запитання, чи є оптимізм у зв'язку з переговорами, Рябков сказав: "Я оптимізму ніколи не втрачаю, завжди керуюся оптимізмом".
Зустріч тривала трохи більше двох годин.
Топ коментарі
+16 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар10.01.2022 09:26
+11 belge
показати весь коментар10.01.2022 09:30
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар10.01.2022 09:26
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В переводе с дипломатичесоко: нас, с нашими понтами, послали нахер.
Мне вот интересно: Американцы настоят на том, что 2Х2=4 или договоряться, что "4,5"?