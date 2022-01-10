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Новини Санкції проти Росії
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Деталей санкцій проти Росії не повідомляють, щоб вона не змогла підготуватися, - CNN

Деталей санкцій проти Росії не повідомляють, щоб вона не змогла підготуватися, - CNN

США та їхні союзники не уточнюють, які саме санкційні інструменти будуть застосовані проти РФ, аби унеможливити підготовку країни-агресора до цих обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN повідомили неназвані офіційні представники НАТО.

За даними видання, співрозмовники зазначили, що переговори між США, РФ та НАТО є нагодою для Альянсу сформулювати тверду та єдину позицію: якщо Росія все ж посилить напруженість, вона зіткнеться з "серйозними економічними наслідками, які не було запроваджено в 2014 році"

Водночас вони не уточнюють, які саме інструменти планують запровадити, оскільки це дало б Росії можливість підготуватися".

Водночас співрозмовники видання повідомили, що це буде суміш жорстких економічних санкцій та збільшення військ НАТО на кордонах РФ.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, щоСША готують проти Росії "найжорсткіші" санкції.

Читайте: Білий дім готує санкції проти фінансової системи РФ, - Bloomberg

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Топ коментарі
+12
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10.01.2022 09:44
+8
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10.01.2022 10:10
+7
Просто забороніть москалям проживання і володіння нерухомістю в країнах ненавистного НАТО, сенс життя пропаде, нащо красти, якщо нема де сховати.
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10.01.2022 09:40
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Вот как выглядят обеспокоенность с санкциями...
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10.01.2022 09:40 Відповісти
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10.01.2022 10:10 Відповісти
Просто забороніть москалям проживання і володіння нерухомістю в країнах ненавистного НАТО, сенс життя пропаде, нащо красти, якщо нема де сховати.
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10.01.2022 09:40 Відповісти
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10.01.2022 09:44 Відповісти
_Надеюсь что причина действительно в этом, а не в том, чтобы облегчить манёвр "фваер сдал назад". В любом случае на слово уже нет ни малейшей веры, дела/бездействие покажут.
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10.01.2022 09:45 Відповісти
единственно хоть правильное решение... бить нужно неожиданно и там где не ожидают! хотя если пообещали якобы адские санкции то даже сведущим гражданам и то понятно про какие санкции идётся речь...так что русня уже готова или готовится за ранее..
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10.01.2022 09:50 Відповісти
Не считай русских идиотами, они уже давно обо всём знают. Идиоты это мы, украинцы, что позволили себя втянуть во всё это дерьмо. К сожалению.
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10.01.2022 10:43 Відповісти
в посте ясно написано, что если простые люди кто в теме и следит за новостями и те знают какие санкции то мол русские тоже знают я написал! я не считаю русских идиотами....я считаю их мразями и пидо..ми((
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10.01.2022 11:29 Відповісти
вот почему не берут на переговоры зе-комнаду.
какие будут санкции москва узнает в режиме онлайн
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10.01.2022 09:52 Відповісти
Бо зе-команді віри нема: здадуть, як вагнерівців.
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10.01.2022 10:03 Відповісти
А можливо їх і немає цих "деталей"?
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10.01.2022 09:56 Відповісти
Пора бы ввести санкции за оккупацию Казахстана...
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10.01.2022 10:01 Відповісти
Мы молчим а кто то пускай вводит??
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10.01.2022 10:42 Відповісти
ты может и молчишь, а я вот нет...
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10.01.2022 16:28 Відповісти
Іде війна нервів, як елемент гібридної війни. Нам треба до цього звикати і робити своє.
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10.01.2022 10:06 Відповісти
Что бы не рассмешить раньше времени? Небось запретят экспорт резинок от трусов
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10.01.2022 10:12 Відповісти
Конспираторы хреновы. Причина этих таинств, наверное, чтобы заранее никто не помер от смеха от этих санкций... Особенно ватники..
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10.01.2022 10:13 Відповісти
а они вам 3000$ за газ...и посмотрят чей козырь старше....сами выкормили монстра...ложил он на вас
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10.01.2022 10:17 Відповісти
после такой цены кацапы свой газ смогут закачать обратно себе в задницы
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10.01.2022 10:25 Відповісти
будут платить....куда они денутся..))))))
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10.01.2022 10:31 Відповісти
Вчера касапские пропагандоны и вата высмеивали возможный запрет поставок техники в *********, мол сами сделаем себе прекрасные холодильники и машинки, а вечером расейский инженер на хабре выкатил здоровенную статью по поводу разработок РФ, короче говоря, если рашка сейчас начнет делать даже такую элементарную вещ как стиральная машинка, то только пару лет уйдет на налаживание производства, собирать ее будут чуть ли не в ручную, по качеству она будет как из прошлого века, а стоить минимум в 10 раз дороже западных аналогов. Про телефоны и компы можно вообще забыть, не говоря уже о технологиях добычи нефти и газа.
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10.01.2022 10:19 Відповісти
Back in the USSR
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10.01.2022 10:26 Відповісти
На Казахстан( інші сателіти Кремля) також слід накладати санкції..... РУССКІ, за допомогою цих країн, будуть обходити санкції
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10.01.2022 10:19 Відповісти
Дуже слушна думка!
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10.01.2022 12:50 Відповісти
чтобы исключить подготовку страны-агрессора к этим ограничениям

Т.е. будут санкции, которые можно обойти?
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10.01.2022 10:35 Відповісти
Ерефія про ці санкції вже все знає, продажний захід все "злив" КРЕМЛЮ. В владних їхніх коридорах агентів Москви аж "кишить".
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10.01.2022 10:37 Відповісти
В Украине этой утвари, еще больше ,через одного.
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10.01.2022 10:48 Відповісти
Все что могли они уже сделали. Эффект от санкций оказался смехотворным. Сейчас не 80-е. Все что могут сейчас сделать это не продавать Люи Витоны, айфоны и Мерседесы. Но это только поможет Китаю. Пора уже успокоится и признать что Запад уже не хозяин мира, да и никогда им не был.
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10.01.2022 11:17 Відповісти
Щекотать наверное начнут.
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10.01.2022 11:57 Відповісти
Краще за все бити ворога зненацька.
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10.01.2022 12:50 Відповісти
 
 