Генсек правлячої партії Німеччини Кюнерт закликав не змішувати "Північний потік-2" із реакцією на "розбіжності між Росією та Україною"

"Північний потік-2" майже підключений до мережі. На певному етапі в дискусіях щодо нього "потрібен мир" із політичного та правового погляду, заявив Кевін Кюнерт.

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert) закликав не змішувати ситуацію навколо газопроводу "Північний потік-2" ("ПП-2") та розбіжності з Москвою у політичній сфері, а також з питаннями щодо захисту прав людини, передає Цензор.НЕТ з посиланням dw.com .

"Північний потік-2", так би мовити, майже підключений до мережі, і лише відсутність юридичних дозволів перешкоджає остаточному початку роботи. На певному етапі в таких дискусіях потрібен мир із політичного та правового погляду", - сказав Кюнерт.

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Кюнерт зазначив, що "ПП-2" не варто змішувати із реакцією на "розбіжності між Росією та Україною". У плані цих питань у Берліна є чітка позиція та дипломатична стратегія, наголосив політик.