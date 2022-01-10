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Казахстан (855) протест (2377) смерть (6707)

Кількість загиблих співробітників поліції та військових у Казахстані зросла до 17, - МВС республіки

Кількість загиблих співробітників поліції та військових у Казахстані зросла до 17, - МВС республіки

Число загиблих співробітників силових структур у Казахстані зросло до 17.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомили у МВС республіки.

Йдеться про співробітників поліції, Нацгвардії та військових, сказали у МВС у понеділок.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих серед представників силового блоку. Про загиблих серед мирного населення не повідомлялося.

Дитячий омбудсмен Казахстану Аружан Саїн інформувала про загибель двох дітей у ході заворушень. Ще одна дитина, за її даними, перебуває у тяжкому стані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У столиці Казахстану знайдено мертвим полковника Комітету нацбезпеки

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Топ коментарі
+6
Сколько из ни х были убиты переодетыми агентами ФСБ\ГРУ ?
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10.01.2022 10:05
+2
Скільки кацапо-вірмено-бєларусскіх інтервентів зажмурили казахи?
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10.01.2022 10:10
+2
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10.01.2022 10:14
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Сколько из ни х были убиты переодетыми агентами ФСБ\ГРУ ?
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10.01.2022 10:05 Відповісти
Все.
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10.01.2022 10:16 Відповісти
Скільки кацапо-вірмено-бєларусскіх інтервентів зажмурили казахи?
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10.01.2022 10:10 Відповісти
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10.01.2022 10:14 Відповісти
Земля стекловатой этим фашистским мразям, которые убивали мирных протестующих
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10.01.2022 10:14 Відповісти
убивали русские
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10.01.2022 10:20 Відповісти
А кто же витрины, банкоматы, машины, магазины раскурочил?
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10.01.2022 10:18 Відповісти
Переодетые агенты ФСБ с азиатской внешностью.
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10.01.2022 10:21 Відповісти
Понял. Им перед употреблением внешность меняют. Хорошо хоть не в Африку отправили.
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10.01.2022 11:15 Відповісти
Перед африкой их в черный цвет красят.
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10.01.2022 11:22 Відповісти
А, что бы быть похожими на бандитов, татуировки им делают зубной пастой.
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10.01.2022 15:52 Відповісти
20 тысяч иностранных боевиков . Это 40 батальонов. Лапша пропагандонов
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10.01.2022 10:30 Відповісти
А будут ли жертвы, когда наркомана сносить пойдут после ввода карточек на продукты и возврата техосмотра? Ведь в СССР идем семимильным шагами.
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10.01.2022 10:20 Відповісти
Алкаш похмелись
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10.01.2022 11:35 Відповісти
думаешь пули от мусоров будут отскакивать?
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10.01.2022 12:49 Відповісти
Завтра будет еще больше и все с "отрезанными" головами. Надо же как то оправдать интервенцию против собственного народа
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10.01.2022 10:26 Відповісти
Интересно как государство Украина поступит если при вторжении Московии в глубь Украины окажется что среди живых и не живых оккупантов будут обнаружены представители
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10.01.2022 10:34 Відповісти
 
 