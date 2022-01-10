"Північний потік - 2" наразі не відповідає вимогам Євросоюзу, - глава МЗС Німеччини Бербок

Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що "Північний потік - 2" поки не відповідає європейським вимогам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це Бербок заявила в інтерв'ю виданню La Stampa.

"Наш федеральний уряд чітко вказав у угоді про коаліцію, що енергетичні проєкти в Німеччині повинні відповідати європейським вимогам, що поширюється і на "Північний потік-2". Але на даний момент цього немає, тому процес сертифікації призупинено", - сказала міністр.

Бербок вважає, що питання про запуск труби має геополітичний характер. Міністр підтвердила, що уряд Німеччини поділяє підхід, закріплений у спільній декларації зі США, згідно з яким щодо Росії будуть вжиті жорсткі заходи у разі використання Москвою енергетики як зброї або будь-яких агресивних дій щодо України.

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