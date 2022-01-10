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затримання (4312) Казахстан (854) Киргизстан (144) протест (2377)

Киргизького музиканта Рузахунова, затриманого в Казахстані, звільнено з-під варти: його везуть до Бішкека (оновлено)

Киргизького музиканта Рузахунова, затриманого в Казахстані, звільнено з-під варти: його везуть до Бішкека (оновлено)

Джазовий музикант, громадянин Киргизстану Вікрам Рузахунов звільнений з-під варти у Казахстані. Зараз його везуть до Бішкека.

Про це пише "Эхо Москвы", передає Цензор.НЕТ.

При цьому генконсул Киргизстану в Казахстані Назаралі Аріпов заявив, що на даний момент дипломати лише чекають на дозвіл поліції на зустріч із затриманим музикантом.

"Поки що немає жодної офіційної інформації про затримання інших громадян КР у Казахстані. Тому ми не знаємо, скільки наших співгромадян затримано та де вони перебувають. Зараз ми чекаємо на офіційну інформацію та дозвіл на зустріч", — додав Аріпов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Казахська влада показала "зізнання" затриманого, який "брав участь у протестах за гроші". Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов. ВIДЕО

Пізніше звільнення з-під варти киргизького джазового музиканта Вікрама Рузахунова, якого затримали в Казахстані за звинуваченням в участі в протестах підтрвердили у Державному комітеті національної безпеки Киргизстану.

"Вікрам Рузахунов звільнений з-під варти, зараз вирішується питання його повернення на батьківщину", - заявили в пресслужбі відомства.

Раніше в ефірі держканалу Казахстану показали відео "зізнання" затриманого під час протестних акцій чоловіка, який нібито "брав участь у протестах за гроші". Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов. Киргизстан направив ноту Казахстану у зв'язку із затриманням свого громадянина: "У нас немає терористів. Сусідам треба міняти риторику". Крім того, казахського посла викликали до МЗС Киргизстану через затримання музиканта Рузахунова.

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Топ коментарі
+23
Для кацапів усі на одне лице. Стріляли без побередження - вбили Еврея-туриста 22 роки...Ні яких возмущеній. Ізраєль язика в жопі забув. Сидять на швабрі Кацапів мовчечки - соплять пейсаті в дві дирочки.
Зате Україні ноту протесту висилали за святкування Дня Народження БАНДЕРИ. Хоча яким вони до цього БОКОМ-РАКОМ.

А в Киргизів яйця є виявляється. ЗА свого Інтелігента-Музиканта впряглись, коли його після тортур та допитів ФСБшники заяви на відео знімали заради розваги - прізнаніє показове....
Киргизам _ РЕСПЕКТ!!!
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10.01.2022 09:43
+18
Хлопець вже зізнався, що його готували в Ізраїлі, проходив бойову практику в Сирії, завербований в МІ6, ЦРУ, Цахал і СБУ, а скрипка - то замаскована снайперська рушниця.
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10.01.2022 09:40
+8
А Ще він Кеннеді Убив.
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10.01.2022 09:45
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Звільнили і що виходить, або казахська влада звільнила злочинця, або затримала невинного?
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10.01.2022 09:34 Відповісти
Хлопець вже зізнався, що його готували в Ізраїлі, проходив бойову практику в Сирії, завербований в МІ6, ЦРУ, Цахал і СБУ, а скрипка - то замаскована снайперська рушниця.
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10.01.2022 09:40 Відповісти
А Ще він Кеннеді Убив.
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10.01.2022 09:45 Відповісти
а ведь могут так и Хйла так "не узнать". подумаешь - очередной бурят какой-то.
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10.01.2022 09:34 Відповісти
Для кацапів усі на одне лице. Стріляли без побередження - вбили Еврея-туриста 22 роки...Ні яких возмущеній. Ізраєль язика в жопі забув. Сидять на швабрі Кацапів мовчечки - соплять пейсаті в дві дирочки.
Зате Україні ноту протесту висилали за святкування Дня Народження БАНДЕРИ. Хоча яким вони до цього БОКОМ-РАКОМ.

А в Киргизів яйця є виявляється. ЗА свого Інтелігента-Музиканта впряглись, коли його після тортур та допитів ФСБшники заяви на відео знімали заради розваги - прізнаніє показове....
Киргизам _ РЕСПЕКТ!!!
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10.01.2022 09:43 Відповісти
Теперь в Киргизии будет проживать официальный террорист-музыкант...)))
Он имеет все шансы стать популярным.
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10.01.2022 09:46 Відповісти
Жиди лохи.
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10.01.2022 09:48 Відповісти
Колоссальньій прокол гєбни , если музьіканта довезут до дома живим , он расскажет журналистам много интересного - как бьіл арестован , кто и как его допрашивал .
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10.01.2022 09:49 Відповісти
Не думаю що розкаже. Мабуть ФСБшники фільмували допит та згвалтування на відео... Такий позор для Азіата - він буде мовчати, бо може ще й пригрозили вбивством близьких...
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10.01.2022 09:53 Відповісти
А якщо не довезуть, то буде ще гірше. Дурних вже нема. А правовірні мусульмани виставлять рахунок.
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10.01.2022 10:06 Відповісти
Счёт нужно выставлять в дюбом случае.За физический ущерб и за моральный (стократный). Думаю утруться и заплатят, а куда они нах.. денуться.
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10.01.2022 10:32 Відповісти
Что зассали твари лживые и подлые ??? Я ваш рот и род кунем кунем!!!
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10.01.2022 10:33 Відповісти
Так освобождён, или все таки везут)
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10.01.2022 11:44 Відповісти
 
 