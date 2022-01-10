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аеропорт (1842) Казахстан (854) протест (2377)

Усі аеропорти Казахстану, за винятком Алмати й Талдикоргана, працюють у штатному режимі

Усі аеропорти Казахстану, за винятком Алмати й Талдикоргана, працюють у штатному режимі

Усі аеропорти Казахстану, за винятком повітряних гаваней Алмати й Талдикоргана (на півдні Казахстану), працюють у штатному режимі.

Про це йдеться у повідомленні комітету цивільної авіації республіки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що робота цих двох аеропортів відновиться після стабілізації ситуації.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ.

Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

Також читайте: Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

У четвер 6 січня у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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