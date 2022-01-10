Деталей санкцій проти Росії не повідомляють, щоб вона не змогла підготуватися, - CNN

США та їхні союзники не уточнюють, які саме санкційні інструменти будуть застосовані проти РФ, аби унеможливити підготовку країни-агресора до цих обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN повідомили неназвані офіційні представники НАТО.

За даними видання, співрозмовники зазначили, що переговори між США, РФ та НАТО є нагодою для Альянсу сформулювати тверду та єдину позицію: якщо Росія все ж посилить напруженість, вона зіткнеться з "серйозними економічними наслідками, які не було запроваджено в 2014 році"

Водночас вони не уточнюють, які саме інструменти планують запровадити, оскільки це дало б Росії можливість підготуватися".

Водночас співрозмовники видання повідомили, що це буде суміш жорстких економічних санкцій та збільшення військ НАТО на кордонах РФ.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, щоСША готують проти Росії "найжорсткіші" санкції.

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