Генсек правлячої партії Німеччини Кюнерт закликав не змішувати "Північний потік-2" із реакцією на "розбіжності між Росією та Україною"
"Північний потік-2" майже підключений до мережі. На певному етапі в дискусіях щодо нього "потрібен мир" із політичного та правового погляду, заявив Кевін Кюнерт.
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert) закликав не змішувати ситуацію навколо газопроводу "Північний потік-2" ("ПП-2") та розбіжності з Москвою у політичній сфері, а також з питаннями щодо захисту прав людини, передає Цензор.НЕТ з посиланням dw.com .
"Північний потік-2", так би мовити, майже підключений до мережі, і лише відсутність юридичних дозволів перешкоджає остаточному початку роботи. На певному етапі в таких дискусіях потрібен мир із політичного та правового погляду", - сказав Кюнерт.
Кюнерт зазначив, що "ПП-2" не варто змішувати із реакцією на "розбіжності між Росією та Україною". У плані цих питань у Берліна є чітка позиція та дипломатична стратегія, наголосив політик.
Будь ласка, зачекайте...
Стали ездить на велосипеде???
Так чего от немцев требуете тогда???
Стали ездить на велосипеде???
Так чего от немцев требуете тогда???
Приймає з усіх боків, в будь-якій кількості.
Стали ездить на велосипеде???
@OfeliyaDD
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https://twitter.com/OfeliyaDD/status/1480189955309805574 17 ч
В Берлине внезапно арестовали генерала Георгия Каландадзе, национального героя в своей родной Грузии, где он возглавил оборону от вторжения России в 2008 году, а затем возглавил украинские войска, сражавшиеся с российскими силами в сепаратистском Донбассе.
https://www.express.co.uk/news/world/1547075/russia-news-germany-vladimir-putin-Giorgi-Kalandadze-extradition
Хай *****!