УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10014 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна
3 506 42
Німеччина (7090) Північний потік (2446)

Генсек правлячої партії Німеччини Кюнерт закликав не змішувати "Північний потік-2" із реакцією на "розбіжності між Росією та Україною"

Генсек правлячої партії Німеччини Кюнерт закликав не змішувати

"Північний потік-2" майже підключений до мережі. На певному етапі в дискусіях щодо нього "потрібен мир" із політичного та правового погляду, заявив Кевін Кюнерт.

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert) закликав не змішувати ситуацію навколо газопроводу "Північний потік-2" ("ПП-2") та розбіжності з Москвою у політичній сфері, а також з питаннями щодо захисту прав людини, передає Цензор.НЕТ з посиланням dw.com .

"Північний потік-2", так би мовити, майже підключений до мережі, і лише відсутність юридичних дозволів перешкоджає остаточному початку роботи. На певному етапі в таких дискусіях потрібен мир із політичного та правового погляду", - сказав Кюнерт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна просить друзів у Сенаті США підтримати санкції проти "Північного потоку-2", - Зеленський

Кюнерт зазначив, що "ПП-2" не варто змішувати із реакцією на "розбіжності між Росією та Україною". У плані цих питань у Берліна є чітка позиція та дипломатична стратегія, наголосив політик.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
то виходить, що була друга світова розбіжність, а не друга світова війна.
показати весь коментар
10.01.2022 09:58
+25
русскимЪ миром завоняло... Merde!
показати весь коментар
10.01.2022 09:57
+23
Шрьодерівське лайно піднялося...
показати весь коментар
10.01.2022 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
русскимЪ миром завоняло... Merde!
показати весь коментар
10.01.2022 09:57 Відповісти
Будемо ми ще сумувати за камсамолкою Шмеркель.
показати весь коментар
10.01.2022 10:01 Відповісти
такі як ви і за якубовичем сумуєте - не маю жодних сумнівів
показати весь коментар
10.01.2022 12:21 Відповісти
Просто Кюнерт получил конверт
показати весь коментар
10.01.2022 10:07 Відповісти
??? Коментаторы --- ЧТО СДЕЛАЛИ лично вы или Украина когда в 2008году РФия напала на Грузию? Может отказались от угля, топлива , от газа построить терминал для приёма газа из США ... ??

Стали ездить на велосипеде???
Так чего от немцев требуете тогда???
показати весь коментар
10.01.2022 10:17 Відповісти
Ні , тоді почали звинувачувати Ющенка , що він пасічник і вибрали путінське чмо януковича . А зараз "умнічяєм" на рускам язікє .
показати весь коментар
10.01.2022 10:25 Відповісти
дурне ледащо Ющенко зробив все можливе, щоби Януковощ став президетном. Самий нікчемний през після нинішнього дурника!
показати весь коментар
10.01.2022 13:01 Відповісти
А кравчук з кучмою - це президенти ? Ну і по- Вашому виходить , що Ющенко побіг і вкинув бюлетені за януковича замість довбо.обів-совків . Залізна логіка - теж саме кричать зебіли - винуватий Порошенко , що вони вибрали пропутінського придурка .
показати весь коментар
10.01.2022 15:13 Відповісти
Масове запліднення німкень в 45-му безслідно не минулося...
показати весь коментар
10.01.2022 14:38 Відповісти
Немецкая проститутка!!!
показати весь коментар
10.01.2022 09:57 Відповісти
Шрьодерівське лайно піднялося...
показати весь коментар
10.01.2022 09:57 Відповісти
******* німці фюрерів плодити
показати весь коментар
10.01.2022 09:58 Відповісти
??? Коментаторы --- ЧТО СДЕЛАЛИ лично вы или Украина когда в 2008году РФия напала на Грузию? Может отказались от угля, топлива , от газа построить терминал для приёма газа из США ... ??



Стали ездить на велосипеде???

Так чего от немцев требуете тогда???



показати весь коментар
10.01.2022 10:18 Відповісти
Мокша иди *****
показати весь коментар
10.01.2022 10:24 Відповісти
У 2008 р. Грузії була надана зброя, **********, БМП, БТР, засоби ППО.
показати весь коментар
10.01.2022 15:19 Відповісти
то виходить, що була друга світова розбіжність, а не друга світова війна.
показати весь коментар
10.01.2022 09:58 Відповісти
А Украина перестала торговать с ********** и белорусью ?!!! А канал " наш" закрыли? кива, медведчук, коломойский, портнов уже сидят ?
показати весь коментар
10.01.2022 10:42 Відповісти
ні. в нас проросійська влада.
показати весь коментар
10.01.2022 10:45 Відповісти
Бабло вне политики.
показати весь коментар
10.01.2022 10:01 Відповісти
Як тепер смердить від нато? Русскім газом!
показати весь коментар
10.01.2022 10:01 Відповісти
Прагматик, мля! Своя сорочка ближче до тіла.
показати весь коментар
10.01.2022 10:01 Відповісти
Аморальное, подлое, лживое человекообразное!
показати весь коментар
10.01.2022 10:02 Відповісти
Не ганьте так німців. Мусять вони прогинатися перед росією. Адже їм треба годувати дармоїдів зі всього світу, що назбирала шМеркель
показати весь коментар
10.01.2022 10:02 Відповісти
Ций пацюк не уявляє, як палає Рестаг. Це-не арієць
показати весь коментар
10.01.2022 10:02 Відповісти
Дебил ты Кюнерт , газ на шару захотел . Сейчас пока разногласия между Украиной и Парашей ,вообще-то война , завтра у тебя будет референдум, по независимости ГДР , вам же кремль открытым текстом заявляет, собирайте манатки, и до границ 1997гг , а между строк 1989 г . Вас там фрицев не смущает захват Казахстана
показати весь коментар
10.01.2022 10:03 Відповісти
Это походу было не лядство меркель,это общая черта у немцев
показати весь коментар
10.01.2022 10:09 Відповісти
Хлопчик із німецьких фільмів для дорослих.
Приймає з усіх боків, в будь-якій кількості.
показати весь коментар
10.01.2022 10:11 Відповісти
У немцев иррациональный трепет к газу
показати весь коментар
10.01.2022 10:14 Відповісти
??? Коментаторы --- ЧТО СДЕЛАЛИ лично вы или Украина когда в 2008году РФия напала на Грузию? Может отказались от угля, топлива , от газа построить терминал для приёма газа из США ... ??
Стали ездить на велосипеде???
показати весь коментар
10.01.2022 10:16 Відповісти
Мокша иди нахер
показати весь коментар
10.01.2022 10:26 Відповісти
Да понятно что вас там всех кацапня уже скупила по дешёвке
показати весь коментар
10.01.2022 10:17 Відповісти
Alla


@OfeliyaDD

·
https://twitter.com/OfeliyaDD/status/1480189955309805574 17 ч



В Берлине внезапно арестовали генерала Георгия Каландадзе, национального героя в своей родной Грузии, где он возглавил оборону от вторжения России в 2008 году, а затем возглавил украинские войска, сражавшиеся с российскими силами в сепаратистском Донбассе.
https://www.express.co.uk/news/world/1547075/russia-news-germany-vladimir-putin-Giorgi-Kalandadze-extradition

показати весь коментар
10.01.2022 10:20 Відповісти
Це що Онук Меркель чи спадкоємець Шредера?! Чи то і інше разом взяте!? Так і поступово і Німеччину "руській мір" поглине.
показати весь коментар
10.01.2022 10:23 Відповісти
Федеральний округ Росії, Німеччина не збирається виходити зі складу вигрібної ями-404...
Хай *****!
показати весь коментар
10.01.2022 10:27 Відповісти
Від політичного роману йосі і аді народилось чмо-xyйло.
показати весь коментар
10.01.2022 10:32 Відповісти
Кремлевские дрессированные обезьянки по всему миру. Европа сгнила, Газпромовские деньги развращают абсолютно
показати весь коментар
10.01.2022 11:06 Відповісти
Гей соціаліст. Всі соціалісти геї.
показати весь коментар
10.01.2022 11:08 Відповісти
Нуворыши в немецкой власти жаждят Газпромовских денег, всячески муссируя тему СП-2. Предыдущая власть насосалась российских "дотаций" так, что на все это закрывала глаза.
показати весь коментар
10.01.2022 11:10 Відповісти
Генсек правлячої партії Німеччини Кюнерт озвучив позицію своєї партії. А те що він так емоційно граблями махає - то приклад доктора Геббільса навчив.
показати весь коментар
10.01.2022 11:54 Відповісти
У Геббельса для таких був визначений один-єдиний шлях - товарняком до Аушвіца.
показати весь коментар
10.01.2022 16:53 Відповісти
Почитайте його біографію, воно там просуває "комунізацію" великих підприємств, дєрьмократичний соціаліст.
показати весь коментар
10.01.2022 12:03 Відповісти
Генсек соціал-демократичної партії німеччини а виглядає як звичайнісінький гібон...
показати весь коментар
10.01.2022 13:48 Відповісти
 
 