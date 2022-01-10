УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10479 відвідувачів онлайн
Новини
4 067 39
Німеччина (7090) Північний потік (2446) Анналена Бербок (422)

"Північний потік - 2" наразі не відповідає вимогам Євросоюзу, - глава МЗС Німеччини Бербок

Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що "Північний потік - 2" поки не відповідає європейським вимогам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це Бербок заявила в інтерв'ю виданню La Stampa.

"Наш федеральний уряд чітко вказав у угоді про коаліцію, що енергетичні проєкти в Німеччині повинні відповідати європейським вимогам, що поширюється і на "Північний потік-2". Але на даний момент цього немає, тому процес сертифікації призупинено", - сказала міністр.

Бербок вважає, що питання про запуск труби має геополітичний характер. Міністр підтвердила, що уряд Німеччини поділяє підхід, закріплений у спільній декларації зі США, згідно з яким щодо Росії будуть вжиті жорсткі заходи у разі використання Москвою енергетики як зброї або будь-яких агресивних дій щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погляди США та Німеччини на постачання Україні зброї відрізняються, – голова МЗС ФРН Бербок

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Навсегда только бутылка в кацапском очке.
показати весь коментар
10.01.2022 10:38
+5
Звичайно не відповідає, бо це зброя парашії, яка буде мати повний контроль над всією Європою. Чи трубопровід будуть охороняти європейці?
показати весь коментар
10.01.2022 10:19
+5
Ага. Это типа "санкции на пользу". Ну и не спешите.)
показати весь коментар
10.01.2022 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайно не відповідає, бо це зброя парашії, яка буде мати повний контроль над всією Європою. Чи трубопровід будуть охороняти європейці?
показати весь коментар
10.01.2022 10:19 Відповісти
А ГТС Украины не сброя параши. Или газ там облагораживается и декомунизируются
показати весь коментар
10.01.2022 13:21 Відповісти
Так хрена ж строили???
показати весь коментар
10.01.2022 10:28 Відповісти
У Німеччині влада трохи змінилася. Бербок з партії зелених (не наших, німецьких), а вони завжди підтримували.
показати весь коментар
10.01.2022 10:44 Відповісти
Підтримували Україну
показати весь коментар
10.01.2022 10:45 Відповісти
Все правильно. Пока не надо его пускать. Пусть цена психологически зафиксируется на 1200-1500 долларах. Навсегда.
показати весь коментар
10.01.2022 10:33 Відповісти
Навсегда только бутылка в кацапском очке.
показати весь коментар
10.01.2022 10:38 Відповісти
Германия вполне может поставить требование допуска к 50% пропускной способности трубьі своих независимьіх операторов для прокачки туркменского газа , например . Все в рамках єнергетической Директивьі ЕС .
показати весь коментар
10.01.2022 10:34 Відповісти
Ой всё так правильно и чтобы пропустили туркменский газ, нужно просто в дела Украины не влезать, всё по немецки и всё как в годы Голодомора 1932-1933г
показати весь коментар
10.01.2022 10:45 Відповісти
В свое время Тимошенко смогла нагнуть и Газпром и Кремль , и Украина через ЕЄСУ получала недорогой туркменский газ , за которьій расчитьівалась бартером : львовский телевизор "Єлектрон"280 шел по єквиваленту 1000долл.США , и т.д. Плохо бьіло ?
показати весь коментар
10.01.2022 11:15 Відповісти
В годы бартера может это и было хорошо, в 1932г в годы Голодомора, немцы у себя свиней кормили украинским зерном, двадцать вагонов зерна и 10 вагонов с лесом, за один токарный немецкий станок. Бартер Кремлю был выгоден.
показати весь коментар
10.01.2022 11:43 Відповісти
В преступлениях Сталина и краснопузого режима в Кремле хочешь обвинить Запад ? Не получится !
показати весь коментар
10.01.2022 11:48 Відповісти
Не не хочу, потому что только в 1933году Гитлер пришёл к власти в Германии
показати весь коментар
10.01.2022 11:51 Відповісти
Тролль , иди в бан !😛
показати весь коментар
10.01.2022 11:53 Відповісти
И Черноморск будет вольным городом(с) . Пикейные жилеты
показати весь коментар
10.01.2022 13:23 Відповісти
Ганна - Олена говорит правду- русне не обломится.
показати весь коментар
10.01.2022 10:42 Відповісти
Ага. Это типа "санкции на пользу". Ну и не спешите.)
показати весь коментар
10.01.2022 10:52 Відповісти
Как он окупился....он за 20 лет не окупится даже при полной заполняемости.Даже Лёша Миллер сказок таких как вы не придумывает
показати весь коментар
10.01.2022 10:52 Відповісти
Цены на газ в Европе вам в помощь + отчётность Газпрома за прошлый год .
показати весь коментар
10.01.2022 11:12 Відповісти
Газпром не продавал ничего на спотовом рьінке по вьісоким ценам . Заработали только Норвегия и трейдерьі СПГ . Учите матчасть !
показати весь коментар
10.01.2022 11:17 Відповісти
Меньше стали воровать , плюс что-то заработали на СПГ , плюс нефть , плюс закончили стройки.
Все просто .
показати весь коментар
10.01.2022 11:41 Відповісти
А почему Газпром обвиняют в скачке цен, если заработали другие?
показати весь коментар
10.01.2022 13:25 Відповісти
Газпром устроил дефицит газа , не продавая ничего , как он делал в прошльіе годьі , на свободном рьінке , чем спровоцировал скачек цен . Но делал єто в политических целях , лоббируя СП-2 .
показати весь коментар
10.01.2022 14:10 Відповісти
Вам что спот что контракт едино.Поставим вопрос по другому тогда.....если в России так все ХОРОШО,то почему люди САМЫЕ НИЩИЕ в Европе? Реально страна голодранцев...если не смотреть сотню списка Форбс и сериалы про рублевки и жуковки.Х
показати весь коментар
10.01.2022 11:49 Відповісти
Нищие есть в любой стране мира и даже в США 3 млн валяющиеся на улицах городов и 43 млн за чертой бедности.

Для справки, в Европе признаны самыми нищими голодранцами - Молдова и Украина. А если посмотреть статистику по миграции наседения , то рашка на 4 месте в мире по въезжаюшим заробитчанам - 12 миллионов, наверно туда едут чтобы разделить бедность ,страдания и мучения ))

показати весь коментар
10.01.2022 15:13 Відповісти
Странный вы....повторяю самая нищая страна в Европе именно Россия.Украина,Молдова и Калининградская обл.России могут заработать в Европе.Еще живет а не проживает частично Москва и Питер.Остальная спившаяся и нищая еле выживает.И хватит про заробитчан ересь Скабеевых нести,пол Сибири сами рабами у китайцев за кусок хлеба.Еще живут чинуши,прокуроры,полицаи и судейские.За уральский хребет сгоняйте на. машине,ее рституток любого возраста на трассах по цене бутылки водки смотреть невозможно.Газа нет,туалеты на улице,дома с петровских времён,заводы закрыты и разграблены... Просто позор.
показати весь коментар
10.01.2022 16:27 Відповісти
Ага.Прямо весь Евросоюз в очереди стоял за покупкой газа у Мавзолейного быдла
показати весь коментар
10.01.2022 10:47 Відповісти
У кацапов намечается новый поход на запад с чемоданами с деньгами. А пенсионер Ваня из Калуги перетопчется .
показати весь коментар
10.01.2022 10:49 Відповісти
РАБссия за год не заключила ни одного долгосрочного контракта на поставки газа,сказал Новак....Предложений НОЛЬ....
показати весь коментар
10.01.2022 10:50 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2022 10:52 Відповісти
Спрос на газ в Европе в сутки составляет примерно 450 млн. кубиков в сутки....,а это значит две норвежские компании GASCCO and Statoil ASA поставят в Европу и 600 млн кубиков.... не говоря об еще одной...,Eqinor...,так что РАБссия в полном дупле с газом...
показати весь коментар
10.01.2022 10:59 Відповісти
То есть за месяц 600*30 равно 18000 млн или 1.8 ярда в месяц *12 равно 21,6 ярда а год. Но у них газогон 10 ярдов в год, остальное ,я так понял, СПГ
показати весь коментар
10.01.2022 13:12 Відповісти
Или я неправильно посчитал и ошибся в десять раз?
показати весь коментар
10.01.2022 13:13 Відповісти
Да ошибся без очков значит 216 ярдов поставят в год. Может применят частотное уплотнение, как в радиосвязи?
показати весь коментар
10.01.2022 13:18 Відповісти
 
 