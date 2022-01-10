Кількість загиблих співробітників поліції та військових у Казахстані зросла до 17, - МВС республіки
Число загиблих співробітників силових структур у Казахстані зросло до 17.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомили у МВС республіки.
Йдеться про співробітників поліції, Нацгвардії та військових, сказали у МВС у понеділок.
Раніше повідомлялося про 16 загиблих серед представників силового блоку. Про загиблих серед мирного населення не повідомлялося.
Дитячий омбудсмен Казахстану Аружан Саїн інформувала про загибель двох дітей у ході заворушень. Ще одна дитина, за її даними, перебуває у тяжкому стані.
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